"Non è fallo": Cristiano Ronaldo rifiuta un calcio di rigore

Cristiano Ronaldo si è dimostrato un giocatore dal grande fairplay. Il portoghese, infatti, ha rifiutato la concessione di un calcio di rigore comunicando al direttore di gara di non aver subito il fallo. Dopo un contrasto di gioco in area il direttore di gara ha indicato il dischetto ma il fuoriclasse di Funchal dell'Al Nassr si è subito rialzato dirigendosi verso l'arbitro per dirgli come non fosse fallo.

"Non è fallo, non è fallo", queste le parole del 38enne ex Real Madrid, Juventus e Manchester United sull'episodio avvenuto al 2' del match contro il Persepolis, sul risultato di 0-0, nella fase a gironi della Champions league asiatica. L'Al Nassr è abbondantemente in testa alla classifica del girone con 13 punti, cinque in più rispetto agli avversari. Le immagini che circolano sul web mostrano come sia in realtà il portoghese a cercare il contatto col piede dell’avversario per poi finire a terra senza essere toccato.

Le immagini postate dai profili social del quotidiano El Mundo Deportivo dimostrano chiaramente come non fosse calcio di rigore con il portoghese che ha innegabilmente tenuto un comportamento ineccepibile, da applausi, anche perché avrebbe potuto prendersi il rigore tentando di portare in vantaggio la sua squadra, ma così non è stato grazie alla sua grande sportività.

El gesto de Cristiano Ronaldo



Le pitan a favor un penalti que no es y le dice al árbitro que lo anule



@demarkesports pic.twitter.com/hN0VqqBAYF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 27, 2023

I numeri di CR7

Cristiano Ronaldo sta continuando a fare la differenza anche nel campionato arabo ma anche nelle coppe. Finora sono 38 le reti con l'Al Nassr in 44 partite, 24 in 25 partite in questa stagione. 15 reti in 13 presenze in campionato, tre gol in cinque gettoni nella Champions League asiatica e sei reti in sei apparizioni nella coppa dei campioni araba per club. 739 gol nei club in 995 presenze, più 128 reti in 205 partite con la nazionale portoghese. 1200 partite e 867 gol a referto in una carriera da urlo con CR7 che punta sicuramente alla cifra tonda e viste le qualità fisiche e tecniche del classe 1985 non è una missione impossibile soprattutto se continuerà a giocare nel campionato arabo.

Attualmente l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic si trova al secondo posto in campionato dietro all'Al Hilal di Koulibaly, Milinkovic-Savic, Bono, Ruben Neves ma soprattutto di Neymar. 34 i punti della squadra del portoghese, 38 quelli dell'Al Hilal capolista. 39 i gol realizzati e 15 subiti, 4 in meno segnati rispetto alla capolista ma soprattutto 7 le reti in più subite dalla squadra del portoghese.