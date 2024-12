Carlos Augusto decisivo, Lautaro stecca ancora. Le pagelle di Inter-Como

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inter si regala tre punti per Natale e vince a San Siro 2-0 contro il Como nella sfida che chiude il 17° turno di Serie A. Dopo un primo tempo poco brillante, i nerazzurri trovano il vantaggio al 48' grazie ad uno stacco di testa di Carlos Augusto. Nel recupero il raddoppio di Marcus Thuram. La squadra di Inzaghi risponde a Napoli e Atalanta, raggiungendo quota 37 punti. Prossimo impegno sabato 28 dicembre in trasferta a Cagliari.

Inter

Yann Sommer 6.5 - Salva sulla conclusione di Nico Paz. Guida la difesa con la solita sicurezza

Yann Bisseck 6.5 - Fa valere la sua forza fisica nei contrasti e quando si spinge in avanti. Dal 73' Stefan de Vrij 6.5 - Non al meglio, si piazza a destra e chiude tutti i varchi

Alessandro Bastoni 6.5 - Spostato al centro limita le proiezioni offensive. Tiene benissimo su Belotti

Carlos Augusto 7- Da una sua distrazione nasce una pericolosa palla gol per Belotti. Si rifa con lo splendido stacco che sblocca la partita. Più tardi toglie un gol quasi fatto a Goldaniga con una diagonale provvidenziale.

Denzel Dumfries 6 - Si divora una facile occasione con la porta spalancata. Tanti duelli con Federa ma anche poca lucidità

Nicolò Barella 6 - Ci mette tanto impegno ma anche troppa frenesia nell'ultimo passaggio. Dal 73' Piotr Zielinski 6 - Mette la sua qualità nell'ultimo quarto d'ora di partita

Hakan Calhanoglu 6.5 - Non riesce ad imporre un grande ritmo per metà partita. Esce fuori alla distanza prendendo in mano al centrocampo. Sforna l'ennesimo assist da corner

Henrikh Mkhitaryan 6.5 - Cuce l'azione offensiva con la consueta maestria. Un vero e proprio tuttocampista. Dall'89' Davide Frattesi sv

Federico Dimarco 5 - Meno arrembante del solito senza il sostegno di Bastoni. Si prende una giornata di riposo che i tifosi nerazzurri sicuramente gli perdoneranno. Dall'80' Tajon Buchanan 6 - Un paio di fughe sulla sinistra ma anche qualche pallone perso

Marcus Thuram 7 - Sempre pericoloso quando parla palla al piede. Imprendibile nello stretto con la sua imprevedibilità. Chiude il match con un bolide sotto la traversa

Lautaro Martinez 5 - L'impegno è indiscutibile ma l'assenza di gol stanno diventando un problema. Urge un cambio di rotta al più presto dopo otto partite a secco. Dal 90' Mehdi Taremi sv

Allenatore: Simone Inzaghi 6.5 - Senza mezza difesa, la manovra è meno brillante del solito. Nella ripresa aggredisce subito il Como e sblocca il match. A volte si vince anche senza essere belli. Tre punti fondamentali e risposta puntuale a Napoli e Atalanta

Como

Pepe Reina 5 - Prezioso ad inizio azione coi piedi. Incolpevole sui gol

Edoardo Goldaniga 6 - Si disimpegna bene anche da braccetto con marcature strette e forza fisica

Andrea Dossena 6.5 - L'ultimo baluardo del terzetto difensivo. Regge i duelli fisici con gli attaccanti nerazzurri

Marc-Oliver Kempf 5.5 - Paga l'emozione di San Siro con qualche errore in appoggio in avvio poi si riprende

Ignace Van der Brempt 6.5 - Mette la museruola a Dimarco, meglio in fase difensiva

Sergi Roberto 6 - Jolly di centrocampo. Si disimpegna bene anche in un ruolo non suo grazie all'intelligenza tattica. Dal 65' Koné

Lucas da Cunha 6 - Dà ordine al centrocampo, giocando sempre a un tocco.

Alieu Federa 6.5 - Molto reattivo, ha il passo per tenere testa a Dumfries e varie volte gli va via

Nico Paz 5.5 - Osservato speciale, fatica a trovare la posizione ma fa vedere lampi da fuoriclasse.

Gabriel Strefezza 6 - Svaria su tutto il fronte d'attacco con la sua consueta vivacità. Cala nella ripresa. Dal 65' Patrick Cutrone,

Andrea Belotti 5 - Non si accorge di essere tutto solo sull'errore di Carlos Augusto. Fa a sportellate senza successo in uno stadio che spesso l'ha visto protagonista. Il tempo sembra essere passato anche per il Gallo

Allenatore: Cesc Fabregas 6 - Imposta una partita coraggiosa e tiene testa all'Inter fino al recupero. Un buon segnale per il prosieguo del campionato

- Qualche errore di valutazione nel primo tempo. Non concede il vantaggio al Como, fermando un'azione pericolosa dei lariani. Non vede un fallo di mano di Nico Paz piuttosto evidente