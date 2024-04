Le pagelle del Milan: Sportiello para tutto, Thiaw insuperabile

Il Milan all'Allianz Stadium contro la Juventus, senza Theo Hernandez e Calabria torna a casa con un punto, dopo un match molto equilibrato. I rossoneri non creano grosse palle gol e devono ringraziare la grande giornata di Sportiello, autore di almeno quattro grandissimi interventi. Con questo pareggio i rossoneri blindano il secondo posto e si portano a 70 punti, lasciando inalterato il vantaggio sui bianconeri, a 65 punti.

Milan

Marco SPORTIELLO 7 - Titolare all'ultimo minuto per l'infortunio di Maignan. Si fa trovare pronto sulla punizione velenosa di Vlahovic. Miracoloso sul tap-in di Danilo, aiutato anche dal palo. C'è anche sul colpo di testa di Milik. All'unico errore in uscita, è Thiaw a salvare sulla linea. Non fa rimpiangere 'Iron Mike'.

Yunus MUSAH 5.5 - Stavolta schierato da terzino destro, il jolly rossonero alterna buone giocate ad errori tipici per un giocatore fuori ruolo. Perde un pallone velenoso che gli procura giallo e squalifica. Dall'82' Davide BARTESAGHI SV

Matteo GABBIA 6.5 - Guida la difesa con sicurezza. È lui il leader della difesa nel finale di stagione. Chiude tutti i varchi con grande prontezza.

Malick THIAW 7 - Attentissimo in marcatura su Vlahovic. Va sempre d'anticipo. Insuperabile sulle palle alte mette la museruola all'attaccante serbo. Salva il risultato sulla zampata di Rabiot. Forse la migliore prestazione da quando veste la maglia del Milan.

Alessandro FLORENZI 6- Non ha la spinta di Theo Hernandez e si sa. Presidia la fascia sinistra con la solita diligenza, appena può ci prova da fuori.

Yacine ADLI 6 - Partita di sostanza. Prezioso come recupera palloni. Lascia il campo a Bennacer dopo aver dato tutto. Dal 61' YSMAEL BENNACER 6 - Il suo ingresso porta più ritmo e velocità alla manovra.

Tijjani REIJNDERS 5 - Poco intraprendente, da un giocatore delle sue qualità ci si aspetterebbe un po' di iniziativa in più.

Christian PULISIC 5 - Fuori dal gioco. La forma straordinaria di un mese fa sembra un lontano ricordo. Dall'83' Samuel CHUKWUEZE SV - Ancora una volta troppi pochi minuti. Un vero peccato.

Ruben LOFTUS-CHEEK 5.5 - Non trova spazio tra le linee per gli inserimenti. Bella lotta, tutta fisica, con il dirimpettaio Rabiot. Ci prova con una bella conclusione fuori di poco. Dall'82' Kevin ZEROLI SV

Rafael LEAO 5.5 - Responsabilizzato dalla fascia di capitano, ci mette più impegno del solito e prova a rendersi utile anche in fase difensiva. La difesa bianconera gli lascia pochissimo spazio. È l'unico che può ravvivare la manovra ma ci riesce raramente.

Olivier GIROUD 5 - Ritrova la maglia da titolare, lotta contro Bremer. Conferma il periodo poco brillante. Esce dopo un brutto fallo di Bremer. Dal 71' Noah OKAFOR 5.5 - Stavolta non trova il guizzo

Allenatore: Stefano PIOLI 6 - Al momento più difficile da quando guida il Milan. Non era facile motivare la squadra, considerando la settimana vissuta e viste anche le assenze pesanti.

Un punto che aggiunge poco alla stagione rossonera. Perché Chukwueze non parte mai titolare?