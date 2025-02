Occhi puntati a Napoli, sabato 1 marzo può accadere la qualunque

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabato 1 marzo, Napoli, ore 18, può accadere la qualunque. L’Inter si ritrova prima in classifica, la sconfitta del Napoli a Como spinge i campioni d’Italia al sorpasso, un solo punto di vantaggio ma arriva alla vigilia della madre di tutte le partite di questo campionato strano, strambo. Prima di quella trasferta, l’Inter dovrà giocare la coppa Italia contro la Lazio, qui si comprenderà la misura di Simone Inzaghi, risparmiare alcuni titolari o giocarsi la formazione migliore, a parte Thuram infortunato, per accedere alla semifinale del torneo? Il Napoli aspetta notizie da questo impegno ma lo stato delle cose per Antonio Conte non favorisce o permette calcoli ed entusiasmo, se l’Inter è stata piccola contro il Genoa ma ha comunque vinto, il Napoli di Como si è spento come già gli è capitato in altre occasioni, l’allenatore parla di fame ma è strano che una squadra che altro non ha se non il campionato, sia priva di stimoli nervosi e di energie fisiche.

Di certo si tratta di due formazioni che guidano la classifica senza avere mai dato sensazioni ed emozioni particolari, Inzaghi non ha alcun alibi di mercato, anzi, Conte si è ritrovato con una rosa limitata nella qualità, poi per entrambi ci sono difficoltà di lettura, una specie di schematismo tattico che, quando non coincide con lo stato di forma degli interpreti, porta a risultati imprevisti. Sabato al Maradona un eventuale pareggio non potrà chiarire l’equivoco.