Le pagelle di Malta-Italia: ecco i promossi e i bocciati

L'Italia batte 2-0 Malta, a domicilio, grazie alle reti di Mateo Retegui, alla seconda marcatura in altrettante presenze con la maglia azzurra e Matteo Pessina. Fioccano i voti positivi in casa azzurra con l'attaccante oriundo del Tigre che ha ancora una volta lasciato il segno e questa volta è anche arrivata la vittoria dell'Italia. Bene anche i due difensori centrali, Pessina e Tonali, nessun bocciato. Qualche insufficienza tra le fila dei maltesi che se la sono giocata però al meglio e al massimo delle proprie possibilità. Ecco i voti della valevole per la seconda gioranta del girone C che vale le qualificazioni ad Euro 2024.

Pagelle Malta

Henry Bonello 6,5: Incassa due gol ma è sostanzialmente incolpevole su entrambe le marcature dell'Italia. Nega la gioia del gol a Romagnoli e Scamacca.

Ferndinando Apap 5,5: Soffre la spinta offensiva degli azzurri ma soprattutto si fa vedere poco in proiezione offensiva. (dall'83' James Brown sv)

Jean Borg 6: Attento e concentrato fino al 93': prova convincente per il giocatore della Fidelis Andria.

Cain Attard 5,5: Come Apap non vive una delle serate migliori della carriera, fatica ma non sfigura. (dal 64' Zach Muscat 6: Entra per dare respiro al suo compagno e non sfigura)

J. Mbong 6: Si fa vedere spesso e volentieri con alcune sortite offensive degne di nota. Interessante

Yannick Yankam 5,5: Si propone poco in fase offensiva e fatica in quella di contenimento.

Matthew Guillaumier 5,5: Fa da schermo davanti alla difesa ma fa fatica contro la cerniera centrale azzurra.

Nicky Muscat 6 (Teddy Teuman 5,5: prova a dare la scossa a suoi ma senza risultati)

Juan Carlos Corbolan 5,5: Le qualità ci sono tutte ma potrebbe fare decisamente di più. Incostante

Alexander Satariano 6: Si muove tanto ed è una spina costante nel fianco della difesa azzurra. (dal 64' Kyrian Nwoko 5,5: entra per scompigliare le carte in attacco ma in realtà non la vede quasi mai)

Jodi Jones (76' Shaun Dymech sv: troppo poco tempo per giudicarlo)

Commissario tecnico Michele Marcolini 6: il miss match tra le due nazionali era notevole, però la sua nazionale se l'è giocata al massmo delle sue possibilità.

Pagelle Italia

Gianluigi Donnarumma 6: dopo 5' è reattivo su un tiro di Mbong e tendenzialmente vive una serata tranquilla. Una sua uscita sbagliat fa correre qualche brivido di troppo ma è fortunato che la palla gli ritorno tra le mani.

Giovanni Di Lorenzo 6: il capitano del Napoli gioca una partita attenta ed ordinata. (dal 46' Matteo Darmian 6: Torna in nazionale dopo cinque anni, entra e fa il suo senza strafare)

Giorgio Scalvini 6,5: Il giovane centrale dell'Atalanta si conferma già un "veterano" vista la sua persoanlità e attitudine. Sbaglia poco e niente (dall'84 Rafael Toloi sv)

Alessio Romagnoli 6,5: in coppia con Scalvini forma una coppia difensiva ben assortita. Per poco non sfiora il gol con un bel tiro da fuori.

Emerson Palmieri 6: Chiamato all'ultimo per l'infortunio di Dimarco si dimostra una preziosa risorsa anche se sembra aver perso un po' di brio rispetto al passato. Bella chiusura su Mbong al minuto 77'.

Matteo Pessina 6,5: nel trio di centrocampo è quello che ha maggiormente la licenza per offendere e infatti timbra il cartellino con una zampata vincente da pochi passi.

Bryan Cristante 6: Ci mette fisico ed esperienza e alla fine ne esce vincitore. Diga.

Sandro Tonali 6: Preciso e puntuale l'assist da cui nasce il gol di Retegui. Per il resto corre e lotta fino a quando il ct non lo richiamo in panchina. (dal 66' Marco Verratti 6: entra per congelare il pallone e lo fa alla grande)

Matteo Politano 6: L'esterno del Napoli è in forma e si vede. Potrebbe fare di più sulla sua fascia di competenza vista la grande qualità del suo sinistro

Mateo Retegui 7: Due gol in due presenze con la maglia dell'Italia, mica male per il ragazzo del Tigre. Apre le danze contro Malta con un bel movimento da attaccante d'area di rigore. Si sbatte per tutta la partita ed esce stremato. Volenteroso. dal 66' Gianluca Scamacca 6: entra per trovare il primo gol in azzurro e per poco non lo fa in rovesciata con Bonello a rovinargli i piani)

Wilfried Gnonto sv: Troppo poco tempo per giudicarlo ma la sensazione è che sarebbe stata la sua partita. (dal 22' Vincenzo Grifo 6: frizzante e guizzante. L'esterno del Friburgo entra con voglia e piglio giusto)

Commissario tecnico Roberto Mancini 6,5: Certo, l'avversario non era dei più ostici ma la sua Italia ha subito saputo rimettersi in piedi dopo la bruciante sconfitta interna contro l'Inghilterra e tanti meriti sono proprio del ct.