Le pagelle del Milan: Tonali ultimo a mollare. Male Theo, Giroud in difficoltà

Il Milan di Stefano Pioli ha perso per 2-0 l'andata delle semifinali di Champions League per mano di un'Inter che ha messo in ghiaccio la vittoria con un grandissimo primo tempo agevolato anche da una prima frazione da incubo da parte dei rossoneri. Pioli decide di mettere Saelemaekers a sinistra al posto di Rafael Leao e non è esattamente la stessa cosa ma il belga è uno dei migliori. Tra le fila dei padroni di casa in questo derby d'andata male Kjaer, Theo Hernandez e Giroud mai in partita, poco cattivi e fagocitati dagli avversari. Sandro Tonali uno degli ultimi a mollare da grande gladiatore qual è. Bene anche Mike Maignan, incolpevole sui due gol e decisivo nel salvare il risultato con una grande parata sul tentativo di Edin Dzeko. Ecco tutti i voti della squadra di Pioli

Le pagelle del Milan

Mike Maignan 6,5: Incolpevole sui gol dell'Inter. Fortunato sul clamoroso palo colpito da Calhanoglu. Tiene in piedi il Diavolo con una bella parata di piede su Dzeko dopo la bella imbucata di Bastoni che avrebbe mandato la partita sul 3-0 e chiuso, forse definitivamente, la qualificazione.

Davide Calabria 4,5: Soffre la spinta di Dimarco e riesce a farsi vedere poco in fase offensiva. Si perde Dzeko sul gol dell'1-0 e anche Dimarco su quella del 2-0. Appannato. (dall'82' Pierre Kalulu sv)

Simon Kjaer 5: ll Var lo grazia per il presunto fallo commesso su Lautaro Martinez. Soffre terribilmente i due attaccanti dell'Inter. (dal 59' Malick Thiaw 6: Poche sbavature. Prova sempre l'anticipo e spesso ci riesce. Quando entra Lukaku il duello diventa da pesi massimi.

Fikayo Tomori 5.5: Viene bucato centralmente in occasione del secondo gol dell'Inter ma rispetto al compagno di squadra ci mette maggiormente testa e fisico.

Theo Hernandez 5: Pronti via rifila un pestone a Dumfries e si dimostra un po' troppo nervoso. Spento.

Sandro Tonali 6: Nel primo tempo viene fagocitato dal centrocampo nerazzurro ma lui non si perde d'animo e ci mette come sempre cuore e grinta. Sfiora il gol ma i tacchetti di Bastoni e il palo esterno gli negano la gioia del gol. Gladiatore

Rade Krunic 5,5: Dove non ci arriva con la tecnica cerca di compensare con l'agonismo ma non basta.

Brahim Diaz 5,5: Si accende nel finale di primo tempo con alcuni tentativi ficcanti sfruttando il suo passo brevilineo ma non è abbastanza per portare pericoli alla porta avversaria. (dall'82' Tommaso Pobega sv)

Ismael Bennacer sv: Esce dopo soli 14' per un infortunio al ginocchio, sul risultato di 0-2. Fino a quel momento in difficoltà come tutto il Milan. Ingiusto infierire dando un voto non veritiero (dal 14' Junior Messias 5,5: Vorrei ma non posso. Si piazza a destra e prova con alcune giocate a rendersi e si divora un gol di sinistro, il suo piede, da ottima posizione.

Alexis Saelemaekers 6: Uno dei migliori dei suoi nel primo tempo. Ci mette cuore, grinta e anche tecnica quando decide di fare lo slalom speciale tra i difensori dell'Inter. Ultimo a mollare (dal 59' Divock Origi 5,5: Parte bene ma si spegne subito)

Olivier Giroud 5: I difensori dell'Inter non gliela fanno vedere mai. Impreciso, goffo e impacciato perde diversi duelli e palloni. Fantasma

Allenatore Stefano Pioli 5: La formazione iniziale, conservativa, questa volta non porta gli effetti sperati. L'Inter, soprattutto nel primo tempo, scombina i suoi piani con una prestazione perfetta con Inzaghi abile ad imbrigliare il collega. Nella ripresa apporta alcuni correttivi, la manovra migliora ma il risultato non cambia.