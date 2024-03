Le pagelle di Bologna-Inter: i migliori e i peggiori della partita

L'Inter espugna di misura (1-0) il Dall'Ara contro il Bologna, nella sfida valida per il 28° turno di Serie A. Decide il gol di testa di Yann Bisseck al 37' del primo tempo. I nerazzurri alla decima vittoria consecutiva si portano a 75 punti. I rossoblù restano al quarto posto a 51 punti.

Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6.5 - Pronto sulla conclusione di Sanchez ad inizio partita. Poi è prodigioso quando si trova di fornte Barella. Non può nulla sul gol di Bisseck.

Stefan POSCH 6.5 - Spinge tanto sulla destra. Un suo diagonale non va lontano dalla porta di Sommer.

Sam BEUKEMA 6.5 - Grande intensità in marcatura. Sempre pericoloso sulle alte. Punto di forza della difesa.

Jhon LUCUMI 6.5 - Ritrova la maglia da titolare ai danni di Calafiore. Tantissimi i duelli fisici in cui emerge la sua grande fisicità. Ne esce qiuasi sempre vincitore.

Victor KRISTIANSEN 6.5 - Partita dalle due facce. Perde una palla sanguinosa in uscita da cui scaturisce la clamorosa occasione di Barella. Poi salva tutto su una diagonale perfetta a fine primo tempo. Nella ripresa sale di tono e ara la fascia sinistra a più non posso.

Remo FREULER 6.5 - Cervello della squadra. Tocca tantissimi palloni. Grande senso tattico e precisione nei passaggi.

Jens ODGAARD 6.5 - Schierato a sorpresa da Thiago Motta. La sfrontatezza non gli manca. Sale di tono nella ripresa con tante iniziative interessanti. Dal 79' Riccardo ORSOLINI SV - Gioca troppi pochi minuti. Un delitto rinunciare ai suoi guizzi, visto anche il trend positivo contro l'Inter.

Michel AEBISCHER 6 - Insieme a Freuler forma la cerniera di centrocampo, lui si occupa più della quantità

Lewis FERGUSON 5.5 - Svaria sul fronte d'attacco alla ricerca della posizione migliore. Scalda i pugni di Sommer nel primo tempo. Non trova il guizzo. Dal 69' Nikola MORO 6 - Grande forza fisica, utilissimo nel forcing finale.

Alexis SAELEMAEKERS 6 - Solito equilibratore di fascia. È lui a perdersi Bisseck sul gol. Impegno e utilità tattica mai in discussione. Dal 74' Dan NDOYE 6.5 - Spacca la partita con tantissime accelerazioni. Forse meritava più minutaggio. Inarrestabile

Joshua ZIRKZEE 5.5 - Gioca da regista offensivo, è sempre lui ad innescare la manovra offensiva. Manca l'occasione del pareggio. Per una volta è lui a tradire. Dal 79' Santiago CASTRO SV

Allenatore: Thiago MOTTA 5.5 - Stavolta non gli riesce lo scherzetto alla sua ex squadra. Il Bologna si dimostra una squadra in salute, che mette sotto l'Inter nel secondo tempo. Discutibili alcune scelte come la rinuncia ad Orsolini e Ndoye. Il merito di aver costruito questa squadra è tutto suo.

Inter

Yann SOMMER 6.5 - Si fa trovare pronto sulla conclusione di Zirkzee. Preciso nelle uscite. Stavolta più sicuro quando gioca con i piedi. Non rischia nulla.

Yann BISSECK 7 - Sempre più inserito nei meccanismi difensivi, trova il secondo gol stagionale con un bellissimo inserimento da dietro.

Francesco ACERBI 6.5 - Rientra al centro della difesa e trova un cliente difficile come Zirkzee. Lo francobolla a dovere.

Alessandro BASTONI 6.5 - Grande concentrazione in difesa. Splendido l'assist per Bisseck. Nella ripresa non concede nulla dalle sue parti.

Matteo DARMIAN 6.5 - Sfiora il gol con una conclusione sull'esterno della rete. Sempre utilissimo in una partita di sofferenza. Nel secondo tempo passa a sinistra con il solito rendimento.

Nicolò BARELLA 6.5 - Capitano di giornata. Spreca davanti a Skorupski. Lotta con la solita grinta e tenacia. Dall'80' Davy KLAASSEN 5.5 - Pochi minuti a disposizione. Poca decisione nei contrasti.

Hakan CALHANOGLU 6 - Di nuovo in cabina di regia. Sessanta minuti utili per trovare la condizione giusta in vista della sfida contro l'Atletico. Dal 61' Kristian ASLLANI 6 - Dà il cambio a Calha. Sta crescendo. Ora Inzaghi si fida di lui anche nei momenti complicati.

Henrikh MKHITARYAN 5.5 - Sempre utilissimo col suo fraseggio a metà campo. Pochissimi gli inserimenti. Dal 61' Davide FRATTESI 6 - Partita di sacrificio. Copre e non lascia spazi per l'inserimento dei centrocampisti avversari. Il suo rientro è un'ottima notizia.

CARLOS AUGUSTO 6 - Inizio scoppiettante poi pian piano claa. Bel duello sulla fascia con Posch. Lascia il campo a fine primo tempo. Dal 46' Denzel DUMFRIES 6 - Bada soprattutto a coprire. Ci riesce bene.

Alexis SANCHEZ 6 - Il Nino è in un ottimo momento di forma. Prova a rendersi utili con le sue rifiniture. L'unica occasione gli capita ad inizio partita ma trova pronto Skorupski.

Marcus THURAM 5.5 - Senza il gemello Lautaro cambiano i movimenti e Tikus agisce più da prima punta. Marko ARNAUTOVIC 6 - Ex di turno. Dà il suo contributo nel finale. Altro stop muscolare. Un vero peccato.

Allenatore: Simone INZAGHI 7- Gestisce le forze con intelligenza e sfata il tabù Bologna. La squadra dimostra di saper soffrire e non lascia nulla agli avversari. Decima vittoria consecutiva in campionato. Scudetto praticamente in tasca. Chapeau.

Arbitro: Luca PAIRETTO (Torino) 6.5 - Direzione di gara autorevole. Sempre vicino alla partita. Giusta la distribuzione dei cartellini. Non ci sono episodi discussi o casi Var. Questa sì che è una notizia.