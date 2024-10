I diktat di Ronaldo al figlio: "Un’ora con i pesi e un’ora di cardio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Immaginate di essere i figli di Cristiano Ronaldo: con un padre sempre al top della forma che cura il suo corpo senza trascurare mai nulla anche oggi che ha 39 anni e ha vinto di tutto e di più, non è difficile ipotizzare che sotto la voce "Educazione fisica", l'educazione sia ferrea e senza possibilità di sgarrare.

La conversazione con Cristiano jr

È quanto ha toccato con mano il figlio Cristiano junior, il suo primogenito che oggi ha 14 anni: di fronte una tavola imbandita per la colazione mattutina, da un lato c'è Ronaldo a petto nudo già sveglio e pimpante, dall'altro lato c'è il ragazzo ancora assonnato. " Non sono andato a letto tardi ma ho ancora sonno ", spiega il giovane: a causa del fratellino Mateo, sette anni, si è svegliato prima del dovuto.

Per tutta risposta, invece di lasciarlo riposare dopo il breakfast, ecco la proposta-decisione che non si può di certo rifiutare. " Adesso farai con me un'ora di pesi e un'ora di tappeto ", spiega Ronaldo, scendendo nel dettaglio del lavoro da fare insieme in palestra. " Faremo i muscoli, cinque esercizi e tappeto, cinque esercizi e tappeto. Un’ora di pesi e un’ora di tappeto. Sono tre serie da due minuti, in totale sei serie. Due minuti di recupero e lo facciamo di nuovo", si vede e legge in un video che sta spopolando sui social e che in sole 24 ore ha già superato due milioni di visualizzazioni.

Cristiano Jr: No he dormido apenas, he madrugado y estoy muy cansado



Cristiano: OK vamos a hacer 1 hora de musculación y 1 hora de cardio pic.twitter.com/JOtT8jmupK — gam (@mbapadre) October 8, 2024

Disciplina in casa Ronaldo

Già in tempi non sospetti (nel 2023) Georgina Rodriguez aveva spiegato ad una trasmissione tv spagnola molto conosciuta chiamata "El Hormiguero" l'educazione impartita ai figli anche da punti di vista diversi da quelli puramente altetici di cui si occupa principalmente Ronaldo. " Spiego ai nostri figli che il cibo non va lasciato in nessun caso e se loro lasciano parte del pranzo se lo ritroveranno come spuntino per il pomeriggio o ancora per cena", aveva dichiarato, raccontando che in caso di capricci avrebbe fatto vedere loro dei video con i bambini più sfortunati e senza la possibilità di avere da mangiare. Un anno prima, invece, fece il giro dei social una foto da padre e figlio durante una seduta di crioterapia, un trattamento per il recupero fisico con temperature estreme che possono scendere anche a -130°C.

Questa metologia per recuperare dalla fatica può essere considerata uno dei "segreti" di Ronaldo

visto ne fa uso sin dal lontano 2013 quando era un calciatore del Real Madrid e che si fece spedire il macchinario sia quando indossava la casacca de Manchester United che nella sua avventura in bianconero con la Juventus.