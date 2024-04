Le pagelle di Fiorentina-Atalanta: Mandragora e Carnesecchi i migliori in campo

La Fiorentina di Vincenzo Italiano vince con merito l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta anche se il risultato sarebbe potuto essere più rotondo per i viola. Tra le fila dei padroni di casa spicca su tutti Rolando Mandragora autore di un gol da top player. Bene anche Nico Gonzalez ma in generale nessuno è sotto la sufficienza. Tra le fila dei nerazzurri invece positivi in pochissimi con Carnesecchi migliore in campo che con le sue grandi parate ha permesso all'Atalanta di non prendere almeno due gol in più così da potersi giocare la qualificazione alla finale nella gara di ritorno al Gewiss Stadium tra tre settimane.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro Terracciano 6,5: Con il Milan ha effettuato almeno 10 parate, di cui 5-6 decisive. Questa sera si limita a pararne solo una ma è una parata salva risultato sul tentativo volante di piedi di Hien.

Michael Kayode 6: Forse il meno presente della difesa della Fiorentina. Nel primo tempo perde due palloni che si sarebbero potuti tramutare in contropiedi mortiferi ma l'Atalanta non ne approfitta. Tutto sommato, però, cresce alla distanza e porta a casa la sufficienza.

Nikola Milenkovic 6,5: Rispetto alla partita disastrosa contro il Milan questa sera sfodera una prestazione di buon livello.

Luca Ranieri 6,5: Gioca al posto di Martinez Quarta e lo fa molto bene. Preciso e puntuale negli interventi difensivi ma si mangia un gol incredibile nella ripresa dimostrando di aver poco feeling con il gol

Fabiano Parisi 6: Bravo sia in fase difensiva che in quella propositiva.

Giacomo Bonaventura 6,5: Contro il Milan non c'è stato per squalifica e in campo la sua mancanza si è fatta sentire. "Jack" è l'anima e il cuore del centrocampo viola. Qualità e quantità a servizio della squadra e di Italiano che lo reputa un elemento imprescindibile del suo centrocampo.

Rolando Mandragora 7,5: Segna un gol di rara bellezza con una staffilata di collo esterno sinistro che non lascia scampo a Carnesecchi. Già questo varrebbe il prezzo del biglietto ma nel complesso gioca una partita intensa e di qualità

Nico Gonzalez 7: Ofrre l'assist a Mandragora che poi farà partire un gran tiro e realizzerà un gran gol. Le sue palle messe al centro e le sue accelerazioni sono sempre insidiose per gli avversari. Carnesecchi gli nega un best gol con una grande parata.

Lucas Beltran 6: Un po' meno presente del solito ma dai suoi piedi partono sempre delle giocate interessanti. In calo fisico rispetto alle precedenti uscite (dal 77' Arthur 6: Entra per addormentare il gioco e lo fa bene)

Christian Kouame 6: Più vivo rispetto al match contro il Milan, prova a rendersi più pericoloso e soprattutto nel primo tempo crea qualche grattacapo alla difesa nerazzurra.

Andrea Belotti 6,5: Ancora una partita generosa per il Gallo che già con il Milan si era reso protagonista di un'ottima prestazione pur senza segnare come questa sera. Spirito di sacrificio, ripieghi difensivi e tante, tante sportellate con i difensori avversari (dall'85 Jonathan Ikoné sv)

Allenatore Vincenzo Italiano 7: La sua Fiorentina si rialza dopo la sconfitta in campionato e sfodera una prestazione di alto livello. L'intensità e la qualità della sua squadra annichiliscono l'Atalanta.

Le pagelle dell'Atalanta

Marco Carnesecchi 7,5: Si conferma un grandissimo portiere. Compie un paio di grandi interventi e poi si supera sul tiro indirizzato all'incrocio di Nico Gonzalez. Incolpevole sulla perla di Mandragora.

Berat Djimsiti 5: Del terzetto difensivo è forse il "peggiore". In costante difficoltà e sempre in ritardo sugli attaccanti avversari

Isak Hien 6: Il più positivo della difesa nerazzurra. Fa a sportellate con Belotti e sfiora il gol ma Terracciano gli dice no.

Sead Kolasinac 5,5: In difficoltà fisica e non solo. Dalla sua parte la Fiorentina sfonda che è un piacere.

Emil Holm 5,5: Meglio nella ripresa che nel primo tempo. Di certo non una partita indimenticabile (dall'89' Hans Hateboer sv)

Marten De Roon 6: Come sempre il capitano è l'ultimo a mollare. Corsa e tanta quantità a servizio della squadra

Mario Pasalic 5: Male. Non riesce mai a verticalizzare, mai ad inserirsi, mai a mettere in condizione i compagni di andare in porta e fa poco filtro. Prestazione negativa (dal 46' Ederson 6: Ci mette dinamismo e fisicità ma anche lui non è nella sua migliore serata)

Matteo Ruggeri 5: Male anche lui. In costante difficoltà e mai pericoloso in attacco ( dal 60' Mitchel Bakker 5,5: Si mangia un gol praticamente fatto che avrebbe potuto cambiare le sorti del match ma gioca meglio rispetto a chi lo ha preceduto)

Teun Koopmeiners 5: Anche l'olandese questa sera non la vede praticamente mai. Non trova la posizione e non riesce mai ad effettuare una giocata utile o pericolosa.

Aleksej Miranchuk 4,5: Abulico, a tratti svogliato. C'è ma non si vede (dal 46' Gianluca Scamacca 5,5: Entra ma si vede davvero poco e riceve pochi palloni giocabili. Una sola conclusione ben controllata da Terracciano. Commette un brutto fallo su Milenkovic da cartellino arancione)

Ademola Lookman 5: Anche lui marca visita questa sera. Nel primo tempo non la vede mai, nella ripresa serve un bel pallone a Bakker che però spreca malamente (dal 77' El Bilal Touré 5,5: Si impegna tanto ma non riesce mai a rendersi pericoloso)

Allenatore in seconda Tullio Gritti (Gasperini squalificato) 5: Con Gasperini squalificato gli tocca l'ingrato compito di motivare i suoi giocatori. Gli riesce poco e male ma non gli si possono dare troppe responsabilità.

Arbitro Maurizio Mariani (Aprilia) 6,5: Dirige bene e con poche sbavature.