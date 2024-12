L'Inter beffata nel finale a Leverkusen: le pagelle della partita

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Inter viene sconfitta 1-0 dal Bayer Leverkusen nella sfida valida per la sesta giornata di Champions League. I nerazzurri tremano nei primissimi minuti con la traversa di Tella poi escono fuori bene e c'è grande equilibrio. Nella ripresa i tedeschi tengono tanto il pallone ma non sfondano. All'89' arriva il gol vittoria di Mukiele, lesto in mischia a battere Sommer. Prima sconfitta e primo gol subito in Europa dalla squadra di Inzaghi, che resta a 13 punti.

Bayer Leverkusen

Matej Kovar 6 - Portiere di coppa, mai impegnato. L'Inter non tira praticamente mai in porta

Edmond Tapsoba 6.5 - Presidia bene la sua zona, buona tecnica nonostante la stazza

Jonathan Tah 7 - Seguito anche dall'Inter, giganteggia al centro dell'area con la sua forza fisica

Piero Hincapié 5.5 - Piedi poco raffinati, sbaglia qualcosa in appoggio

Nordi Mukiele 7 - Attento in copertura, si sovrappone spesso con Frimpong. Trova il gol vittoria nel finale

Exequiel Palacios 6.5 - Grande lottatore, va anche alla conclusione rendendosi pericoloso

Granit Xhaka 7 - L'azione dei tedeschi parte sempre dai suoi piedi. Tanti passaggi illuminanti per i compagni. Fa sempre la scelta giusta

Alejandro Grimaldo 6.5 - Grande spinta sulla sinistra, è uno dei punti di forza della squadra. Dal 94' Aleix Garcia sv

Jeremie Frimpong 6 - Velocissimo quando accelera, sfugge una volta a Bastoni ma calcia fuori

Florian Wirtz 6.5 - Svaria su tutto il fronte d'attacco, illuminando la manovra. L'uomo in più in fase d'attacco. Dal 94' Robert Andrich sv

Nathan Tella 6 - Centra la traversa da ottima posizione ad inizio partita. Tanto movimento su tutto il fronte d'attacco. Dall'83' Martin Terrier sv

Allenatore: Xabi Alonso 7 - Sceglie un approccio aggressivo e fa sempre a fare la partita. Trova la vittoria nel finale quando la partita sembrava indirizzata sul pari. Premiato l'atteggiamento

Inter

Yann Sommer 6 - Dà grande sicurezza al reparto soprattutto nelle uscite. Non può nulla sul gol di Mukeiele

Yann Bisseck 6 - Sempre concentrato e preciso nelle letture difensive

Stefan de Vrij 6.5 - Capitano di giornata, guida la difesa con la solita autorità. Salva su Wirtz con un recupero prodigioso

Alessandro Bastoni 5 - Senza Dimarco limita le proiezioni offensive. Da una sua leggerezza per poco non nasce un regalo per Wirtz

Matteo Darmian 6 - Spinge senza timore e si fa vedere più volte in attacco. Si vede meno nella ripresa

Davide Frattesi 6 - Dirompente negli inserimenti, un po' impreciso nell'ultimo passaggio. Dal 65' Nicolò Barella 5.5 - Non riesce a dare la scossa ad una squadra troppo spenta

Hakan Calhanoglu 5 - Ex di turno, si fa ammonire per proteste. Perde il confronto con il dirimpettaio Xhaka. Dal 65' Kristjan Asslani 5.5 - Dà il cambio a Calhanoglu a metà campo, ma anche lui soffre il ritmo dei tedeschi

Piotr Zielinski 6 - Elegante quando entra in possesso di palla. Peccato si veda poco al tiro, il suo pezzo forte

Carlos Augusto 6 - Presidia bene la corsia di sinistra, l'impressione è che ragioni più da braccetto ormai. Dal 55' Federico Dimarco 5.5 - Si vede poco in avanti

Marcus Thuram 6 - Senza Lautaro è lui il leader dell'attacco. Qualche buona iniziativa ma è poco supportato. Dal 65' Lautaro Martinez 6 - Prova a ravvivare l'attacco, ma anche con lui stasera l'Inter non è mai pericolosa

Mehdi Taremi 5.5 - Prova a legare il gioco ed è troppo distante dalla porta. Non sembra ancora entrato a pieno nei meccanismi della squadra. Ci mette tanto impegno. Dall'85' Marko Arnautovic sv

Allenatore: Simone Inzaghi 5.5 - Sceglie un turnover ragionato. Dopo la sofferenza iniziale la squadra comincia a giocare.

Partita di controllo e di gestione. Fa i suoi calcoli e gli sta bene il pari. Viene punito nel finale

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia) 5.5 - Nel primo tempo sorprendono alcuni errori di valutazione per un arbitro della sua esperienza