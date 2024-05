Ronaldo brinda al suo 777 goal con uno champagne speciale e un prezzo stellare

Anche Cristiano Ronaldo entra nel mondo del mercato degli alcolici, e lo fa lanciando insieme alla sorella Elma Aveiro uno champagne in edizione limitatissima che celebra un momento memorabile e simbolico della sua lunga carriera calcistica, ovvero il 777esimo gol: tre volte 7, quindi, il numero della maglia a cui è legato fin dal suo esordio con il Manchester United nella stagione 2003/2004.

Per rimanere in tema di 7, ovviamente, anche la quantità limitata di esemplari immessi sul mercato si ricollega al medesimo numero con cui viene commercializzata la bottiglia: "The 777 goals", infatti, sarà disponibile solo in 777 copie, ciascuna delle quali costerà la bellezza di 1777 euro.

"L’amore fraterno è il più duraturo: è paragonabile alla pietra preziosa che resiste ai metalli più duri e aumenta di valore negli anni" , scrive la sorella di Ronaldo Elma Aveiro nella pagina di presentazione del prodotto. Lo champagne, di grande qualità per la selezionata miscela utilizzata nella sua realizzazione, si ricollega al momento storico del 15 maggio 2021, quando Cr7 siglò il 777esimo gol in carriera ribadendo in rete un calcio di rigore che il portiere nerazzurro Samir Handànovic gli aveva appena respinto: era il minuto 24 della prima frazione di gioco di un Juventus-Inter che per la cronaca si concluse col risultato di 3-2 per i bianconeri.

"The 777 Goals" limited edition Vintage 2016 è uno Champagne Brut Tradition, contraddistinto da una cuvée di lusso fortmata da un 50% di Pinot Noir e da un 50% di Chardonnay: il vino spumante è stato realizzato da Champagne Clément Victor a Janvry, nel cuore della Montagne de Reims. La bottiglia risulta essere il primo prodotto immesso sul mercato dal marchio che la sorella di Ronaldo Elma Aveiro ha lanciato con Dylan Rodrigues, creatore de L'Art Du Champagne e nativo della medesima regione.

Come anticipato, si tratta di un vero e proprio pezzo da collezione, anche se il prezzo più che prioibitivo potrebbe essere un freno per i numerosi appassionati sparsi per il mondo: prima del lancio di "The 777 goals", lo champagne più costoso risultava essere il Salon, del valore di circa mille euro.

Il prodotto, disponibile online, viene venduto in una lussuosa confezione particolarmente curata e con finiture di colore dorato: per ogni bottiglia, ovviamente stando alla disponibilità in magazzino al momento dell'acquisto, è possibile addirittura scegliere il numero prediletto.