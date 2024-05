Telefono spento dopo cena, i segreti di salute di Cristiano Ronaldo

Quando ci si chiama Cristiano Ronaldo, le aspettative rimangono sempre altissime e il livello di stress mentale, malgrado l'agiatezza, è parecchio elevato. Sempre attento alla propria forma fisica, così come a quella psicologica, il grande campione portoghese mette in campo tutta una serie di trucchi per tutelarsi e garantirsi una sfera di benessere. Fra questi, uno riguarda il suo rapporto con il telefono.

Facile immaginare che una star del calcio come Cristiano Ronaldo venga spesso contattato telefonicamente. Ebbene, nel corso di un'intervista concessa a un canale YouTube, l'attaccante dell'Al-Nassr ha rivelato un suo segreto. Le telefonate? Certamente, lui è sempre a disposizione, ma passata una certa ora non risponde più. Per la precisione, l'orario massimo entro cui è possibile ricevere una risposta di CR7 sono le 22.00: passata quell'ora, il calciatore sparisce. Si tratta di un modo per staccare e ritagliarsi un momento di tranquillità.

"Mi piace far riposare la mente" , ha spiegato il calciatore portoghese. "Non parlo mai dopo le 22 al telefono. Da quell'ora in poi non chiamatemi. Come calciatore professionista serve dedizione totale. Non sono solo le due ore di allenamento al giorno. Vivo per quello che sono, per la mia carriera calcistica. Ma ovviamente amo anche passare il tempo con la mia famiglia, andare al cinema o andare fuori a cena. Ogni atleta ha le sue caratteristiche o esigenze ", ha aggiunto.

Ed ecco forse spiegato uno dei motivi della "longevità" di Cristiano Ronaldo, che rimane un grande campione. Negli anni gli amanti del calcio hanno imparato a conoscerlo e ad apprezzare la dedizione che ha sempre dimostrato nei confronti del suo lavoro come calciatore. In virtù e senso del sacrificio, il 39enne ha fatto e fa ancora da esempio. Sono trascorsi anni, eppure il bomber portoghese ha ancora tanto da dare, ancora tante reti da segnare. Dopo le 22, insomma, il telefono sta spento. Il tempo viene dedicato ad altro, ai figli e alla moglie Georgina.

Ma non finisce qui, perché fra i segreti di benessere del calciatore c'è la sessione di addominali prima di coricarsi. " Nella notte i muscoli conservano la memoria dell’esercizio" , ha spiegato Ronaldo. Appena sveglio, invece, è abituato ad eseguire degli squat. Una grande attenzione, inoltre, viene data all'alimentazione. L'attaccante dell'Al-Nassr segue una dieta rigorosa dal punto di vista dei tempi. Consuma infatti 6 micro-pasti al giorno, per avere sempre energie disponibili e al contempo non appesantirsi.

Infine, ama ricorrere alla, terapia sistemica che agisce su tutto l'organismo, favorendo la circolazione sanguigna.