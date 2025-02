"Non lo sopportiamo": lo sfogo su Thiago Motta

Ascolta ora 00:00 00:00

Che in questo momento in casa Juventus tiri aria di tempesta non è un eufemismo: dopo la clamorosa sconfitta contro l'Empoli in Coppa Italia le tensioni si tagliano con il coltello. A caldo nel dopo partita, l'allenatore Thiago Motta se l'è presa con alcuni dei suoi calciatori specificando a chiare lettere che " c'è chi pretende e non dà, sguardi bassi per non prendersi responsabilità". Se non si può ancora parlare di frattura, di certo il clima che si respira è pesante anche alla luce di quanto emerso nelle ultime ore.

Le indiscrezioni di spogliatoio

" Non lo sopporto, e non sono l’unico ": sarebbe questa la confidenza di un calciatore bianconero a un amico parlado di Thiago Motta come pubblicato dal Corriere della Sera. Non certamente un buon segnale per la "Signora" che adesso si ritrova soltanto a competere per il quarto posto in campionato (che attualmente occupa) e senza coppe già a febbraio, un evento che non capitava da molti anni. Ma non è tutto: l'anonimo calciatore avrebbe anche rincarato la dose nei confronti del suo allenatore. " Non sai mai cosa aspettarti, da titolare a 90 minuti in panchina", è proseguito nello sfogo.

Le parole di Giuntoli

A gettare acqua sul fuoco ci ha provato il direttore generale della Juventus, Cristiano Giuntoli, che dopo la sconfitta contro l'Empoli ha dichiarato che il progetto è importante e continua. " Il mister sta dando valore facendo giocare tanti giovani: l'allenatore non è in discussione ". Ai microfoni di Sky Sport, Giuntoli ha spiegato dunque qual è la posizione della società che non intende toccare il suo tecnico, poi i conti si faranno a fine anno cercando di parafrasare le dure parole di Motta rivolte ai suoi calciatori. " Il mister ha voluto riportare la squadra a un senso di responsabilità nei confronti di tutta la squadra e siamo in linea con quello che ha detto: è stata una prestazione inaccettabile, ne è convinta la squadra, l'allenatore e anche noi ".

Testa e gambe al campionato, quindi, rimasto l'unico obiettivo: se lo scudetto è un sogno impossibile, ampiamente alla portata c'è il quarto posto che garantirebbe Champions e una pioggia di milioni.

Ci siamo trovati con Maurizio Scanavino, il presidente Ferrero e il tecnico e abbiamo parlato alla squadra

e siamo consapevoli di dover fare tutti di più: l'obiettivo è la Champions, abbiamo il dovere di centrarla nelle prossime dodici partite

- ha rivelato Giuntoli sul faccia a faccia negli spogliatoi della Continassa -".