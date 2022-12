"Non reagisce alle cure". Paura per le condizioni di Pelé

Brasile in apprensione per le condizioni di salute di Pelé. Secondo quanto riportato da A Folha, l’ottantaduenne non starebbe più rispondendo alle cure, alla chemioterapia per la precisione, dopo l’operazione di settembre per un tumore all’intestino. La leggenda del calcio da martedì si trova all’ospedale Albert Einstein – dove era arrivato con uno scompenso cardiaco e con un gonfiore generalizzato – il suo quadro clinico sarebbe peggiorato esponenzialmente nel corso degli ultimi giorni.

Paura per le condizioni del Re

In base a quanto riferito dal giornale brasiliano, Pelé sarebbe stato trasferito nel reparto di cure palliative. Le metastasi avrebbero aggredito anche i polmoni e il fegato, per questo motivo i medici avrebbero optato per la sospensione della chemio, optando per trattamenti in grado di alleviare il dolore e la mancanza di respiro. Stop alle terapie invasive, in altre parole. Per il momento l’ospedale Albert Einstein non ha commentato le indiscrezioni della stampa, sono attesi comunicati ufficiali nel corso delle prossime ore.

L’indiscrezione rilanciata dal Brasile è in netto contrasto con le dichiarazione di Kely Nascimento, figlia del Re. “C'è allarmismo sui media in relazione alle condizioni di salute di mio padre. Mio papà è ricoverato in ospedale, stanno aggiornando le terapie”, le sue parole da Doha: “Non salterò su un volo per correre lì. I miei fratelli sono in visita in Brasile e io andrò a Capodanno. Nessuna sorpresa o emergenza”.

La versione di Pelé