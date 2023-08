Ora è ufficiale: Buffon è il capodelegazione dell'Italia

Si attendeva solo il suo ritiro ufficiale dal calcio per ufficializzare il nuovo ruolo di Gianluigi Buffon che sarà il nuovo capodelegazione dell'Italia di Roberto Mancini al posto del compianto Gianluca Vialli. Lo scorso 2 agosto l'ex capitano azzurro e della Juventus aveva annuciato la sua decisione di appendere i guantoni al chiodo con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto con il Parma (il 30 giugno del 2024) e nella giornata di sabato 5 agosto è arrivata dunque la notizia ufficiale che circolava già da qualche settimana:

"Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani", ha scritto Buffon sui suoi profili social. Buffon, dopo 28 anni di carriera, ha deciso di accettare la proposta del presidente della Figc Gabriele Gravina che lo stava già corteggiando da diverso tempo. Il ruolo di Gigi, come fu fino a poco tempo fa di Vialli, sarà quello di creare un collante all'interno dello spogliatoio azzurro vista la sua leadership ed esperienza.

La soddisfazione della Figc

Gabriele Gravina nei giorni scorsi aveva confermato come fosse in trattativa con l'ex portiere della Juventus e ora che è arrivata la fumata bianca ha potuto esprimere tutta la sua soddisfazione per l'ingaggio di un pezzo da novanta del calcio italiano che ha vestito per ben 176 volte la maglia azzurra: "È un grande giorno per la Nazionale italiana, perché Gigi torna a casa. Buffon è un'icona del nostro calcio e una persona speciale. La sua passione, il suo carisma e la sua professionalità saranno determinanti per scrivere una nuova pagina entusiasmante di questo straordinario racconto d'amore che è la maglia Azzurra".