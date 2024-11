Ovazione per il Milan, per la Juve un pari che soddisfa. Che beffa per il Bologna

Ascolta ora 00:00 00:00

Ma che Milan. E che Juventus. Orejas y ovaciones al Bernabeu per una grande serata rossonera, il miedo escenico non ha sfiorato la squadra di Fonseca, partita perfetta, risultato netto, 3 a 1 in faccia ai galacticos di Carlo Ancelotti che ha masticato più sale che chewing gum di fronte alla formazione del suo cuore, Milan presente, reattivo, compatto in ogni zona del territorio, di contro la superbia dei blancos si è sciolta e si dovrà di nuovo scrivere e parlare dell’inutilità di Mbappé nel gioco del Madrid, il supermilionario francese è un tappo per i suoi compagni di reparto e un altro fenomeno, Bellingham si è smarrito tra i fili d’erba.

Il Milan, dunque, prosegue e premia il lavoro di Fonseca, bollato come incapace e,invece, uomo di campo,pronto a raccogliere il lavoro silenzioso. Il gol di Morata è stata come una sentenza beffarda, lo spagnolo in quel teatro non è stato mai compreso, la realizzazione astuta è arrivata dopo una conclusione di Leao deviata con affanno da Lunin, il resto è zucchero filato, Tchaw e Rejinders memorie dolcissime nella notte da mandare a memoria che nemmeno i più romantici tifosi rossoneri potevano immaginare.

La Juventus a Lille porta via un pareggio che non fotografa la prova maiuscola della squadra, di certo avrebbe meritato di più, il Lille aveva superato Sporting Lisbona e Real Madrid e contro i bianconeri è andato una volta sola al tiro, quello del gol.

Thiago Motta ha esagerato nei cambi, togliendo il migliore, Thuram e così Vlahovic per poi richiamare anche Yldiz, quasi a ribadire che il gioco vale più del risultato che è comunque vitamina. Male, purtroppo, il Bologna superato dal Monaco. Adesso aspettiamo l’Inter e l’Atalanta ma i segnali offerti a Madrid e a Lille danno fiducia.