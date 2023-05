Le pagelle dell'Inter: Lautaro Martinez regala la vittoria ai nerazzurri

L'Inter supera la Fiorentina (2-1) e conquista la Coppa Italia allo stadio Olimpico. L'inizio è tutto viola con la squadra di Italiano,subito in vantaggio con un gol di Nico Gonzalez. I nerazzurri sbandano poi ribaltano la partita con una splendida doppietta di Lautaro Martinez. Nella ripresa la Fiorentina spinge, l'Inter soffre ma riesce a conquistare la Coppa Italia, la nona della sua storia.

Back to Rome. Back to win. Back to Back.



pic.twitter.com/jdiwl7BnHI — Inter (@Inter) May 24, 2023

Inter

Samir HANDANOVIC 7.5 - Non può nulla sul gol del vantaggio viola. Si fa trovare pronto su una bella conclusione di Nico Gonzalez. Salva il risultato su Jovic. Forse all'ultima partita con i nerazzurri, potrebbe chiudere con la conquista di un trofeo, da vero protagonista.

Matteo DARMIAN 6.5 - Soffre la vivacità di Ikoné. Se la cava col mestiere in tante occasioni. Provvidenziale quando salva sulla linea nel finale anticipando Cabral.

Francesco ACERBI 6.5 - Cabral viene spesso fuori e non gli dà punti di riferimento. Svetta sulle palle alte, si conferma il leader e il perno della difesa nerazzurra.

Alessandro BASTONI 5.5 - Meno sovrapposizioni del solito con Dimarco ma delle sue parti staziona Nico Gonzalez, il più pericoloso tra i viola. Rimedia l'ammonizione per un fallo sull'esterno argentino, a quel punto Inzaghi preferisce sostituirlo (58' Stefan DEVRY) 6.5 - Rinforza la retroguardia, bada al sodo. Preziosissimo nel finale quando ferma un azione viola uscendo palla al piede.

Denzel DUMFRIES 6 - Inizio intraprendente poi nel momento difficile, arretra il raggio d'azione. Aumenta le sgroppate nella ripresa e si rende pericoloso in più occasioni.

Nicolò BARELLA 6 - Meno brillante del solito, sale di tono insieme a tutto il reparto. Suo l'assist sul raddoppio di Lautaro.

Marcelo BROZOVIC 6.5 - Inizio al piccolo trotto, soffre la grande aggressività dei centrocampisti viola. Si rifa con un assist meraviglioso per Lautaro. Nella ripresa non perde mai la lucidità, soprattutto nei momenti difficili.

Hakan CALHANOGLU 6.5- Da mezzala ci mette un po' a trovare la posizione. Qualità di palleggio indiscutibili, quando sale in cattedra la manovra decolla. (83' Roberto GAGLIARDINI SV) - Torna in campo dopo il disastro di Napoli. Pochi minuti per essere giudicato.

Federico DIMARCO 5.5 - Si perde Nico Gonzalez in occasione del primo gol. Spinge poco nel primo tempo, meglio nella ripresa. Esce a corto di fiato. (68' Robin GOSENS) 6 - Entra e deve subito dare manforte alla difesa. Sfiora il gol su un suo classico inserimento a chiudere l'azione sul secondo palo. Utile il suo ingresso anche in fase difensiva.

Lautaro MARTINEZ 8 - Si muove su tutto il fronte d'attacco. Serve un assist al bacio per Dzeko che spreca clamorosamente. Segna il 100° gol in nerazzurro e rimette in partita i suoi. Da bomber rapace la rete del raddoppio. (83' Joaquin CORREA SV) - Pochi minuti per mettersi in mostra e per trovare spunti a fianco di Lukaku.

Edin DZEKO 5.5 - Tornato al centro dell'attacco, dà vita a un bel duello con Milenkovic. Fa il solito lavoro utile per la squadra. Si mangia un gol incredibile tutto solo davanti a Terracciano. Esce a inizio secondo tempo e non la prende bene. (58' Romelu LUKAKU) 6.5 - Gioca da pivot in mezzo all'area. Scalda subito i pugni di Terracciano. Conferma il periodo brillante. Sempre pericoloso in contropiede. Manca di cattiveria in qualche circostanza.

Allenatore: Simone INZAGHI 7 - Fa quattro su quattro nelle finali alla guida dell'Inter. Questa è forse la più sofferta. La squadra soffre all'inizio ma dimostra grande consapevolezza della sua forza ribaltandola. Forse ha la colpa di non chiuderla nel secondo accontentandosi di gestirla. Con più sofferenza del previsto si conferma il Re di Coppe, con la terza Coppa Italia in carriera. L'appuntamento con la storia è il 10 giugno a Istanbul.