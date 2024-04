Le pagelle di Bayern-Real: Musiala e Sané imprendibili, Vinicius spietato

Spettacolare pareggio, per 2-2, tra il Bayern Monaco di Thomas Tuchel e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Tra le fila dei bavaresi, note di merito per Musiala, Sané, Neuer, Laimer e Kane. Disastroso invece l'ex Napoli Kim. Tra le fila dei blancos, invece, insufficienti Mendy e Lucas Vazquez, Vinicius e Kroos i migliori in campo. Ecco i voti della sfida dell'Allianz Stadium

Le pagelle del Bayern Monaco

Manuel Neuer 7: Sul gol di Vinicius forse avrebbe potuto uscire alla disperata ma resta in porta e viene battuto. Bravissimo su Kroos, tiene a galla il Bayern poco prima della rete del pareggio. Nel finale, sul 2-1 a favore, ferma ancora Vinicius con un bell'intervento salva risultato. Non può nulla sul rigore di Vinicius

Joshua Kimmich 5,5: Sbaglia anche lui il movimento sul gol di Vinicius e questo, per uno come lui, è un grave errore da matita rossa. Cresce alla distanza.

Kim Min-Jae 5: Stagione da dimenticare per l'ex Napoli che buca diverse volte come sul gol del vantaggio del Real Madrid e provocando il rigore del definitivo 2-2 con un fallo ingenuo su Rodrygo.

Eric Dier 6: Fa valere l'esperienza e la fisicità e ci riesce discretamente bene contro Rodrygo e Vinicius

Noussair Mazraoui 6: L'out di sinistra non è la sua posizione ottimale ma se la cava tutto sommato bene

Leon Goretzka 5,5: Per la sua qualità gioca una partita un po' sotto ritmo e "anonima"

Konrad Laimer 6,5: Rispetto al compagno di reparto sembra un po' più presente e sul pezzo nell'arco dei 90 minuti di gioco. Cresce alla distanza con grandi interventi difensivi e si guadagna mezzo punto in più.

Leroy Sané 7: Fatica nel primo tempo a prendere le misure ai suoi avversari ma nella ripresa, appena ha un po' di spazio, rientra sul sinistro e fulmina Lunin con un sinistro potente e preciso. (dall'87' Alphonso Davies sv)

Thomas Muller 6: 35 anni e non sentirli. Non è più efficace come qualche anno fa ma è sempre prezioso per i meccanismi di gioco del Bayern Monaco. (dall'80' Serge Gnabry sv)

Jamal Musiala 7: Si vede poco, fino al rigore procurato, ma una volta sbloccatosi non si ferma più. Dribbling, accelerazioni e tanta tanta qualità.

Harry Kane 6,5: Freddo e spietato dal dischetto. Fatica contro i difensori del Real Madrid ma quando conta si fa trovare pronto.

Allenatore Thomas Tuchel 6: A fine anno lascerà il Bayern Monaco ma sogna di farlo a testa alta vincendo la Champions League. Per farlo, però, dovrà compiere una mezza impresa in casa dei blancos.

Le pagelle del Real Madrid

Andriy Lunin 5,5: Sul gol di Sané avrebbe potuto fare di più ma la conclusione del tedesco è stata secca, immediata e potente. Sul rigore non può nulla contro lo specialista Kane

Lucas Vazquez 5: Provoca l'ingenuo fallo da rigore atterrando Musiala. Prestazione insufficiente.

Antonio Rudiger 6: Roccioso e puntuale. L'ex difensore di Chelsea e Roma è la colonna portante della difesa del Real Madrid anche perché i due gol incassati non nascono da sue topiche difensive.

Nacho Rodriguez 6: Il capitano gioca una partita dignitosa controllando piuttosto bene Kane (dal 64' Eduardo Camavinga 6: Entra per dare qualità alla linea mediana del Real Madrid e ci riesce parzialmente)

Ferland Mendy 5,5: Si fa bruciare da Sané ma ha l'attenuante di non aver ricevuto il raddoppio da parte di un suo compagno di squadra. Appannato.

Federico Valverde 6: Rispetto al solito è meno presente e il suo scarso dinamismo condiziona la gara del Real Madrid

Aurelien Tchouameni 5,5: Prova anonima sotto tutti i punti di vista.

Toni Kroos 7: A 34 anni suonati è ancora uno dei migliori nel suo ruolo. Sforna un assist al bacio per Vinicius sfruttando un buco centrale del Bayern Monaco. Il suo compagno di nazionale Neuer gli nega il 2-0 nel secondo tempo. Chirurgico (dal 76' Luka Modric sv: Entra a gara già compromessa e non sarebbe giusto giudicarlo per soli 14' più recupero)

Jude Bellingham 5 Anche lui non gioca una partita indimenticabile rispetto ai suoi standard abituali. Fatica a trovare la posizione e la sua squadra ne risente. Bocciato (dal 76' Brahim Diaz sv)

Vinicius Junior 7,5: Spietato. Gli capita una vera occasione, ondeggia sul filo del fuorigioco e batte Neuer con un piattone destro preciso. Sul rigore, sotto la curva del Bayern, non trema e segna il gol del 2-2. Killer

Rodrygo 6: C'è ma non si vede fino al minuto 81' quando si mette in proprio e si fa fare fallo dall'ingenuo Kim. (dall'87 Joselu sv)

Allenatore Carlo Ancelotti 6: Il suo Real Madrid soffre per 24' ma poi trova il gol del vantaggio e controlla fino al gol di Sané che riapre la partita. Il 2-2 esterno, però, gli dà parzialmente ragione e tra una settimana in casa si giocherà l'accesso alla finale di Champions League, che sarebbe l'ennesima per il tecnico di Reggiolo.

Arbitro: Clement Turpin (Francia) 6,5: Esperienza e tranquillità.

Dirige bene una partita affatto facile e molto delicata.