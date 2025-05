Lo scontro col palo, l'operazione d'urgenza e il coma: paura in campo per il calciatore

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura a Nottingham, dove nei minuti finali dell'incontro del Forest contro il Leicester si è registrato un terribile incidente in campo che ha visto l'attaccante nigeriano Taiwo Awoniyi avere la peggio: dopo la conclusione del match, il numero 9 dei Reds è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, e stando alle ultime notizie diffuse dalla società si sarebbe risvegliato nelle scorse ore dal coma indotto a causa della gravità delle lesioni riportate.

I fatti si sono verificati nei minuti finali del match tra il Nottingham Forest e il Leicester andato in scena nel pomeriggio della scorsa domenica 11 maggio. A cambiare la storia della partita è il gol di Facundo Buonanotte al minuto 81, grazie al quale i The Foxes riescono a riportare il match in parità dopo esser stati sotto per 2-1 per larga parte del secondo tempo. Intenzionato a ottenere i tre punti, il tecnico del Forest Espirito Santo decide di inserire un attaccante in più, e all'83esimo sostituisce il centrocampista Ibrahim Sangare con il numero 9 Taiwo Awoniyi.

I Reds aumentano la pressione e riescono a rendersi ancora una volta pericolosi sotto porta, proprio grazie alla profondità che il 27enne nigeriano riesce a dare dopo il suo ingresso in campo. Al minuto 88 Awoniyi si avventa su una palla che arriva da destra nel tentativo di deviarla in rete, ma non riesce a colpirla: purtroppo la sua corsa finisce contro il palo, sul quale il numero 9 dei padroni di casa sbatte violentemente con l'addome.

Inizialmente nessuno si rende conto della gravità dell'infortunio, neppure l'attaccante, che viene soccorso dai sanitari del Nottingham Forest e resta stoicamente in campo, anche perché la sua squadra aveva esaurito le sostituzioni. Lo staff medico dei Reds valuta le condizioni fisiche del calciatore il giorno dopo, e dispone l'immediato ricovero in ospedale: nella notte tra lunedì e martedì il numero 9 nigeriano viene operato d’urgenza con tanto di induzione di coma farmacologico per favorire il recupero. Non si conoscono ancora le sue reali condizioni di salute, ma secondo un'indiscrezione filtrata nelle scorse ore sarebbe stato risvegliato dal coma indotto.

"Il Nottingham Forest può confermare che Taiwo Awoniyi si sta riprendendo bene dopo un intervento chirurgico d'urgenza per un grave infortunio addominale subito durante la partita di , ha spiegato la società a i suoi tifosi. La speranza è che per lui non ci siano ulteriori conseguenze dopo il tremendo urto, ma la situazione andrà valutata ancora nei prossimi giorni.