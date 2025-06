"Non gode della mia stima". L’attacco di Montolivo a Gattuso

Ascolta ora 00:00 00:00

Mancano ormai davvero poche ore prima che la Figc ufficializzi Gennaro Gattuso come nuovo Ct della Nazionale italiana ma nelle ultime ore a tenere banco sono state le dichiarazioni di Riccardo Montolivo, ex centrocampista e capitano del Milan che è stato allenato negli anni rossoneri proprio dal prossimo Commissario tecnico.

Le parole di Montolivo

Senza troppi giri di parole, intervistato da Sky Sport Montolivo ha detto chiaramente che Gattuso " non è una persona che gode della mia stima, però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale. Non vedere l’Italia per la terza volta consecutiva ai Mondiali sarebbe straziante" . È significativo e importante soffermarsi sulla prima parte: come mai Montolivo ha espresso un giudizio così netto nei suoi confronti? Pur senza fare il suo nome, all'emittente tv ha raccontato successivamente i fatti accaduti nella parte finale dei suoi anni con la maglia del Milan.

Cosa è successo al Milan

Il periodo storico a cui si fa riferimento è la stagione 2018-2019 con Gattuso allenatore dei rossoneri e Montolivo uno dei centrocampisti in rosa. Secondo quanto raccontato all'epoca, tra i due ci furono frizioni e malumori con Riccardo che era finito praticamente fuori rosa non scendendo praticamente mai in campo e senza rinnovare il suo contratto che sarebbe scaduto nel 2019 quando poi smise di giocare a calcio. " Anche a me è capitato di finire fuori rosa, al Milan. Ho trovato un allenatore scorretto che senza neanche comunicarmelo di persona mi ha messo fuori rosa, in malafede. Per il bene della squadra ho preferito incassare ", ha dichiarato Montolivo.