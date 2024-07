La nuova vita di Immobile in Turchia: ecco quanto guadagnerà col Besiktas

account X @ besiktas

Accoglienza da re per Ciro Immobile a Istanbul. Arrivato nella tarda serata di venerdì in Turchia, centinaia di tifosi del Besiktas hanno accolto l'ex giocatore della Lazio con cori, fumogeni e un mazzo di fiori, urlando a squarciagola il nome del loro nuovo beniamino. "Sono molto felice di essere qui. Sono pronto per iniziare la stagione. Sono commosso dall'affetto e dagli applausi dei tifosi" , ha detto l'attaccante di Torre Annunziata, come riporta il sito del club turco. Poi le prime foto con la sua nuova maglia, la numero 17 bianconera. L'obbiettivo è quello di mantenere il filo diretto con il gol in un campionato meno stressante di quello italiano. D'altronde 207 gol segnati con la maglia biancoceleste (e il trono dei bomber all-time del club), una Scarpa d'oro e tre classifiche dei marcatori, valgono da soli come biglietto di presentazione.

Perché è finita con la Lazio

L'addio si è concretizzato nel giro di pochissimi giorni. "Non è colpa di nessuno" ha tenuto a puntualizzare Immobile nella sua ultima lettera ai tifosi laziali, per sottolineare una decisione presa in modo naturale e senza drammi. Ma è innegabile che lo scarso rendimento dell'ultimo campionato abbia influito sulla decisione di cambiare aria. Nell'ultima stagione non è stato titolare inamovibile né con Sarri né con Tudor e i numeri sono lontani da quelli di un tempo: in 31 partite ha segnato 7 gol e per 10 volte è entrato dalla panchina, rimpiazzato spesso anche nei big match da Castellanos.

Un altro fattore da considerare è quello dell'età. Con i 34 anni compiuti a febbraio la carta d'identità non gioca più a suo favore. Dopo essere stato per anni il punto di riferimento della Lazio non si è sentito al centro di tutto ed ha preferito ascoltare altre proposte. La trattativa col Besiktas è subito decollata con una fumata bianca praticamente immediata. Ora la prospettiva di andare a giocare in una delle tre grandi del campionato turco, dove in questi anni vecchie conoscenze della Serie A, da Mertens a Icardi fino a Dzeko, hanno ben figurato segnando tantissimi gol.

Quanto guadagnerà in Turchia

Anche dal punto di vista economico è stato conveniente accettare la corte del Besiktas. Perché se per il club turco è stato un affare poter pagare il cartellino appena 3 milioni di euro, dall'altra parte ha riconosciuto al calciatore un ingaggio migliorato, una situazione difficile da immaginare alla sua età.

Per i due anni che trascorrerà in Turchia percepiràdi euro netti a stagione più eventuali bonus. Non parliamo delle cifre esorbitanti dell'Arabia Saudita ma di sicuro un passo in avanti deciso rispetto allo stipendio di 4 milioni che gli era garantito alla Lazio.