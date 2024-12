Una grande Juve fa l'impresa e stende il City: le pagelle della partita

Ascolta ora 00:00 00:00

La migliore Juventus della stagione vince 2-0 contro il Manchester City nella sfida valida per la quinta giornata di Champions League. Nel primo i Citizens hanno una grande occasione nel finale con Haaland, che solo davanti a Di Gregorio viene ipnotizzato dal portiere bianconero. Il match si sblocca al 53' grazie ad un colpo di testa di Dusan Vlahovic non trattenuto da Ederson. Il raddoppio arriva al 75' con Weston McKennie, bravo a mettere in porta con una girata il servizio di Weah. Grande festa allo Stadium, i bianconeri salgono a 11 punti. Si mette male per il City, ferma al 22° posto, con 8 punti.

Juventus

Michele Di Gregorio 7 - Resta in piedi e salva il risultato su Haaland. Pronto anche sulla conclusione di Gundogan

Nicolò Savona 6.5 - Gioca con la maturità di un veterano anche al cospetto di grandi avversari

Federico Gatti 7 - Tiene bene il duello tutto fisico con Haaland. Suona la carica con il suo carattere, è lui l'anima della sua squadra.

Pierre Kalulu 6.5 - Grande attenzione in fase difensiva, sempre pulito negli interventi

Danilo 6.5 - Anche terzino sinistro all'occorrenza. Fondamentale la sua esperienza in sfide di questo calibro

Manuel Locatelli 6.5 - Scherma la difesa con grande senso tattico e tanta utile interdizione

Kephren Thuram 6.5 - Fisicità ma anche grande lucidità quando ha la palla al piede. Dal 69' Weston McKennie 7 - Sigla il raddoppio con un gol da rapace di area di rigore

Francisco Conceiçao 6.5 - Fa tremare lo Stadium per una botta alla caviglia dopo pochi minuti. Vivacizza l'azione con i suoi consueti strappi. Dal 69' Timothy Weah 6.5 - Suo l'assist per McKennie

Teun Koopmeiners 5 - L'unico a deludere, sbaglia appoggi semplici e il brusìo dello Stadium appena entra in possesso di palla non lo aiuta

Kenan Yildiz 6.5- Mette in mostra le sue qualità con grande intraprendenza, facendo ammattire Walker. Dall'84' Samuel Mbangula sv

Dusan Vlahovic 7 - Vorrebbe spaccare il mondo, ma non sempre fa la scelta giusta. Trova un gol importante che aspettava da tempo. Dall'85' Douglas Luiz sv

Allenatore: Thiago Motta 7 - Stavolta sceglie la formazione più logica. La squadra gioca con ordine e con la cattiveria giusta, dando le risposte giuste dopo alcune prestazioni non convincenti. Stasera si è vista la migliore Juve della stagione

Manchester City

Ederson 5.5 - Non controlla il colpo di testa di Vlahovic portandosi la palla in porta, poco prima una bella parata su Gatti

Kyle Walker 5 - Soffre la freschezza di Yildiz. Non si vede mai in fase offensiva

Ruben Dias 6 - Il migliore della difesa, prova a tenere in piedi la retroguardia ma è dura anche per lui

Josko Gvardiol 5 - Si perde Vlahovic sul gol, cerca gloria in avanti senza successo. In serata no

Rico Lewis 5 - Bella sfida in velocità con Conceicao. Troppo scolastico nelle giocate

Bernardo Silva 6 - Uno dei più lucidi della squadra. Potrebbe fare qualcosa in più nelle conclusioni

Ylkay Gundogan 6 - Tocca tantissimi palloni. Ci prova da fuori, gli dice no Di Gregorio

Jack Grealish 5 - Svaria su tutto il fronte d'attacco. Troppo lezioso, incide poco. Dall'87' Matheus Nunes sv

Kevin De Bruyne 6 - Parte da sottopunta, l'intuizione con cui mette Haaland in porta vale il prezzo del biglietto. Qualità indiscusse ma gli anni passano anche per lui

Jeremy Doku 5 - Velocissimo palla al piede. Non trova mai lo spunto giusto. Dal 79' Savinho 6 - Prova a vivacizzare l'attacco ma al suo ingressola partita è già segnata

Erling Haaland 4.5 - Sempre raddoppiato, fa un errore non da lui tutto solo davanti a Di Gregorio. Si fa inghiottire dalla morsa di Gatti e Kalulu senza reagire. Impalpabile

Allenatore: Pep Guardiola 5 - L'idea è quella di fare sempre la partita. La sensazione è che la squadra abbia perso le smalto di un tempo.

Fa le stesse giocate di un tempo ma con meno brillantezza e convinzione. Dopo questa sconfitta la classifica si fa preoccupante

Arbitro: Clement Turpin (Francia) 6 - Metro europeo, fischia soltanto l'essenziale. Buona direzione in una gara tutto sommato tranquilla