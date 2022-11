Olanda, buona la prima. Ma che fatica col Senegal

Tre punti sono sempre tre punti, specialmente ad un mondiale, dove un passo falso può costare carissimo, ma che l’Olanda facesse così tanta fatica per piegare il Senegal se l’aspettavano in pochi. Dopo il punteggio tennistico inflitto dall’Inghilterra all’Iran, tutti si aspettavano fuochi d’artificio dalla seconda partita della giornata, che vedeva di fronte le due favorite del gruppo A. Le aspettative degli appassionati di calcio sono andate in gran parte deluse. Invece di una festa del gol, le squadre sono sembrate nervose, contratte, sprecando molto.

Alla fine gli Oranje si portano a casa il bottino pieno grazie alle individualità dei propri campioni, a partire dall’MVP Gakpo, che ha sbloccato la gara all’85° minuto. Molto da rivedere, invece, per il Senegal, la cui ottima prestazione è stata rovinata sul più bello dalle imprecisioni di una delle sue sicurezze, il portiere del Chelsea Mendy. Già dalla seconda giornata, venerdì 25, questo girone potrebbe dare le prime risposte definitive. La coppa è lontana, ma l’Olanda è già sulla buona strada.

La partita

Dopo la convincente vittoria dell’Ecuador nella gara d’apertura di domenica, è già critico il risultato dell’incrocio tra i campioni d’Africa e l’Olanda, ansiosa di rompere la maledizione e finalmente alzare al cielo la coppa. Chi uscisse dall’Al Thumama Stadium coi tre punti farebbe un grosso passo avanti verso gli ottavi. Stadio bellissimo, ben lontano dal tutto esaurito, anche se l’entusiasmo dei tifosi senegalesi, i cui tamburi fanno un baccano infernale, compensa in abbondanza. Qualche sorpresa da parte di Van Gaal che, al contrario di quello che era trapelato alla vigilia, si affida in difesa all’ex Juve de Ligt e fa debuttare in porta il gigantesco portiere dell’Heerenveen Andries Noppert. Più o meno tutto come previsto nell’undici di Cissé, a parte l’esclusione del milanista Ballo-Toure, che parte dalla panchina.

Primo tempo

Parte forte l’Olanda, ma il Senegal regge bene, senza riuscire a prendere in velocità la compassata retroguardia di Van Gaal. Occasione al 4’ per gli Oranje che impegnano subito il portiere del Chelsea Mendy: cross clamoroso di Gakpo che attraversa tutta l’area senza trovare una maglia arancione. Il Senegal prova a rispondere con qualche cross pericoloso ma il pallino comunque rimane in mano agli europei. Le squadre si affidano spesso e volentieri ai cross, col Senegal che spinge parecchio sulla destra ma l’assenza di un terminale offensivo adeguato si fa davvero sentire. Al 15’ Dumfries si muove bene sulla destra, ma il suo cross ancora non trova nessuno al centro, dove gli spazi sono davvero minimi.

Al 18’ azione rugbistica con Bergwijn che scarica al centro. La palla finisce a de Jong che non trova lo spazio per il tiro e si impappina, Diallo spazza via di prepotenza. Il Senegal manovra bene ma non punge. L’Olanda prova con le accelerazioni dei centrali a rompere la compassata linea di difesa del Senegal ma senza molta fortuna. Parecchi errori tecnici da entrambe le parti, il nervosismo la fa da padrone. Per rompere lo stallo servirà qualche invenzione dei singoli, ma i sostituti di Sadio Mane e Memphis Depay hanno le polveri abbastanza bagnate. Negli ultimi minuti l’Olanda prova un forcing finale ma si apre a qualche ripartenza di troppo degli africani. Giusto il pari di un primo tempo sotto alle aspettative della vigilia.

Secondo tempo

Al pronti via, il Senegal prova ad alzare la pressione e l’aggressività ma l’Olanda non si scompone. Dall’ennesimo angolo al 52’, Virgil Van Dijk incorna bene ma non trova la porta. Poche idee in avanti per gli Oranje, la cui supremazia territoriale non si converte in occasioni degne di questo nome. La migliore difesa nelle ultime due Coppe d’Africa si conferma tra le migliori al mondo, con l’ex bandiera del Napoli Koulibaly una spanna sopra gli altri. L’ingresso in campo di Memphis Depay al 61’ non riesce a dare la scossa alla partita, il cui copione sembra scritto. Da un errore a centrocampo di De Jong, il salernitano Dia prova un tiro da angolo quasi impossibile ma Noppert, nonostante i suoi 2 metri e 3, reagisce bene. L’infortunio di Kouyaté costringe all’ennesima lunga pausa e a qualche cambio da parte di Cissé. L’intenzione è di approfittare della fatica degli olandesi per prenderli d’infilata ma l’esuberanza fisica dei Leoni è frustrata dai troppi errori.

Van Gaal prova a gettare nella mischia anche l’atalantino Koopmeiners ma, a questo punto, proprio quando la paura di perdere sembrava avere la meglio, ecco che arriva la zampata del singolo. A gettarsi su un invitante cross dalla tre quarti di De Jong, ecco il migliore in campo, Gakpo, che anticipa di un nulla l’uscita disperata di Mendy e la spizza in fondo al sacco. I campioni d’Africa non ci stanno e attaccano a folate per strappare almeno un punto, ma la retroguardia oranje regge bene. Depay e Gakpo si inseriscono nelle praterie della retroguardia africana ma senza troppa fortuna. Quando tutti si aspettavano solo il fischio finale, a tradire i Leoni, la mezza papera di Mendy. Su un non irresistibile tiro di Depay, il portiere del Chelsea non trattiene la palla che finisce proprio sui piedi dell’accorrente Klaasen, che proprio non può sbagliare. Finisce così, 2-0. All’Olanda i tre punti, ma i dubbi per Van Gaal non mancano. Per arrivare fino in fondo serviranno prestazioni di ben altro livello.

Il tabellino

SENEGAL (4-2-3-1) – E. Mendy; Diallo (61’ Jacobs), Cissé, Koulibaly, Sabaly; S. Gueye, N. Mendy; Kouyaté (73’ Gueye), Diatta (73’ Jackson), Dia (68’ B. Dieng); Sarr. A disposizione: Dieng, F. Mendy, Jackson, N’Diaye, Ciss, Ballo-Touré, Ndiaye, Jakobs, Matar Sarr, Diedhiou, B. Dieng, Gomis, Name, Loum, Gueye. Ct: Aliou Cissé

OLANDA (5-3-2) – Noppert; Blind, Ake, Van Dijk, De Ligt, Dumfries (78’ Koopmeiners); Berghuis, Gakpo (93’ De Roon), De Jong; Bergwijn (78’ Klaasen), Janssen (61’ Depay). A disposizione: Pasveer, Timber, de Vrij, L. de Jong, Depay, Lang, Bijlow, Klaasen, de Roon, Malacia, Weghorst, Koopmeiners, Taylor, Simons, Frimpong. Ct: Louis Van Gaal

Marcatori: 85’ Gakpo (O), 98’ Klaasen (O)

Ammoniti: De Ligt (O), Mendy (S), Gueye (S)

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasile)