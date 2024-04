Nuovo inno dell'Inter, lo spoiler di Rose Villain

Proseguono senza sosta i festeggiamenti della seconda stella da parte dell'Inter e dei suoi tifosi, con iniziative di ogni genere che si succedono ora dopo ora.

A scegliere di omaggiare la propria squadra del cuore in modo speciale, realizzando un inno per celebrare il momento storico della società nerazzurra sono Tananai, Madame e Rose Villain. Quest'ultima ha deciso di rendere nota in anteprima una parte della canzone sul proprio profilo Tik Tok, in attesa della pubblicazione ufficiale che avverrà nella giornata di domani, venerdì 26 aprile: "Ho fatto un sogno", questo il titolo del nuovo inno, ha fatto rapidamente il giro del web e dei social network.

Un avvenimento che è stato salutato con entusiasmo anche sul sito ufficiale dell'Inter, che ha dedicato una pagina all'omaggio canoro ricevuto dai suoi celebri tifosi. "Ho fatto un sogno… ed era vero! Siamo campioni d’Italia e sul petto abbiamo cucita la tanto ambita seconda stella" , si legge sul portale della società. "Per celebrare questa splendida vittoria tre grandi artisti italiani si sono uniti per creare una canzone: una vera e propria dichiarazione di amore incondizionato a Fc Internazionale Milano e ai suoi colori".

"E ti piace che sono instabile, siamo due stelle in un temporale. Milano sei la mia parte fragile ma grazie a te ho imparato a lottare. E quando tu sei distante il cuore mi fa male, un amore così grande è Internazionale. Non è facile con te, ma è viscerale" , si sente nella parte della canzone spoilerata da Rose Villain ai followers sui suoi profili social.

"Tananai, Madame e Rose Villain hanno raggiunto creativamente l’apice del loro interismo dando alla luce un pezzo dai toni profondi ma freschi, giovani e intensi" , si legge ancora sul sito dell'Inter. "Un brano che fa battere il cuore, che parla di un amore viscerale, di Milano, e lo fa con uno sguardo proiettato verso il futuro, al prossimo traguardo da raggiungere “ma io ne voglio di più…" come cita il ritornello".

La società nerazzurra ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo brano celebrativo, menzionandoli nella stessa pagina web. "Ho fatto un sogno, brano prodotto da Eclectic Music Group grazie al lavoro congiunto con Sugar Music e WMI" , prosegue il comunicato, "incarna perfettamente i valori dell’interismo e si inserisce nel processo di evoluzione del brand Inter conquistato negli ultimi anni, consolidando il legame del Club con la musica e l’amicizia con i talent 'Inter Friends'".

Il debutto del brano è pianificato per domani, venerdì 26 aprile, quando sarà disponibile per tutti sulle principali piattaforme musicali.