Le pagelle di Italia-Malta: i migliori e i peggiori della partita

L'Italia fa il suo dovere e supera 4-0 Malta al San Nicola di Bari nella sfida del Gruppo C, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri trovano il vantaggio grazie ad una perla di Bonaventura. A fine primo tempo arriva il raddoppio di Berardi con un sinistro a giro. Nella ripresa è ancora l'esterno del Sassuolo a trovare il tris. Allo scadere è il neo-entrato Frattesi a firmare il poker finale. Con questa vittoria la squadra di Spalletti raggiunge l'Ucraina a 10 punti ma con una partita in meno. Martedì 17 ottobre la sfida a Wembley contro l'Inghilterra.

Italia

Gianluigi DONNARUMMA SV - Spettatore non pagante. Non deve compiere nessuna parata di rilievo.

Matteo DARMIAN 6 - Nella difesa a 4 ha compiti diverdi rispetto a quando gioca con l'Inter. Solito soldatino diligente.

Gianluca MANCINI 6.5- Colpisce la traversa con uno stacco di testa. Guida la difesa con autorità. Gli attaccanti avversari lo impensieriscono poco.

Alessandro BASTONI 6 - Schierato da centrale, deve limitare le discese che solitamente fa da braccetto. Serata tranquilla, a Wembley avrà molti più grattacapi.

Federico DIMARCO 5.5 - Spinta costante sulla fascia. Si incarica di battere tutti o quasi i calci piazzati. Qualche distrazione in difesa. Destiny UDOGIE SV - Pochi minuti per debutto azzurro per l'ex Udinese ora in forza al Tottenham.

Nicolò BARELLA 5.5 - Stranamente fuori dal gioco. Bella intuizione quando trova Berardi sul raddoppio poi poco altro. Davide FRATTESI 6.5 - Fa la staffetta col compagno di squadra Barella, si ripete dopo la doppietta contro l'Ucraina, confermando il feeling col gol.

Manuel LOCATELLI 6 - Regia essenziale. I ritmi non sono altissimi. Va al piccolo trotto ma tanto basta per mandare a vuoto i centrocampisti maltesi.

Giacomo BONAVENTURA 7 - Al rientro in Nazionale, continua il suo momento d'oro sbloccando il risultato con uno splendido tiro a giro. Cristiano BIRAGHI SV - Dà il cambio al suo compagno di squadra, gioca solo una manciata di minuti.

Domenico BERARDI 7 - Solitamente con la maglia azzurra gli manca il coraggio nelle giocate. Si vede poco poi si sveglia dal torpore e trova il sinistro vincente. Poi ci prende gusto e trova la doppietta, stavolta di destro. Riccardo ORSOLINI 6 - Poco più di mezz'ora per mettersi in mostra ma non trova spunti.

Giacomo RASPADORI 6 - Da falso nove non deve dare punti di riferimento ma gira troppo al largo del fortino maltese. Meglio nel secondo tempo quando viene schierato sulla sinistra.

Moise KEAN 5.5 - Prova a dare vivacità ma non è sempre lucido nelle scelte. Spreca un'occasione ghiotta per entrare nel tabellino dei marcatori. Gianluca SCAMACCA SV - Pochi palloni giocabili per la punta dell'Atalanta. Avrà altre occasioni per mettersi in mostra.

Ct: Luciano SPALLETTI 6.5 - I tre punti erano pura formalità. Gli Azzurri non sono brillantissimi ma le tante assenze e il difficile momento che sta vivendo il gruppo dopo il blitz della polizia in ritiro, valgono come attenuanti. Si capirà a che punto è il suo lavoro nella sfida di martedì contro l'Inghilterra.

Malta

Henry BONELLO 5 - Sfortunato. Prende gol al primo tiro subito su cui può fare davvero poco. Lo stesso gli succede sul gol di Berardi. Rischia un po' troppo con i piedi. In ritardo colpevole sul poker di Frattesi.

Joseph MBONG 5.5 - Soffre i movimenti di Kean ad inizio partita. Tra i più attivi in avanti nel primo tempo poi cala insieme agli altri. Cain ATTARD 5 - Entra a risultato già compromesso, rassegnato come gli altri a una sconfitta scontata.

Ferdinando APAP 5.5 - Forte di testa più in difficoltà palla a terra. Dopo un buon primo tempo cala di concentrazione nella ripresa.

Enrico PEPE 6- Il difensore di Vico Equense guida la difesa, aiutato da uno schieramento molto accorto. È l'ultimo a mollare.

Zach MUSCAT 5- Difensore arcigno, bada al sodo. Poi come i compagni di squadra va in grande difficoltà.

Ryan CAMENZULI 5 - Dalle sue parti Berardi si vede poco. Viene fregato alla prima occasione dall'ala del Sassuolo. Anche il terzo gol arriva nella sua zona.

Matthew GUILLAUMIER 5.5 - Rileva i gradi di gradi di capitano per l'assenza del difensore Borg. È quello che prova ad accompagnare più l'azione ma predica nel deserto.

Bjorn KRISTENSEN 5- Saltato costantemente dai lanci lunghi dalla difesa. Si dedica esclusivamente alla copertura. Nikolai MUSKAT 5 - Entra nel momento peggiore mai nel vivo dell'azione.

Yannik YANKMAN 6- In difficoltà contro la catena di sinistra azzurra. Ruba palla a Dimarco e per poco non trova lo specchio dello porta. Resta l'unica mezza occasione di Malta. Kyrian NWOKO SV

Luke MONTEBELLO 5.5- Prova a lottare da solo con i centrali azzurri. Si fa valere sulle palle alte ma dura troppo poco. Alexander SATARIANO 5 - Fa rimpiangere Montebello, non la prende praticamente mai.

Paul MBONG 5 - Non riesce a trovare la posizione. Vaga in avanti ma trove pochissime palle giocabili. Brandon PAIBER SV

Ct: Michele MARCOLINI 6 - L'ex tecnico di Chievo e Novara mette in campo una formazione ordinata e molto prudente. Prova a limitare i danni, con il materiale a disposizione può fare poco di più.

Arbitro: Duje STRUKAN (Croazia) 6 - Partita tranquilla. Estrae i cartellini solo quando è necessario, non deve prendere decisioni difficili.