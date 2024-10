La Russa: "Nuovo San Siro? Contento a metà, ecco perché"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nuovo stadio di Milano sempre in zona San Siro, vicino alla zona in cui sorge l'attuale impianto dedicato a Giuseppe Meazza, potrebbe effettivamente decollare. Qualche giorno fa Inter e Milan qualche giorno fa avevano dato il proprio via libera a seguito di un incontro presso la sede del Comune del capoluogo lombardo a condizione però che l'Agenzia delle Entrate possa in brevi tempi chiarire il prezzo del vecchio stadio, da demolire in parte e "rifunzionalizzare" con spazi commerciali e servizi sportivi al posto del calcio, e delle aree limitrofe su cui intendono realizzare il nuovo impianto e sviluppare altre fonti di business. Una valutazione che, secondo quanto trapela, dovrebbe aggirarsi sui 200milioni di euro prima dell'ok definitivo all'acquisto ufficiale.

Sul tema è intervenuto Ignazio La Russa. " Sono contento solo a metà perché voglio capire che cosa significa rifunzionalizzare San Siro ", ha dichiarato il presidente del Senato a margine dell'evento per i due anni del governo Meloni. " Se è un trucco per abbatterlo facendo finta di non abbatterlo, sono contrario ", ha aggiunto. Secondo il punto di vista della seconda carica dello Stato, la cosa migliore sarebbe quella di " non toccarlo, rifunzionalizzarlo senza toccarlo: costa meno, non ci sono danni ambientali, non ci sono danni per l'aria che respiriamo, si risparmiano i costi di demolizione. Intanto sono contento che ci sia un nuovo stadio vicino a San Siro ", ha concluso.

Del resto La Russa, interista sfegatato da sempre, non ha mai nascosto il proprio desiderio di non vedere distruggere l'impianto calcistico che è diventato una vera icona di Milano in tutti questi ultimi decenni. Lo scorso 4 giugno, in occasione di uno dei tanti scontri con il sindaco Giuseppe Sala, l'ex ministro della Difesa era già stato molto chiaro su questo argomento: " Mi sarei aspettato che, anziché tentare continui rinvii, chi ha il dovere e il diritto di rappresentare la città, dicesse fin da subito che San Siro non si tocca. Avrebbe incontrato il sentire della stragrande maggioranza delle persone nel mondo - aveva affermato -. Quando si parla di Milano, tutti sanno del Duomo e della Scala, poi la terza cosa non è il Castello Sforzesco ma lo stadio San Siro. Sono queste le tre immagini nel mondo della nostra città. E quindi San Siro non si tocca ".

Più in generale, il percorso per arrivare all'inaugurazione del nuovo stadio risulta ancora lungo e difficile, anche se lo stesso Sala si augura che presto si possa arrivare al momento della svolta, " quando le squadre faranno una manifestazione di interesse. Ci siamo quasi ", aveva affermato prima di rivolgersi ai residenti del quartiere dicendo che " cercheremo di fare di tutto per migliorare la zona, portare più verde e non più caos e traffico.

E i fondi che il Comune prenderà dalla vendita dello stadio e dell'area alle squadre li metteremo per migliorare l’edilizia popolare che lì è decisamente carente". Per intendersi, comunque, si parla di un iter che nella migliore delle ipotesi porterà alla prima pietra nella. Non resta che aspettare.