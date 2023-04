"Niente tifosi della Roma in Olanda": anche il Feyenoord vieta la trasferta

Feyenoord-Roma e Roma-Feyenoord, in programma rispettivamente il 13 e il 20 aprile, si giocheranno entrambe senza la tifoseria ospite. Dopo la decisione delle autorità italiane, nella persona del viceprefetto vicario della Capitale Raffaela Moscarella, di vietare la trasferta ai tifosi olandesi per la sfida di ritorno all'Olimpico, l'Uefa ha ordinato al club orange di non vendere tagliandi per la sfida d'andata ai supporters giallorossi.

Geen uitsupporters bij Europa League-tweeluik tegen AS Roma:#UEL — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 4, 2023

"A seguito della decisione delle autorità italiane di bandire i tifosi del Feyenoord nella gara di ritorno a Roma, la UEFA ha ordinato al Feyenoord di non vendere biglietti ai tifosi dell'AS Roma per l'andata al De Kuip" , è questo il comunicato ufficiale apparso sul sito e sui canali social del Feyenoord che annuncia il divieto alla trasferta dei tifosi della Roma. Troppo alta la paura, da parte delle autorità italiane, che si possa ripetere quello avvenuto 8 anni fa, nel 2015, quando ci furono pesanti scontri e disordini.

Dolci ricordi

La sfida contro il Feyenoord rievoca dolci, dolcissimi ricordi per i tifosi della Roma visto che lo scoro 25 maggio i giallorossi vinsero per 1-0, grazie al gol siglato dall'oggi epurato Nicolò Zaniolo, la finale di Conference League. La doppia gara contro gli olandesi vale l'accesso alle semifinali di Europa League, obiettivo dichiarato della squadra giallorossa che ha in realtà grandi chance di poter arrivare fino in fondo alla competizione.

Ora, però, il focus è sulla doppia sfida dei quarti di finale che vedranno dunque la squadra di José Mourinho "sfavorita" dal non avere il tifo a favore nella sfida d'andata in Olanda, ma "favorita" dal non avere il tifo ospite nella gara dell'Olimpico del 20 aprile. Ovviamente, tutto questo è una sconfitta per il calcio visto che si sono dovute vietare le trasferte di entrambe le squadre per evitare contatti, scontri e situazioni spiacevoli che nulla hanno a che vedere con questo sport.

La Roma è impegnata ora su due fronti: il campionato dove c'è da conquistare il prezioso e importantissimo posto Champions e appunto l'Europa League che in caso di conquista darebbe risalto alla stagione dei giallorossi che non sanno ancora cosa ne sarà del futuro di José Mourinho che potrebbe anche salutare in anticipo nonostante abbia ancora un contratto che lo lega al club dei Friedkin fino al 30 giugno del 2024. Lasciare, eventualmente, con una vittora darebbe ancora più importanza al lavoro svolto dal tecnico portoghese che l'anno passato ha riportato la Roma a conquistare un trofeo dopo anni difficili e di vacche magre.