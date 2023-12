Le pagelle di Inter-Real Sociedad: i migliori e i peggiori della partita

L'Inter pareggia 0-0 contro la Real Sociedad a San Siro, nella sfida del Gruppo D, valida per l'ultima giornata di Champions League. Nel primo tempo sono i baschi a tenere più palla mentre i nerazzurri si rendono pericolosi con Thuram. Anche nella ripresa grande equilibrio e pochissime occasioni da reti. Il pari premia i baschi, primi nel girone, grazie alla differenza reti. L'Inter finisce seconda e ora aspetta un sorteggio più difficile.

Inter

Yann SOMMER 6 - Coinvolto tantissimo dai compagni, dimostra grandi qualità con i piedi. Ottima sicurezza in tutti gli interventi.

Matteo DARMIAN 6.5 - Al debutto da capitano, solita saggezza tattica e attenzione nelle letture difensive. Non sbaglia praticamente nulla.

Francesco ACERBI 7 - Solito baluardo difensivo, battaglia su ogni pallone e primeggia in tutti gli scontri. Si mangia anche Sadiq, con lui non si passa.

CARLOS AUGUSTO 6 - Grande applicazione anche da braccetto, non esattamente il suo ruolo. Tiene bene su Kubo, il più insidioso dei baschi.

Juan CUADRADO 5 - Schierato dall'inizio, gioca sottoritmo. Non è ancora in condizione e si vede. Lo spunto di una volta sembra un lontano ricordo.

Davide FRATTESI 6 - Ha la sua chance da titolare, alterna belle giocate a qualche errore di misura. Non manca l'impegno.

Hakan CALHANOGLU 6 - L'azione nerazzurra parte sempre dai suoi piedi. Resta sempre il faro della squadra anche nelle giornate più difficili. Dall'82' Kristjan ASLLANI SV - Troppi pochi minuti per incidere.

Henrikh MKHITARYAN 5 - Soffre il ritmo dei baschi e viene spesso preso in mezzo dai centrocampisti baschi. Dal 65' Nicolò BARELLA 5.5 - Il suo ingresso non cambia il ritmo della gara.

Federico DIMARCO 6 - Sempre molto attivo, le migliori occasioni arrivano dalla sinistra. Dal 77' Alessandro BASTONI 6 - Si riprende il posto da braccetto e mette minuti preziosi nelle gambe.

Alexis SANCHEZ 5.5 - El Nino si dà da fare e cerca il guizzo senza successo. Lascia il posto a Lautaro ad inizio ripresa. Dal 65' Lautaro MARTINEZ 6 - Il Toro prova a dare la scossa ma non gli arrivano palloni giocabili. Manda fuori da posizione impossibile l'unica conclusione.

Marcus THURAM 6.5 - Senza Lautaro opera lui da centravanti. Inarrestabile quando parte palla al piede. Un peccato vederlo uscire dal campo ma Inzaghi preferisce gestire le forze. Dal 65' Marko ARNAUTOVIC 5 - Impalpabile, non si vede praticamente mai.

Allenatore: Simone INZAGHI 5.5 - Fa rotazioni ragionate in vista del campionato. Nella doppia sfida dimostra di soffrire il gioco della Real Sociedad. L'impressione ma anche il rammarico è che la squadra faccia poco per vincere una partita dalla vittoria obbligata.

Real Sociedad

Alex REMIRO 6 - I nerazzurri non tirano praticamente mai in porta. Non deve effettuare parate importanti.

Hamari TRAORÉ 6.5 - Tiene bene la fascia destra e non soffre particolarmente Dimarco. Bene anche in spinta.

Igor ZUBELDIA 6 - Si perde varie volte Thuram ma per il resto è sempre puntuale nelle chiusure. Dall'77' Aritz ELUSTONDO SV

Robin LE NORMAND 6.5 - Leader della difesa, bravo nella costruzione dal basso e forte di testa. Titolare della nazionale spagnola non a caso.

Aihen MUNOZ 6 - Cuadrado spinge poco, lui tiene la posizione con prudenza. Dall'86' Kieran TIERNEY SV

Arsen ZAKHARYAN 6 - Utile in fase di copertura, gli tocca un lavoro oscuro che svolge con grande abnegazione. Dal 77' Jon MAGUNAZELAIA SV

Martin ZUBIMENDI 6.5 - Gioca da metronomo e fa da schermo ai due centrali difensivi. Si completa perfettamente col compagno di reparto Merino.

Mikel MERINO 6.5 - L'ex Newcastle fa bene entrambi le fasi, dà grande sostanza al centrocampo ed è sempre pericoloso negli inserimenti.

Mikel OYARZABAL 5 - Il giocatore con più tecnica e qualità della squadra. Si vede poco sia da esterno che da falso nove nella ripresa. Delude le attese.

Umar SADIQ 5 - L'ex Roma ha grande fisicità, alla prima da titolare in Champions gli tocca una serata difficile contro Acerbi. Esce a inizio ripresa inghiottito dal centrale nerazzurro. Non è il solo. Benat TURRIENTES 6 - Rinforza il centrocampo dando il suo contributo a metà campo.

Takefusa KUBO 6.5 - Rapidissimo e sempre insidioso quando entra in possesso di palla. Protagonista di un'evidente simulazione che per poco non inganna l'arbitro. Dall'86' Carlos FERNANDEZ SV

Allenatore: Imanol ALGUACIL 7 - Ha costruito un vero capolavoro, forgiando una squadra che ha coraggio e personalità. Conquista un primo posto meritato partendo dalla quarta fascia. Dagli ottavi sarà una vera mina vagante per tutti.

Arbitro: Sandro SCHARER (Svizzera) 6 - Direzione arbitrale molto permissiva, non fischia praticamente mai, consentendo oltre misura il gioco duro. Concede il rigore precipitosamente nonostante la simulazione sia chiarissima. Si corregge guardando al monitor. Nel complesso buon arbitraggio.