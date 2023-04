Le pagelle di Inter-Benfica: ecco i promossi e i bocciati

L'Inter di Simone Inzaghi pareggia per 3-3 contro il Benfica e si qualifica per le semifinali di Champions League dove affronterà il Milan una riproposizione dell'euroderby del 2003. Buona la prova dei nerazzurri che hanno però sprecato la grande chance di vincere facendosi fermare sul pareggio nel finale (fino all'86' la squadra di Inzaghi conduceva per 3-1). Tra le fila dei padroni di casa benissimo Dimarco, Lautaro Martinez e Nicolò Barella ma tutto sommato bene anche il centrocampo e la difesa, tolto lo sbandamento finale. Tra le fila dei portoghesi tante insufficienze complice una prestazione complessivamente non all'altezza di una squadra che sta per vincere il campionato portoghese. Ecco i voti della sfida del Meazza.

Pagelle Inter

André Onana 5,5: Non può niente sul gol di Aursnes, non si dà slancio sul colpo di testa di Antonio Silva e sul terzo al 95' resta immobile a guardare e la palla gli passa sotto le gambe.. Dopo tanti clean sheet consecuviti ne prende 3, indolori, in una partita.

Matteo Darmian 6,5: In occasione del gol del Benfica tiene in gioco per qualche millimetro Rafa Silva ma la sua prestazione è come al solito tutta sostanza, quantità e applicazione. Sicurezza. Mezzo voto in meno per i due gol incassati dall'Inter nel finale.

Francesco Acerbi 6,5: Come all'andata si mette in tacaGoncalo Guedes non permettendogli mai di girarsi. Mezzo voto in meno per i due gol incassati dall'Inter nel finale). Muro

Alessandro Bastorni 6: Concede il gol troppo facilmente a Rafa Silva ma nel complesso non sfigura. Distratto (all'80' Danilo D'Ambrosio sv: Troppo poco tempo per giudicarlo)

Denzel Dumfries 6: Si perde Aursnes in occasione del gol del pareggio del Benfica. Non è un difensore e si vede. Nella ripresa però cresce e fa cose interessanti).

Nicolò Barella 7,5: Parte carico, concetrato, cattivo, aggressivo e in collaborazione con Lautaro Martinez confeziona l'azione dell'1-0 che porta la sua griffe. Una perla di rara bellezza. (dal 76' Hakan Calhanoglu 6: Entra per mettere minuti nelle gambe e fa girare bene il pallone nel finale di partita.)

Marcelo Brozovic 6,5: Regia compassata e ragionata. Fa girare bene il pallone e gestisce bene la pressione. Ritrovato

Henrix Mkhitaryan 6,5: Meno appariscente rispetto alla sfida d'andata ma sempre efficace in entrambe le fasi. Esperienza.

Federico Dimarco 7: Fa una grandissima diagonale non permettendo al suo avversario di presentarsi da solo davanti ad Onana. Serve un assist al bacio per il 2-1 di Lautaro Martinez che chiude la partita. Stantuffo. (dall'80 Robin Gosens sv: Troppo poco tempo per giudicarlo)

Lautaro Martinez 7: Serve l'assist a Barella e fa ammattire la difesa del Benfica che fa fatica da arginarlo. Segna, con leggera spinta, e l'arbitro annulla per una spinta. Nella ripresa però torna implacabile sull'assist al bacio di Dimarco, chiude la partita e ritrova il gol 45 giorni dopo. (dal 76' Joaquin Correa 6,5: Entra e segna un gol meraviglioso con un bellissimo tiro a giro di destra che bacia il palo e si spegne alle spalle del portiere del Benfica. Ritrovato?)

Edin Dzeko 6: Prova a fare salire la squadra ma a modo suo, cercando anche di cucire il gioco. A tratti non ci riesce ma è utile alla causa. Intelligente. (dal 76' Romelu Lukaku 6: Entra e prova a farsi vedere in verticale ma non ha la "fortuna" di Correa di entrare nel tabellino dei marcatori. Silva gli salta davanti in occasione del gol del 3-2 finale ma dargli la colpa è troppo.

Allenatore Simone Inzaghi 7: la sua Inter di coppa non tradisce nemmeno questa volta. Come all'andata prepara bene la partita e porta a casa una qualificazione fondamentale per il suo futuro e per quello dell'Inter. Traballante ma stabile.

Pagelle Benfica



Odisseas VLACHODIMOS 5,5 – Non può niente sui tre gol dell'Inter. Unica pecca della seraè poi incerto sul colpo di testa di Lautaro Martinez che rotola lentamente in rete (per sua fortuna l'arbitro anulla per un leggero fallo dell'argentino sul difensore). Per il resto non deve compiere parate particolari.

Gilberto 5,5. Spinge poco e non bene. Schmidt lo toglie a fine primo tempo (dal 46' David Neres 5,5: Entra sicuramente con più voglia rispetto alla sfida d'andata e colpisce un palo, su regalo di Brozovic. Fumoso)

Antonio Silva 5,5: Non è sicuro e lo si percepisce dalla paura con cui spara via alcuni palloni. Lautaro gli fa girare la testa. Mezzo punto in più per il gol del 3-2 ma non serve a niente ai fini della qualificazione. Spaesato

Nicolas Otamendi 5: Il leader del reparto difensivo, squalificato all'andata, torna al suo posto al centro della difesa ma il connazionale Lautaro lo conosce bene e lo fa ammattire per tutta sera. Si perde il Toro, insieme ad Antonio Silva, nell'azione del 2-1 nerazzuro

Alejandro Grimaldo 6: Uno dei più positivi tra le fila del Benfica. Piede educato e tanta spinta. Almeno ci prova.

Chiquinho 5,5: A centrocampo fa fatica contro la cerniera nerazzurra. Si vede poco e quando lo fa non sempre è preciso. (dall'80' Petar Musa 6: si fa ammonire per un intervento duro e ai limti del rosso su Calhanoglu. Segna l'inutile gol del 3-3.

Florentino Luis 5,5: Non è nella sua migliore serata e si vede. Lento

João Mario 5: Non si vede mai ed esce tra i fischi copiosi del suo ex stadio. Fantasma (Dal 90'Andreas Schjeldrup sv)

Rafa Silva 6: Serve l'assist per il gol del pareggio ed è comunque uno dei pochi a provarci. (80' Joao Neves sv)

Fredrik Aursnes 6,5: Il migliore in campo del Benfica e non solo per il gol quanto per la voglia e la dedizione.

Gonçalo Ramos 4,5: Impalpabile come all'andata. Acerbi non gliela fa vedere e toccare mai. (dal 74' Goncalo Guedes 5,5: Non fa meglio del suo compagno di reparto. Non incide mai)

All. Roger SCHMIDT 4,5: "Il Benfica può fare più gol all'Inter". Vero è che ne ha fatti due, inutili, ma ne ha incassati cinque in due partite. La sua squadra non è più quella di qualche settimana fa per demeriti propri ma per tanti meriti dell'Inter.