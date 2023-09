Nuova avventura per Montella: l'Aeroplanino è il nuovo ct della Turchia

Adesso è ufficiale: Vincenzo Montella è il nuovo commissario tecnico della Turchia. L'allenatore italiano, classe 1974, ha firmato un contratto triennale. "Benvenuto Vincenzo Montella" , è l'annuncio su X della Federcalcio turca.

L'ex allenatore di Roma e Milan avrà il compito di guidare Calhanoglu e compagni nelle qualificazioni a Euro 2024 e poi ai Mondiali 2026. Montella è stato scelto in seguito al divorzio con il tedesco Stefan Kuntz, licenziato dopo il pari contro l'Armenia nelle qualificazioni e la sconfitta per 4-2 contro il Giappone in amichevole.

La Turchia è comunque in testa al Gruppo D assieme alla Croazia (che però ha una gara in meno) con 10 punti, ma Armenia e Galles sono a tre lunghezze e due delle ultime tre partite i turchi le giocheranno in trasferta, proprio con Croazia e Galles. Montella conosce il calcio turco e ha fatto molto bene nelle due stagioni sulla panchina dell'Adana Demirspor (38 vittorie, 17 pareggi e 21 sconfitte in 76 gare, media punti di 1.72).

In carriera il tecnico campano ha allenato Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Siviglia e appunto Adana Demirspor. Il suo debutto sarà da brividi con la trasferta in Croazia, in programma il 12 ottobre. Tre giorni dopo l'impegno casalingo contro la Lettonia, un match in cui sarà obbligatorio raccogliere tre punti.

La carriera da allenatore

Dopo una vita da bomber implacabile con oltre 200 gol segnati, l'Aeroplanino ha iniziato ad allenare alla Roma dove aveva giocato nove anni prima da calciatore. Prima i Giovanissimi giallorossi nel 2009, due anni dopo prende il posto di Claudio Ranieri alla guida della prima squadra fino al termine della stagione. Raggiunta la salvezza col Catania, si trasferisce alla Fiorentina dal 2012 al 2015 dove chiude al 4° posto per tre campionati di fila.

Montella ottiene in seguito una salvezza con la Sampdoria e poi la chiamata del Milan nella stagione 2016/17. In rossonero vince il suo primo trofeo in panchina (Supercoppa italiana contro la Juventus), ma verrà esonerato nel novembre seguente. Poco fortunata la parentesi al Siviglia (dove raggiunge i quarti di Champions prima di essere esonerato), ritorna alla Fiorentina salvando i viola ma perde la panchina nel dicembre 2019.

L’ultima tappa dal 2021 in Turchia all'Adana Demirspor, club neopromosso trascinato a una tranquilla salvezza al primo anno e poi guidato alla prima storica partecipazione in Conference League con il quarto posto in classifica. Dopo la separazione con l'Adana, ora c'è la Turchia con la partecipazione a Euro 2024 nel mirino, dove potrebbe incrociare anche l'Italia.