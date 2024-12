Dimarco show, Mkhitaryan inventa calcio. Le pagelle di Inter-Parma

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inter vince 3-1 contro il Parma a San Siro nella sfida valida per quindicesima giornata di Serie A. Dopo un palo di Dumfries e un gol annullato a Lautaro, la squadra di Inzaghi trova il vantaggio al 40' grazie alla splendida rete di Federico Dimarco. Servito da Mkhitaryan, l'esterno nerazzurro si sposta il pallone col sinistro con un colpo di tacco e poi segna di destro. Nella ripresa i nerazzurri chiudono la partita grazie ai gol di Nicolò Barella (53') che trasforma in rete uno splendido assist di Mkhitaryan e Marcus Thuram (67') sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Parma trova il gol della bandiera con l'autorete di Darmian per il 3-1 finale.

Inter

Yann Sommer 6 - Si fa trovare pronto nel primo tempo sul tiro di Cancellieri. Si dispera per il cleen sheet sfumato, ma lui non ha colpe

Yann Bisseck 6 - Qualche distrazione di troppo, se la cava col fisico. Dal 93' Tomas Palacios sv

Stefan de Vrij 7 - Dirige la difesa con autorità. Puntuale sulle palle alte. Deciso nei duelli con Bonny

Alessandro Bastoni 7 - L'asse di sinistra con Dimarco è una garanzia. Bellissimo da vedere quando avanza palla al piede

Denzel Dumfries 6 - Centra il palo con un tiro velenoso. Spinge meno del solito. Dal 75' Matteo Darmian 5 - Entra in campo giusto in tempo dell'autogol

Nicolò Barella 7 - Sempre nel vivo del gioco. Trasforma con freddezza il meraviglioso assist di Mkhitaryan.

Hakan Calhanoglu 6.5 - Guida il centrocampo con la solita maestria. Suzuki gli nega il gol su un tiro dal limite. Dal 71' Kristjan ASLLANI 6 - Fa riposare Calhanoglu in vista della sfida col Leverkusen

Henrikh Mkhitaryan 7.5 - Sfiora il gol dopo una bella percussione. Fa il primo assist per Dimarco poi ne inventa uno ancora più bello per Barella

Federico Dimarco 7.5 - Aggiunge un'altra perla alla collezione con un gol pregevole, stavolta di destro. Dal 71' Tajon Buchanan 5.5 - Deve trovare minutaggio. Da una sua palla persa nasce il gol del Parma

Markus Thuram 6 - Un po' fuori dal gioco. Timbra il cartellino trovando il 10 gol stagionale sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dal 70' Joaquin Correa 6 - Dimostra di essere in un buon momento, entrando subito in partita. Che sia tornato davvero quello della Lazio?

Lautaro Martinez 5.5- Quest'anno sembra avere un conto aperto con la sfortuna. Gol annullato, si divora un tap in facile facile, le parate di Suzuki. Deve rimandare l'appuntamento con il gol. Ci mette troppa frenesia

Allenatore: Simone Inzaghi 7 - Erano necessari i tre punti dopo lo stop forzato di Firenze. Difficile ricordare un Inter così bella dal punto di vista estetico ed è tutto merito suo

Parma

Zion Suzuki 6 - Il talento c'è ma anche qualche leziosità da evitare. Alla fine riduce il passivo con alcune parate importanti

Antoine Hainaut 5 - Soffre tanto dal lato di Dimarco soprattutto nel primo tempo. Contiene meglio nella ripresa

Botond Balogh sv - Esce dopo pochi minuti per infortunio. Dal Giovanni Leoni 6 - Entrato a freddo non si lascia intimorire da San Siro confermando di essere un giovane promettente

Enrico Del Prato 6 - Il più sicuro della difesa. Si disimpegna bene contro Lautaro e Thuram

Emanuele Valeri 5.5 - Spinge con coraggio appena può. Ma contro l'Inter deve soprattutto guardarsi le spalle. Dal 74' Lautaro Valenti 6 - Dà il cambio a Valeri a partita ormai chiusa

Mandela Keita 5 - L'unico flangiflutti in mezzo al campo. Con i movimenti di Barella e Mkhitaryan vive una giornata difficile. Dal 60' Hernani 6 - Le sue qualità da ragionatore danno ordine al centrocampo

Simon Sohm 6.5 - Si infila negli spazi lasciati dalla retroguardia nerazzurra ed è spesso pericoloso. Fa vedere le cose migliori del Parma

Denis Mahn 6.5 - Velocissimo nelle ripartenze. Costringe all'autorete Darmian che lo anticipa per impedirgli il tiro

Valentin Mihaila 5 - Delude le attese con una prestazione sottotono. Non trova mai lo spunto giusto

Matteo Cancellieri 5.5 - Corsa ma anche tanta tecnica. Scalda i pugni di Sommer nel primo tempo. Si spegne nella ripresa. Dal 75' Anas Haj Mohamed 6 - Fa vedere cose interessanti a partita prmai conclusa

Ange-Yoan Bonny 5 - Inizio incoraggiante con tante sponde per i compagni ma poi si fa fagocitare da De Vrij. Rimandato. Dal 60' Pontus Almqvist 6 - Tanti spunti in velocità. Doti da grande contropiedista

Allenatore: Fabio Pecchia 6 - Non snatura le caratteristiche della

squadra, nemmeno a San Siro contro l'Inter. Una bella dimostrazione di personalità

Arbitro: Rosario Abisso 6 - Le decisioni importanti le prende tutte il Var. Lui fa da esecutore in una gara molto tranquilla