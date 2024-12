Solo un pari e fischi a San Siro per il Milan: le pagelle della partita

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Milan pareggia 0-0 contro il Genoa a San Siro nella sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. Nel giorno della festa dei 125 anni i rossoneri non vanno oltre il pari contro la squadra di Vieira ed escono tra i fischi del Meazza. L'occasione migliore capita sui piedi di Alvaro Morata, che centra la traversa da pochi passi.

Milan

Mike Maignan 6 - Non deve effettuare interventi determinati. Partita da ordinaria amministrazione. Soltanto Thiaw lo impensierisce con un retropassaggio rischioso

Emerson Royal 6- Ha spazio per avanzare e fa quello che gli riesce meglio. Un bell'intervento di Leali gli nega il gol di testa.

Matteo Gabbia 6 - Prestazione solida da vero leader difensivo

Malick Thiaw 6 - Il solo Pinamonti non crea grattacapi a lui e Gabbia. Nel finale un suo retropassaggio avventato fa venire i brividi ai tifosi rossoneri

Alex Jimenez 6.5 - Sostituire Theo Hernandez non è per niente facile, lui ci mette grande intraprendenza. Dai suoi piedi nascono i maggiori pericoli nel primo tempo. Cala visibilmente nella ripresa

Youssouf Fofana 6 - Mette in mostra le solite doti da equilibratore. Copre alla perfezione i movimenti di Reijnders

Tijjani Reijnders 6.5 - Vive un momento d'oro e prova anche giocate difficili. Serve un pallone d'oro a Morata, che lo spagnolo spedisce sulla traversa. L'ultimo a mollare

Samuel Chuckwueze 5 - Solita croce e delizia. Va via nell'uno contro uno poi si perde al tiro o all'ultimo passaggio. Dal 76' Noah Okafor 5 - Mai in partita. Il jolly spacca partite della passata stagione è un lontano ricordo

Mattia Liberali 6 - Ancora leggerino fisicamente ma le qualità tecniche ci sono tutte. Dal 62' Francesco Camarda 5 - Braccato dai difensori rossoblù, prova a venire fuori alla ricerca di palloni giocabili ma non ne trova

Rafael Leao 5.5 - Gioca con leggerezza lascandosi guidare dall'istinto. I problemi di qualche mese fa sembrano un lontano ricordo. Stasera però non trova il guizzo

Tammy Abraham 5 - Prova a far valere la sua fisicità, spreca una buona occasione al quarto d'oro. Dal 46' Alvaro Morata 5 - Entra per allargare le maglie della difesa rossoblù con i suoi movimenti. Non trova la porta con un tiro a giro. Centra la traversa da pochi passi, un errore decisivo

Allenatore: Paulo Fonseca 6 - Mostra il pugno forte dopo la vittoria contro la Stella Rossa e alle parole fa seguire i fatti, lanciando Jimenez e Liberali negli undici titolari. Il coraggio mostrato in settimana non viene premiato dal risultato. Forse lo avrebbe meritato

Genoa

Nicola Leali 6.5 - Lo stile non è sempre impeccabile. Salva su Emerson Royal a inizio secondo tempo. Un cleen sheet al Meazza non capita tutte le volte

Alessandro Vogliacco 6 - Ha il compito di contenere Leao e fa quello che può. Ammonito a inizio partita lascia il campo a inizio ripresa. Dal 46' Stefano Sabelli 6.5 - Fa la guardia su Leao presidiando la corsia di destra

Mattia Bani 6.5 - Da un suo disimpegno sbagliato, nasce l'occasione per Abraham. Poi non sbaglia più nulla. Il suo rientro ha ridato solidità alla retroguardia genoana

Johan Vasquez 6.5 - Si disimpegna bene anche da centrale. Puntuale in marcatura e di testa

Aaron Marin 6.5 - Appena ha spazio, spinge sulla corsia di sinistra. Proflio interessante

Milan Badelj 7 - La mente della squadra, tra i suoi piedi la palla è in banca. Riferimento costante per i compagni

Morten Frendrup 6.5 - Interessa anche al Milan, contrasta e appena può attacca lo spazio

Alessandro Zanoli 6.5 - Nasce laterale basso ma diventa utilissimo anche in posizione avanzata. Preziosi i raddoppi su Leao

Morten Thorsby 6.5 - Fa valere la sua fisicità nei contrasti e sulle palle alte. Tante iniziative utili

Fabio Miretti 5.5 - É quello che ha maggiore licenza di spingersi in avanti. Non trova grandi spazi. Dall'80' Vitinha sv

Andrea Pinamonti 5.5 - Isolato in avanti. Tiene pochi palloni. Un'altra punta in appoggio gli faciliterebbe il compito

Allenatore: Patrick Vieira 7 - Sceglie un atteggiamento accorto intasando le linee centrali.

Perfettamente calato nella mentalità del calcio italiano, avendolo conosciuto anche da calciatore. Conserva l'imbattibilità anche stasera dopo sei partite

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata) 6 - Adotta un metro arbitrale europeo, sorvolando su alcuni "rigorini", anche il Var gli dà ragione