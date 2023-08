Le pagelle di Monza-Milan: i migliori e i peggiori della partita

Il Milan vince la prima edizione del primo "Trofeo Silvio Berlusconi" contro il Monza, dopo la lotteria dei calci di rigore. Si gioca subito su buoni ritmi. I rossoneri trovano il vantaggio al 29' su rigore di Christian Pulisic, concesso per un fallaccio di D'Ambrosio su Pulisic. L'esterno americano prima si fa respingere la conclusione da Di Gregorio poi mette in rete. Il pareggio brianzolo arriva al 32' con un gran diagonale di Andrea Colpani, ottimamente servito da Carlos Augusto. Si va ai rigori. Segnano tutti, si va ad oltranza. L'errore decisivo è di Brindelli che colpisce la traversa. Milan batte Monza 7-6.

Monza

Michele DI GREGORIO 7 - Si fa trovare pronto nel primo tempo sulla conclusione di Leao. Para un rigore a Pulisic ma non può nulla sulla ribattuta dell'americano. Conferma le grandi qualità mostrate la scorsa stagione.

Davide BETTELLA SV - Fa quel che può contro l'asse Theo Hernandez-Leao. Si fa subito male. Serata sfortunata per l'ex Palermo. (Dal 20' Danilo D'AMBROSIO 5) - Appena entrato commette fallo su rigore su Pulisic con un intervento molto irruento.

Luca CALDIROLA 6 - Solita esperienza al centro della difesa. Lotta con Giroud, un brutto cliente sulle palle alte.

Andrea CARBONI 6 - Tiene bene la linea a tre da braccetto sinistro. Nel secondo tempo prova a sganciarsi di più in avanti. (Dal 68' PABLO MARI SV)

Patrick CIURRIA 5.5 - Meno attivo rispetto al solito. Spesso fuori dal gioco sulla destra, visto che il gioco della squadra passa maggiormente sul lato opposto. Nel secondo tempo sale di tono

Roberto GAGLIARDINI 5.5 - Già inserito nei meccanismi di Palladino. Porta equilibrio e copertura. Il litigio con Leao era sinceramente da evitare. Vecchie ruggini da derby. (Dall'85' José MACHIN SV)

Matteo PESSINA 6.5 - Il capitano brianzolo abbina come sempre qualità e quantità e non disdegna la conclusione da fuori. Trova la respinta di Maignan su una bella conclusione.

CARLOS AUGUSTO 7 - Non si lascia distrarre dalle voci di mercato. Gli basta una fiammata per servire un assist d'oro a Colpani. (Dal 90+1 Franco CARBONI)

Andrea COLPANI 7 - Sempre elegante quando entra in possesso di palla. Sigla il pareggio con un bellissimo diagonale che fulmina Maignan.

Dany MOTA 6.5 - I suoi momenti sono sempre bellissimi da vedere. Serve al servizio della squadra. Grande spunto nel primo tempo quando serve una grande palla a Maric. (Dal 56' Gianluca CAPRARI 6.5) - Vivacizza la manovra offensiva. Ci prova con una bella conclusione parata da Maignan. Segna anche il rigore.

Mirko MARIC 5 - Si vede poco dopo aver bene impressionato nella prima parte del pre-campionato. Ha la prima occasione buona dopo il grande assolo di Mota. (dal 56' Andrea PETAGNA 6.5) - Dà più peso all'attacco, lotta e fa sponde per i compagni. Realizza il rigore.

Allenatore: RAFFAELE PALLADINO 6.5 - Sceglie un undici titolare molto leggero. Aspetta un po' troppo il Milan, ma la pronta reazione dimostra il grande carattere della squadra.

Milan

Mike MAIGNAN 6.5 - Chiamato a due interventi importanti nella stessa azione su Maric e Pessina, Iron Mike dimostra la forma dei giorni migliori. Nulla può sul gol di Colpani. Nella ripresa è pronto su Caprari.

Pierre KALULU 5.5 - Si perde Dany Mota nel primo tempo. Da terzino gli si chiede un lavoro in appoggia che non rientra tra le sue caratteristiche. Ci prova con la solita applicazione.

Malick THIAW 6.5 - L'intesa con Tomori va sempre meglio. Sta acquisendo sempre più personalità al centro della difesa.

Fikayo TOMORI 6.5 - Guida la difesa con la solità autorità. Senza una vera prima punta vive una serata particolarmente tranquilla.

Theo HERNANDEZ 7 - Subito tra i più brillanti della squadra. Una vera freccia sulla sinistra. Mai domo, spinge e va alla conclusione, mettendo in apprensione la difesa brianzola. (Dal 79' Davide BERTESAGHI SV)

Tijjani REIJNDERS 6.5 - Grandi qualità di palleggio e inserimento. Meno appariscente rispetto alle precedenti amichevoli ma resta un inserimento di grandissimo valore nel centrocampo rossonero.

Rade KRUNIC 6.5 - Solito importantissimo lavoro oscuro. A volte si dimentica l'importanza tattica del centrocampista bosniaco. Sarebbe un vero peccato perderlo.

Ruben LOFTUS-CHEEK 5.5 - Grande fisicità a metà campo, forse un po' indietro fisicamente. L'impegno e la gamba però non manca mai.

Christian PULISIC 6.5 - Schierato a destra deve rientrare sul sinistro. Prova a farsi vedere in avvio di partita. Si conquista il rigore dopo uno splendido uno-due con Giroud. Tira un brutto penalty ma è lesto a ribadire in rete la respinta di Di Gregorio. Dimostra grande personalità. (Dal 79' Samuel CHUKWUEZE SV)

Olivier GIROUD 6 - Deve ancora trovare la forma giusta. Lotta e si batte come sempre. L'uno-due con Pulisic è di gran fattura. Si prospetta una grandissima intesa tra i due. (Dall'80' Lorenzo COLOMBO SV)

Rafael LEAO 6- Quando parte è imprendibile. Forse un po' troppo lezioso ma quando si accende sono dolori per il Monza. Mezzo voto in meno per la reazione su Gagliardini. Non era la serata adatta. (Dall'80' Noah OKAFOR SV)

Allenatore: STEFANO PIOLI 6.5 - Prosegue sulla linea del 4-3-3. La squadra mostra grande personalità e prova sempre a fare la partita. Ci vorrà tempo per trovare l'intesa giusta ma con il materiale a disposizione ha davvero l'imbarazzo della scelta.

Arbitro: MATTEO MARCENARO (Genova) 6.5 - Dirige con buona personalità una partita "vera". Usa bene i cartellini per smorzare qualche scontro di troppo.