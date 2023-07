"Non è in pericolo di vita": quali sono le condizioni di Van der Sar

Dopo la grande paura arrivano finalmente buone notizie sulle condizioni di salute dell'ex portiere della Juventus, Edwin Van der Sar, colpito nei giorni scorsi da un'emorragia cerebrale che lo ha costretto al ricovero in terapia intensiva in un ospedale della Croazia dove si trovava a trascorrere alcuni giorni di vacanza con la sua famiglia.

La nota dell'Ajax

Una breve nota è stata diffusa sui canali ufficiali dall'Ajax che riporta le parole della moglie Annemarie. " Edwin è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma è stabile. Non è in pericolo di vita. Ogni volta che lo visitiamo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si svilupperà la sua situazione", si legge.

Update on behalf of Annemarie van der Sar in Croatia:



Finalmente buone notizie sul portierone di 52 anni che ha indossato, nella sua carriera, anche le maglie di Ajax, Fulham, Manchester United oltre alle 130 presenze con la maglia della Nazionale olandese. Non appena appresa la notizia del malore, il 7 luglio, la Juventus aveva subito espresso la massima vicinanza al campione scrivendo "Forza Edwin" sui suoi profili social. La vicinanza dei tifosi e degli sportivi in generale è massiccia come testimoniano tutti i messaggi social che augurano una pronta ripresa e guarigione a un personaggio che, anche in carriera e con diverse maglie di club, non è mai stato divisivo per la sua bravura e professionalità dentro e fuori dal campo.