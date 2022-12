Le pagelle di Argentina-Croazia: i migliori e i peggiori della prima semifinale

Argentina

Emiliano MARTINEZ 6 - Comanda la difesa con la solita autorevolezza. Non deve effettuare interventi particolarmente impegnativi. Leader

Nahuel MOLINA 6.5 - Spinge tanto sulla destra nonostante abbia di fronte un avversario insidioso come Perisic. Si conferma uno dei migliori. Coraggioso (Dall'86' Juan FOYTH sv)

Cristian ROMERO 6.5 - Puntuale e preciso in marcatura. Non sempre riesce a contenere la solita irruenza. Cattivo

Nicolas OTAMENDI 7 - Grinta ed esperienza da vendere, dalle sue parti non si passa. Gladiatore

Nicolas TAGLIAFICO 6 - Dalle sue parti si trova Pasalic che ama accentrarsi. Potrebbe osare qualcosa di più ma preferisce non scoprire la fascia sinistra. Diligente

Rodrigo DE PAUL 6 - Meno appariscente di altre volte, assicura il solito contributo di qualità e quantità. Certezza (Dal 74' Exequiel PALACIOS 6 - Entra per fare legna a centrocampo. Dà fiato a De Paul)

Enzo FERNANDEZ 7 - Da un suo splendido lancio nasce l'imbucata di Alvarez che porta il primo rigore. "Il Musico" fa sempre la cosa giusta. Bello da vedere

Leandro PAREDES 6.5 - Distribuisce gioco e dà equilibrio alla squadra. Un rientro importante per la squadra. Equilibratore (Dal 62' Lisandro MARTINEZ 6 - Dà il suo contributo in fase difensiva. Per suo fortuna, la Croazia non ha grandi colpitori di testa come l'Olanda)

Alexis MAC ALLISTER 6.5 - Corre tanto e vuoto nel momento migliore della Croazia. Sale insieme alla squadra. Livakovic gli nega il gol con un miracolo. Prezioso (Dall'86' Angel CORREA sv)

Lionel MESSI 8 - Segna il rigore pesantissimo che rompe l'equilibrio. Svaria tantissimo su tutto il fronte d'attacco. In versione Maradona '86 sul terzo gol. Eterno

Julian ALVAREZ 7 - Maestro nell'attaccare la profondità. Si procura il rigore che sblocca la partita poi con un azione insistita raddoppia. Soltanto da mettere in rete il 3-0 dopo l'azione capolavoro di Messi. Fulmineo (Dal 74' Paulo DYBALA 6 - Primi minuti per la Joya al Mondiale. Prova a mettersi in mostra)

Ct Lionel SCALONI 7- Rinuncia ad un difensore per aggiungere un centrocampista in più. La mossa si rivela, quella giusta contro Modric e compagni. La squadra non fa l'errore di abbassarsi troppo come contro l'Olanda

Croazia

Dominik LIVAKOVIC 6.5 - Se la Croazia resta in partita fino al 69' gran parte del merito è suo. Salva su Mac Allister e su Messi. Una bellissima sorpresa

Josip JURANOVIC 5 - Si vede pochissimo in fase di spinta, pasticcia sul raddoppio argentino. Insicuro

Dejan LOVREN 5 - Affonda sull'uno due dell'Argentina. Soffre tremendamente la velocità di Alvarez. Manca un gol facile facile. Appannato

Josko GVARDIOL 5 - Solito inizio maestoso, sbaglia lettura difensiva sull'azione del rigore. Si perde insieme ai compagni. Messi lo porta a spasso sul terzo gol. Spaesato

Borna SOSA 5 - Spinge tanto nella prima mezz'ora. Cincischia anche lui sul 2-0. Evanescente (46' Mislav ORSIC 6 - Prova a dare la scossa alla squadra. Sfiora il gol con un bel tiro a giro)

Luka MODRIC 7 - Lampi di classe. Illumina la manovra quando la Croazia sembra dominare il campo. Come sempre è l'ultimo a mollare. Chapeau (Dall'81' Lovro MAJER sv)

Marcelo BROZOVIC 5 - Delusione della serata. Poco brillante in regia e fa poco filtro quando l'Argentina spinge. Esce per infortunio (Dal 50' Bruno PETKOVIC 6 - Ci mette tanto impegno, prova a ripetere la prodezza contro il Brasile senza fortuna)

Mateo KOVACIC 7 - Contrasta, riparte e si inserisce. Partita di altissimo livello fin quando la squadra lo sostiene, è il migliore in campo. Moto perpetuo

Mario PASALIC 5 - Non riesce a trovare la posizione giusta. Incide pochissimo nella manovra offensiva. Impalpabile (Dal 46' Nikola VLASIC 6.5 - Ottimo impatto nella partita, col senno di poi avrebbe meritato la maglia da titolare)

Andrej KRAMARIC 5 - Per caratteristiche preferisce venire fuori a prendere palla, gioca troppo poco in area di rigore. Evanescente (Dal 72' Marko LIVAJA 5.5 - Prova a dare peso in attacco, quando la partita era già compromessa, ma incide poco)

Ivan PERISIC 5 - Altra grande delusione della serata. Spinge pochissimo. Cala tantissimo rispetto alle altre partite. Irriconoscibile

Ct: Zlatko DALIC 6 - Stavolta la decisione di rinfoltire il centrocampo non dà i suoi frutti. La squadra parte forte poi si scioglie come neve al sole. La semifinale raggiunta resta un grandissimo risultato e gran parte del merito è suo

Arbitro: Daniele ORSATO (Italia) 7 - Dirige con autorevolezza la partita. Fa la cosa giusta sul rigore per l'Argentina. Distribuisce i cartellini con grande saggezza. Di un altro livello rispetto a tanti arbitraggi visti finora al Mondiale