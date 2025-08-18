Otto secondi, il tempo della farsa

Due secondi cambiano il gioco del calcio. Si sono riuniti, hanno pensato, hanno proposto, hanno discusso, hanno deciso. I geni della Fifa hanno modificato il tempo in cui il portiere potrà trattenere il pallone tra le mani: non più sei secondi ma otto, pena un calcio d'angolo a favore della squadra avversaria. Due secondi per rendere il gioco più fluido, così sostengono, un tempo breve ma che fa giurisprudenza e spettacolo, infatti l'arbitro alzerà il braccio e prenderà a contare, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e... otto. Prevedo che il pubblico accompagnerà il conteggio come si usa fare a nascondino, tra risate e insulti, non è specificato tuttavia se il portiere potrà comunque tenere il pallone tra i piedi, a volte accade per oltre otto secondi, proprio la costruzione (o costrizione per certi allenatori) dal basso ha rallentato il ritmo delle partite.

Ma questo è un dettaglio, le nuove regole sono state inviate agli arbitri che, non va trascurato, dovranno anche spiegare al pubblico le proprie decisioni ma soltanto quelle relative al controllo Var, per tutte le altre saranno liberi di fischiare e sbagliare, senza alcuna illustrazione pubblica. Il teatro è allestito, siamo in piena farsa. Speriamo di divertirci. Qualcosa più di otto secondi.