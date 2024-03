Le pagelle di Juventus-Atalanta: ecco i promossi e i bocciati

Finisce 2-2 il big match della 28esima giornata tra la Juventus di Massimiliano Allegri e Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tra le fila dei bianconeri migliori in campo Chiesa, Cambiaso e McKennie. Tra le fila dei nerazzurri Koopmeiners si conferma un giocatore totale. Ecco le pagelle della sfida dello Juventus Stadium:

Le pagelle della Juventus

Wojciech Szczesny 6,5: Incolpevole sui due gol dell'Atalanta, anche se forse, sul secondo avrebbe potuto fare un po' meglio. Bravo su Scamacca e comunque sempre attento e concentrato.

Federico Gatti 6: Le sue volate palla al piede ormai stanno diventando un marchio di fabbrica. In difesa tiene bene e rischia poco.

Gleison Bremer 6: La sua faccia sconsolata dopo il gol del pareggio subito la dice lunga sul momento non troppo positivo del reparto difensivo della Juventus. Lui comunque tiene botta e si fa valere con fisico e anticipo.

Danilo 5,5: Si fa brucia da Koopmeiners in occasione del 2-2 nerazzurro e questo pesa notevolmente sul suo voto finale.

Andrea Cambiaso 6,5: Il suo gol è il giusto premio per una prestazione come sempre intensa e generosa sulla fascia che non sarebbe di sua competenza. (dall'83' Timoty Weah sv)

Weston McKennie 6,5: Al netto dei due assist decisivi per i suoi compagni gioca una partita importante e con un recupero lampo dall'infortunio alla spalla. Si conferma il giocatore più importante, insieme all'assente Rabiot, del centrocampo bianconero. Mezzo punto in meno per il ritardo in chiusura su Djimsiti in occasione del 2-2 dell'Atalanta. (dall'88' Kenan Yldiz sv)

Manuel Locatelli 5,5: Serve un pallone sbagliato a Chiesa al minuto 61' e questo è lo specchio della sua partita fatta di tanti piccoli errori in entrambe le fasi. Insufficiente per il suo ruolo fondamentale davanti alla difesa

Fabio Miretti 6: Centrocampista tuttofare e duttile. Nella ripresa si procura la chance per calciare a rete ma Scamacca, con una gran chiusura, gli nega la possibilità di calciare a rete. (dal 76' Hans Nicolussi Caviglia 6: Entra e prova a far girare il pallone con discreti risultati)

Iling jr 5,5: Giovane e fresco ma spesso fuori dal gioco. Non una partita indimenticabile ma la giovanissima età è dalla sua parte. (dall'83' Alex Sandro sv)

Federico Chiesa 7: Sempre sul pezzo, sempre pericoloso e con la giusta attitudine e cattiveria. La Juventus dipende e vive dalle sue giocate e si conferma uno dei leader di questa squadra. La sua chiusura su Lookman al 92' è l'emblema della sua ottima partita nonostante nessun gol e nessun assist all'attivo.

Arkadiusz Milik 6: Fatica a trovare la giusta posizione e di conseguenza il tiro in porta. Nella ripresa stava per uscire ma McKennie gli serve un cioccolatino che lui scarta calciando a rete di potenza e tornando finalmente al gol. Sfrutta a metà l'assenza del titolare Vlahovic (dal 76' Moise Kean)

Allenatore Massimiliano Allegri 5: La sua Juventus ha perso certezze e anche il secondo posto in favore del Milan. Con questo passo, a rilento, farà meglio a guardarsi le spalle. Solo una vittoria nelle ultime sette partite disputate testimoniano il tracollo bianconero.

Le pagelle dell'Atalanta

Marco Carnesecchi 6,5: Si conferma un portiere di sicuro affidamento e uno dei migliori di questo campionato. Non può niente sui due gol della Juventus e sventa altre 2-3 situazioni pericolose.

Giorgio Scalvini 5,5: Si fa anticipare dalla punta di Cambiaso in occasione dell'1-1 della Juventus e macchia la sua prestazione fino a quel momento sufficiente (dal 67' Rafael Toloi 6: Entra e l'Atalanta subisce un'altra rete ma tutto sommato regge bene l'onda d'urto degli attacchi bianconeri).

Isak Hien 6: Gioca da titolare al centro della difesa e lo fa con una discreta autorevolezza.

Berat Djimsiti 6: Offre l'assist a Koopmeiners per il 2-2 finale. In difesa fa valere la sua esperienza e gioca spesso d'anticipo.

Davide Zappacosta 5,5: La Juventus pareggia proprio qualche istante prima che lui esca dal campo e l'Atalanta viene infilata proprio in quella zona del campo e lui è uno dei "colpevoli" (dal 67' Hans Hateboer 6: Entra nel momento peggiore dell'Atalanta ma ci mette corsa e fisico. Spende un fallo importante al minuto 93')

Ederson 6: Corsa, grinta e qualità a servizio della squadra. Anche stasera il brasiliano si conferma uno dei perni della linea mediana nerazzurra.

Mario Pasalic 6: Intelligente nel tocco veloce per Koopmeiners a testimonianza di uno schema provato e studiato. A centrocampo dispensa quantità e qualità ma cala troppo alla distanza.

Matteo Ruggeri 5,5: Impegno e dedizione alla causa ma anche questa sera non riesce a incidere più di tanto sulla sua corsia di competenza. (dall'88' Mitchel Bakker sv)

Teun Koopmeiners 7,5: Questo giocatore è ormai una certezza ed è pronto per una grande squadra. Il tiro secco e preciso non lascia scampo a Szczesny e così anche in occasione del 2-2 con un sinistro lesto all'interno dell'area di rigore. Come sempre gioca una partita di spessore e

Charles De Ketelaere 5,5: La sua tecnica di base è notevole, certe volte però pecca di pigrizia. Contro la Juventus gioca una partita con un atteggiamento un po' troppo morbido. La sensazione è che per le sue qualità potrebbe fare di più. (dall'88' Aleksej Miranchuk sv)

Gianluca Scamacca 6: Nella prima mezz'ora sembra un po' un pesce fuor d'acqua ma pian piano sale di condizione e l'occasione da gol gli dà fiducia. Nella ripresa si fa notare con un bel tiro da fuori neutralizzato in angolo da Szczesny e con una chiusura incredibile su Miretti che stava per calciare a rete da dentro l'area di rigore (dal 57' Ademola Lookman 6: Entra con voglia e con il piglio giusto. Ci prova con la sua velocità e qualità ma non riesce a pungere)

Allenatore Gian Piero Gasperini 6,5: La sua Atalanta era reduce dalle fatiche di Europa League ma nonostante questo la sua squadra ha giocato una partita gagliarda su un campo sempre difficile. Per la sesta volta di fila imbattuto allo Stadium.

Arbitro Marco Guida (Torre Annunziata) 6,5: Bravo a lasciar correre nei momenti giusti e a gestire con tranquillità una partita sulla carta dall'alto coefficiente di difficoltà.