Le pagelle di Milan-Napoli: ecco i promossi e i bocciati

Il Milan vince di misura per 1-0 in casa contro il Napoli di Mazzarri grazie al gol di Theo Hernandez su assist di Rafael Leao. Tra le fila dei rossoneri quasi tutti promossi, anche Pioli rischia con i cambi conservativi nel finale. Tra le fila dei partenopei bocciato Simeone per i due gol divorati ma anche Mazzarri è insufficiente per il poco coraggio mostrato. Ecco i voti del big match di San Siro.

Le pagelle del Milan

Mike Maignan 6: Non deve compiere interventi particolari ma è sempre concentrato e sul pezzo. Al minuto 88' salva tutto su un tiro velenoso.

Davide Calabria 6: Finché resta in campo fatica ma tiene bene la posizione. Si deve arrendere ad un problema muscolare (dal 37' Alessandro Florenzi 6: Dinamico e intraprendente sia in attacco che in difesa. Va pure al tiro chiamando alla parata Gollini. Giocatore ritrovato)

Simon Kjaer 5,5: Viene graziato da Simeone nel primo tempo e soffre un po' troppo gli attaccanti veloci del Napoli (dal 66' Stefan Simic 5,5: Viene salvato dal palo sul suo goffo tentativo di respingere il cross di Lindstrom. Fortunato)

Matteo Gabbia 6: Come il compagno di reparto soffre un po' troppo ma al 67' compie una grandissima diagonale su Raspadori che avrebbe potuto portare al gol dell'1-1.

Theo Hernandez 7: A tu per tu contro i portieri avversari è quasi sempre una sentenza e anche questa sera non sbaglia. Fa lo stantuffo tra difesa e attacco e lo fa bene. La sua chiusura su Politano e la ripartenza al minuto 87' sono l'immagine della sua bella partita di spessore.

Yacine Adli 6: Giocatore dall'indubbio talento che sta ancora cercando di trovare la sua giusta posizione in campo. Ci mette grinta e qualità e porta a casa la sufficienza.

Ismael Bennacer 6: Al 54' stava per macchiare la sua partita positiva con una follia non sfruttata da Simeone. Pian piano sta tornando il Bennacer che tutti i tifosi del Milan conoscono. Bentornato (dal 66' Yunus Musah 6: Entra per far legna e per ringhiare sulle caviglie degli avversari e lo fa bene)

Christian Pulisic 5,5: Poco ispirato e poco presente nel vivo del gioco. L'americano si è preso un turno di riposo (dall'80' Alex Jimenez sv)

Ruben Loftus-Cheek 6: Si trova più a suo agio in una posizione avanzata viste le sue enormi qualità di inserimento. Questa sera riesce a farlo meno del solito ma la sua fisicità è importante per il centrocampo rossonero.

Rafael Leao 6,5: Serve l'assist a Theo Hernandez e sfiora il gol con un bel diagonale di destro dopo una sterzata delle sue sul difensore. E' a secco da 15 partite e questo inizia a pesare. Viste le sue potenzialità potrebbe fare molto di più ma sta crescendo dal punto di vista mentale e fisico.

Olivier Giroud 6: Non segna ma fa sempre il solito grande lavoro sporco per la squadra e questo è già una grande notizia a 37 anni suonati. Esce non troppo contento. (dall'80' Luka Jovic sv)

Allenatore Stefano Pioli 6,5: Mezzo voto in meno per i suoi cambi eccessivamente conservativi nel finale che hanno portato il Napoli ad essere ancora più pericoloso a ridosso dell'area di rigore del Milan. Blinda il terzo posto e si porta al momento a meno uno dalla Juventus e a meno 8 dall'Inter.

Le pagelle del Napoli

Pierluigi Gollini 6,5: Incolpevole sul gol di Theo Hernandez, salva il Napoli in due occasioni su Leao e Florenzi in due tempi evitando il tap-in di Giroud. Non perfetto su un'uscita ma tutto sommato non demerita.

Leo Ostigard 5,5: Leao mette una grande palla ma lui è colpevole insieme alla linea difensiva per aver spalancato la porta a Theo Hernandez che non ha perdonato. (dal 46' Matteo Politano 6: Quando vede rossonero si carica. Anche questa sera entra e sfiora il gol con un bel mancino che esce fuori di poco e mette paura a Maignan. Beccato dal pubblico per il suo passato nerazzurro ha sicuramente il merito di dare un po' di vigore all'attacco del Napoli)

Amir Rrahmani 6: Sempre duro, arcigno e grintoso. Il migliore del terzetto difensivo azzurro.

Juan Jesus 6: Soffre e non poco la vivacità dei giocatori del Milan ma tutto sommato porta a casa la pagnotta. (dal 90' Cyril Ngonge sv)

Giovanni Di Lorenzo 6: Il capitano è sempre l'ultimo a mollare e anche questa sera ce la mette tutta sia in fase difensiva che offensiva. Stantuffo.

André Zambo Anguissa 6: Al Napoli serve la sua fisicità e la sua capacità di addormentare il gioco e di saper strappare. Partita positiva del giocatore del Camerun.

Stanislas Lobotka 6,5: Lo slovacco è il vero motorino del centrocampo del Napoli. Tutti i palloni transitano dai suoi piedi. Recupera palloni e serve i compagni. Stakanovista

Piotr Zielinski 5,5: Non il solito Zielinski. Pochi lampi e pochi guizzi. In molti diranno che ha già la testa all'Inter ma la verità è che (dal 76' Jesper Lindstrom 6: Entra e si mette subito in mostra con una bella azione in coppia con Olivera. Volenteroso)

Pasquale Mazzocchi 6: Corre tanto e prova anche a seminare il panico nell'area di rigore del Milan. (dal 76' Mathias Olivera 6: Intraprendente fin dal suo ingresso in campo, dà continuità al lavoro svolto dal compagno)

Kvicha Kvaratskhelia 6: Come per Leao, da un giocatore della sua qualità ci si aspetterebbe sempre qualcosa di più. Che non sia più il Kvara della passata stagione lo si era intuito ma anche il modulo proposta da Mazzarri questa sera non l'ha aiutato più di tanto. Lui ci prova ma con senza risultati.

Giovanni Simeone 5: Si divora un gol clamoroso che avrebbe potuto portare in vantaggio il Napoli. Anche nella ripresa, Bennacer con una follia gli spalanca la porta ma calcia alto e viene sostituito. Polveri bagnate (dal 55' Giacomo Raspadori 6: Sicuramente meglio rispetto a chi lo ha preceduto ma questa volta contro il Diavolo non gli riesce il guizzo)

Allenatore Walter Mazzarri 5,5: Poco coraggioso ad inizio partita con un modulo eccessivamente conservativo. Il suo Napoli avrebbe forse meritato il pareggio per quanto visto in campo ma così non è stato.

Arbitro Daniele Doveri (Roma 1) 6.5: Dirige con autorità un match che poteva essere difficile sulla carta ma che in realtà è reso semplice dal suo arbitraggio senza eccessi.