Ansia per Edwin Van der Sar, ricoverato per emorragia cerebrale

Edwin Van der Sar si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un'emorragia cerebrale. A renderlo noto è l'Ajax, club di cui l'ex portiere a partire dal 2016 ha rivestito fino a maggio il ruolo di direttore generale: "Nella giornata di venerdì Edwin van der Sar è stato vittima di un'emorragia cerebrale - si legge nella nota della società -. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più precise seguirà un aggiornamento. Tutti all'Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando". L'ex portiere si trovava in vacanza in Croazia quando si è sentito male: attualmente, come riporta De Telegraaf, si trova in un ospedale locale.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023

Chi è Edwin Van der Sar

52 anni, ha vestito in carriera le maglie di Ajax, Juventus, Fulham e Manchester United, oltre a quella dell'Olanda in 130 occasioni tra il 1995 e il 2008. Numero uno dalla spiccata personalità e abilissimo nel gioco coi piedi a cavallo degli anni '90 e inizio Duemila è stato uno dei portieri migliori in circolazione.

Grande protagonista con la maglia dell'Ajax con cui conquista la sua prima Champions League nel 1995 nella finale di Vienna contro il Milan. Gli va male invece l'anno successivo sconfitto all'Olimpico ai rigori contro la Juventus di Vialli, Del Piero e Ravanelli. Poi passa proprio con i bianconeri, allora guidati da Carlo Ancelotti.

A Torino trascorre due anni poco fortunati, culminati con due secondi posti dietro le due romane. Molto criticato la sua prestazione nella sfida scudetto contro la Roma di Capello, da una corta respinta scaturì il gol del pareggio di Montella, che spianò la strada per lo scudetto ai giallorossi. Lasciata la Juve approda in Premier League, prima al Fulham poi con il Manchester United. Con i Red Devils resta conquistando 4 campionati, un'altra Champions e una Coppa del mondo per club. È tornato ad Amsterdam da dirigente del marketing nel 2012, per poi essere promosso a direttore generale nel 2016.

Meno di sei settimane fa, Van der Sar aveva preso la decisione di lasciare l’Ajax a partire dallo scorso primo giugno. L'ex portiere aveva ammesso di sentirsi completamente "Finito" dopo mesi di feroci critiche: "Ora ho bisogno di prendere le distanze, di rilassarmi e di fare altre cose" , le sue parole. I problemi sportivi del club olandese, appena terzo in campionato e fuori dalla Champions già ai gironi, hanno causato molto stress a Van der Sar, abituato a grandi successi da giocatore e dietro la scrivania.

Nella sua famiglia c'è pure un precedente inquietante: nel dicembre 2009, quasi quattordici anni fa, anche la moglie Annemarie ebbe un'emorragia cerebrale. Il portiere allora giocava nello United, aveva 39 anni e davanti alle condizioni ritenute molto gravi della donna ottenne dal club n permesso a tempo indeterminato per accudirla.