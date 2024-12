Brescianini salva la Dea nel finale: le pagelle di Lazio-Atalanta

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Atalanta pareggia 1-1 all'Olimpico contro la Lazio, interrompendo la stricia di 11 vittorie consecutive, nella sfida valida per il 18° turno di Serie A. I biaancocelesti giocano con grande impeto e nella stessa azione sprecano il vantaggio due volte con il Taty Castellanos e colpiscono l'incrocio dei pali con Guendouzi. Il match si sblocca al 27' grazie al nigeriano Dele-Bashiru, che servito da Rovella, entra in area e fredda Carnesecchi. Nella ripresa l'Atalanta reagisce con veemenza e sfiora il pareggio prima con un colpo di testa di Cuadrado e poi con un palo di Lookman. La Lazio paga la fatica e arretra troppo. La squadra di Gasperini trova il pareggio all'88' con Brescianini, che mette in rete a porta vuota su assist di Lookman.

Lazio

Ivan Provedel 6.5 - Para con le unghie il diagonale di Lookman. Si arrende solo a Brescianini

Adam Marusic 6 - Partita di grande sostanza. Limita con saggezza le sortite offensive

Mario Gila 6.5 - Attento e preciso in marcatura. I suoi anticipi galvanizzano l'Olimpico

Alessio Romagnoli 6 - Gioca di posizione e fa buona guardia. In apnea gli ultimi minuti

Nuno Tavares 5 - Un treno quando parte sulla sinistra. In fase difensiva soffre lo sprint di Bellanova, facendosi sorprendere più volte

Matteo Guendouzi 6.5 - Centra l'incrocio dei pali con un tiro da fuori. È dappertutto con la movenza dei suoi riccioli

Nicolò Rovella 7 - Imposta e contrasta con grande efficacia. Si inventa anche lo splendido assist per Dele-Bashiru

Fisayo Dele-Bashiru 7 - L'uomo in più. Parte da destra ma svaria sulla trequarti. Trova l'imbucata centrale e fredda Carnesecchi

Mattia Zaccagni 5.5 - Gioca per la squadra e si sacrifica in copertura. Dal 70' Boulaye Dia 5 - Buca l'intervento tutto solo in area poi si fa parare il tiro da Carnesecchi da buona posizione. Due errori che risultano decisivi

Valentin Castellanos 6 - Spreca due volte da buona posizione a inizio partita. Fa tanto movimento e gioca per la squadra. Non punge ma ha tutte le attenuanti del caso

Loum Tchaouna 5 - Un po' svagato, commetti molti errori in appoggio. Dal 62' Gustav Isaksen 6 - Prova a sfruttare gli spazi lasciati dall'Atalanta in contropiede ma non è sempre incisivo

Allenatore: Marco Baroni 6.5 - Dopo la disfatta contro l'Inter, la squadra ritrova carattere e convinzione. La mossa Dele-Bashiru si rivela azzeccata. Dopo tre quarti ad alti ritmi la squadra paga la stanchezza e si fa raggiungere nel finale

Atalanta

Marco Carnesecchi 6.5 - Pronto due volte su Castellanos, salvato dalla traversa, non può nulla sul gol di Dele-Bashiru. Decisivo l'intervento su Dia

Berat Djimsiti 6 - Prima a destra poi centrale. Il più lucido della difesa in una serata difficile

Isak Hien 5 - Castellanos non gli dà punti di riferimento ed è sempre in affanno. Dal 46' Odilon Koussounou 6.5 - Ottimo ingresso. Difende con sicurezza e spinge in avanti

Sead Kolasinac 6 - Tiene botta con l'esperienza e si vede anche in avanti. Dall'84' Marco Brescianini 7 - Un gol facile facile a porta vuota ma di fondamentale importanza

Raoul Bellanova 7 - Duella in velocità con Nino Tavares e prende il sopravvento nella ripresa quando mette in mezzo cross pericolosi a ripetizione.

Marten de Roon 5.5 - Prova a chiudere i varchi ma i giri del motore biancoceleste vanno ad una velocità superiore.

Ederson 6 - Sorpreso anche lui dal ritmo del centrocampo della Lazio. Nella ripresa viene fuori con la sua forza fisica e la Dea sale di tono

Davide Zappacosta 5.5 - Spostato a sinistra. Una sua conclusione dà l'illusione del gol. Dal 46' Juan Cuadrado 6 - Si mangia un gol tutto solo di testa. Il suo ingresso porta brio alla manovra

Mario Pasalic 5 - Gioca tra le linee ma non trova la posizione. Dal 56' Lazar Samardzic 6.5 - Apre le maglie della difesa biancoceleste con i suoi movimenti. Cambia il match. Sta crescendo in personalità

Charles De Ketelaere 5 - Non si accende praticamente mai. Stavolta finisce la partita senza incidere. Dal 65' Nicolò Zaniolo 6.5 - Subissato dai fischi dell'Olimpico. Stavolta non si vendica con il gol come con la Roma, ma avviando l'azione del pareggio con una grande invenzione. Sta tornado il miglior Zaniolo

Ademola Lookman 6.5 - Prova ad accendersi ma è troppo solo in attacco. Una grande parata di Provedel gli nega il gol. Colpisce il palo da due passi. Ci crede fino alla fine. Suo l'assist per Brescianini

Allenatore: Gian Piero Gasperini 6.

Stavolta il piano partita senza centravanti non riesce. Dopo aver subito la Lazio, rimescola le carte e si vede la vera Dea. Cambi ancora una volta decisivi

Arbitro: Davide Massa (Imperia) 6 - Dirige bene una gara ad altissimi ritmi senza episodi controversi