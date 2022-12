Le pagelle della Francia, che manca il bis: non basta la tripletta di Mbappé

La Francia si deve accontentare di "laurearsi" vicecampione del mondo. Niente bis consecutivo per gli uomini di Didier Deschamps dopo il trionfo di quattro anni e mezzo fa in Russia. L'Argentina supera i transalpini anche nell'Albo d'oro. Ecco i voti.

Francia

Hugo LLORIS 6 - Capitano di mille battaglie e tante vittorie. Non può nulla sui gol subiti. Gli manca il guizzo nella lotteria dei rigori

Jules KOUNDÈ 5 - Ha la sfortuna di trovarsi dalle sue parti un Di Maria devastante. Si riprende nella ripresa quando si propone molto bene in avanti, formando un bell'asse con Kolo Muani (120+1 Axel DISASI sv)

Raphael VARANE 5 - Irriconoscibile rispetto alle solite prestazioni. Sale insieme alla squadra dalla fine del secondo tempo ma nel complesso offre una prestazione deludente. Esce per infortunio (Dal 113' Ibrahima KONATÈ sv - Pochi minuti a disposizione, partecipa alle fasi finali di una partita incredibile)

Dayot UPAMECANO 6.5 - Recuperato per la finale, il centrale del Bayern Monaco è il migliore del pacchetto arretrato. Compie un autentico miracolo su Lautaro Martinez

Theo HERNANDEZ 5 - Il terzino rossonero soffre per tutta la partita. Meglio nel secondo tempo. Dopo la sua uscita la Francia inizia la rimonta (Dall'80' Eduardo Camavinga 6 - Dà un apporto importante, dando grande fisicità al centrocampo francese)

Aurelien TCHOUAMÈNI 5 - Colonna del centrocampo francese per tutto il Mondiale. Inghiottito dal centrocampo argentino. Di sicuro la peggiore prestazione. Sbaglia anche il rigore

Adrien RABIOT 5.5 - Accanto a Tchouaméni dimostra di trovarsi a meraviglia. Nel primo tempo è l'unico che prova una reazione. Troppo poco per meritare la sufficienza (Dal 96' Youssouf FOFANA 6 - Porta freschezza nei tempi supplementari, utile alla causa)

Ousmane DEMBÈLÈ 4 - Da lui non sai mai cosa aspettarti, può essere devastante oppure isolarsi e sparire dal campo. Stavolta dà la peggiore versione di sé. Sbadato sull'occasione del rigore. La sua partita finisce dopo minuti. Per fortuna (Dal 41' Randal KOLO MUANI 7 - Cambia la Francia con il suo ingresso, l'attaccante dell'Eintracht è davvero imprendibile. Difficilmente dimenticare l'occasione al 120'. Ma se la Francia arriva ai rigori, tanto del merito è suo)

Antoine GRIEZMANN 5 - Le Petit Diable naviga tra le linee alla ricerca dello spiraglio giusto. Il pupillo di Deschamps non si vede praticamente mai (Dal 71' Kingsley COMAN 5.5 - Partecipa alla rimonta francese, da un suo recupero su Messi nasce il secondo gol di Mbappé. Sbaglia il rigore, un errore che si rivelerà decisivo)

Kylian MBAPPÈ 9 - Il più temuto alla vigilia e anche durante la partita. Quando mette il turbo non si ferma mai. Dimostra di avere le stigmate da campionissimo dando vita ad una rimonta incredibile. Sempre freddo sui rigori. Il futuro è tutto suo. Mostruoso

Olivier GIROUD 5 - Il centravanti del Milan poco assistito dalla squadra non la prende praticamente mai con Otamendi e Romero. Esce a fine primo tempo (Dal 41' Marcus THURAM 6 - Importante il suo ingresso, dà meno punti di riferimento di Giroud. Le sue caratteristiche mettono in difficoltà la retroguardia argentina)

Ct: Didier DESCHAMPS 5 - Sorpreso dallo schieramento iniziale dell'Argentina. La squadra sembra incapace di reagire e non sa cosa fare in campo. Ribalta la squadra con le sostituzioni passando al 4-2-4. I cambi gli danno ragione. Merito più suo o di Mbappè? L'impressione è che siano state scelte dettate più dalla disperazione che da un disegno tecnico-tattico preciso. Non mancheranno critiche, dopo il fallimento agli Europei, perde anche i Mondiali. Con un potenziale del genere ci si aspetterebbe qualcosa di più

Arbitro: Szymon MARCINIAK (Polonia) 7 - Il fischietto polacco sceglie dialogo con i giocatori e buon senso nella distribuzione dei cartellini. A volte lascia correre troppo ma indovina tutte le scelte importanti, bella direzione