Osimhen-Napoli, rottura totale: bookie sicuri, via a gennaio. Ecco dove può andare

Nonostante il convincente successo per 4-1 in casa contro l'Udinese e un gol messo a segno al minuto 39 delle prima frazione di gioco, Victor Osimhen e il Napoli sembrano sempre più ai ferri corti.

La frattura

Ne sono convintissimi i bookmakers, secondo cui il calciatore nigeriano potrebbe lasciare la società per accasarsi altrove entro la conclusione del mercato di riparazione di gennaio 2024. La frattura sarebbe così insanabile che dal possibile rinnovo, di cui si parlava con insistenza fino a pochi giorni fa, si sarebbe quindi passati in maniera repentina a un passo dall'addio alla maglia azzurra.

L'eco delle polemiche scaturite dopo il rigore sbagliato dall'attaccane a Bologna, costato lo 0-0 finale, la sostituzione anticipata con tanto di plateale battibecco col tecnico Rudi Garcia e la pubblicazione sui social del Napoli del video ironico relativo all'errore dal dischetto, ritenuto offensivo sia dallo stesso Osimhen che dal suo entourage, non accenna infatti a spegnersi.

I tifosi

L'evidente malumore mostrato sia durante gli allenamenti che in campo dal calciatore nigeriano è un campanello d'allarme per i tifosi partenopei, che prima, durante e dopo il match con l'Udinese hanno tributato i consueti onori al loro idolo non facendogli mancare cori e applausi.

In mezzo all'entusiasmo generale c'è tuttavia da segnalare anche uno striscione sibillino esposto dal tifo organizzato della Curva A del Maradona: "Oltre ogni singolo comportamento: il rispetto per la maglia resta il primo comandamento" . Pare chiara l'allusione proprio all'attaccante azzurro, a cui gli ultras hanno chiesto di restare nei binari nonostante tutto, forse riferendosi alla sua decisione di togliere dai social le foto con indosso la maglia del Napoli.

L'addio?

In questo clima incandescente c'è chi, come i bookmakers, è pronto a scommettere che entro la sessione di calciomercato invernale Victor Osimhen lascerà la compagine azzurra. A spingere verso questa ipotesi anche le parole pronunciate dal suo amico giornalista Oma Akatugba: "Non vuole restare a Napoli, ecco perché non ha ancora firmato il rinnovo" . Better e Goldbet quotano ora l'addio del calciatore nigeriano a 3.00, nonostante il fatto che De Laurentis abbia in più di un'occasione ribadito il concetto che per far partire il suo gioiello bisognerà sborsare parecchi milioni. Ma chi potrebbe permettersi di ingaggiare il nigeriano? E, elemento anche questo fondamentale, dove vorrebbe giocare Osimhen?

La Premier League ha da sempre una forte attrattiva su di lui, come ribadito anche la scorsa primavera nel corso di un'intervista. A parte qualche voce relativa al Manchester United, che non ha trovato troppe conferme, resta fortissimo l'interesse del Chelsea e, visto il pessimo inizio di stagione, non potrebbe essere altrimenti: i Blues navigano in quattordicesima posizione con soli 5 punti in 6 partite (1 sola vittoria, 2 pareggi e ben 3 sconfitte) e con appena 5 gol fatti e 6 subiti: un finalizzatore di qualità non potrebbe che fare comodo alla squadra di Pochettino.

Sullo sfondo anche la suggestione Real Madrid, anche perché resta da sciogliere il nodo Mbappè, eterno promesso sposo che nonostante i proclami e i rumor non ha ancora indossato la camiseta blanca.

Chi i soldoni richiesti dal presidente De Laurentis potrebbe averceli è la Saudi Pro League: fiutando il mal di pancia di Osimhen qualcuno potrebbe andare all'attacco a gennaio. Qualche mese fa era stato l’Al Hilal a proporre all'attaccante un quinquennale da 45 milioni a stagione e al Napoli 200 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente da De Laurentis, il quale ora potrebbe cambiare idea. Il rischio è infatti quello di concludere la stagione in corso senza rinnovo e di arrivare alla prossima in scadenza: e qui il pericolo del parametro zero aumenterebbe, costringendo la società a diminuire le proprie pretese sul costo del cartellino per allontanare quello spauracchio.