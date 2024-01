Sorpresa Zerbin, Ikoné spreca tutto: le pagelle di Napoli-Fiorentina

Il Napoli supera 3-0 la Fiorentina e conquista la finale di Supercoppa Italiana. I campioni d'Italia passano in vantaggio al 22' grazie al gol di Giovanni Simeone, imbeccato da una bella azione di Juan Jesus. A fine primo tempo, i viola hanno l'occasione per pareggiare ma Ikoné calcia alto un rigore. Nella ripresa gli azzurri difendono il vantaggio e chiudono i conti con Alessio Zerbin, autore di una doppietta all'84' e all'87'. La squadra di Mazzarri conoscerà domani la sua avversaria, la vincente della seconda semifinale tra Inter e Lazio.

LE PAGELLE DEI PROTAGONISTI

Napoli

Pierluigi GOLLINI 6 - Fa buona guardia sull'unico tiro nello specchio di Beltran.

Giovanni DI LORENZO 6 - Da braccetto deve limitare le sortite offensive. Deve ancora prendere confidenza con il ruolo. Pericoloso il buco quando perde Nzola. Sua la spizzata per il gol di Zerbin.

Amir RRAHMANI 6.5 - Guida la difesa con autorità. Si fa rispettare sui palloni alti.

JUAN JESUS 7 - A suo agio nella difesa a tre. Da una sua iniziativa parte il gol del vantaggio.

Pasquale MAZZOCCHI 6 - Dopo il debutto choc gioca in maniera prudente. Si rende utile anche sulla fascia destra. Dall'81' Alessio ZERBIN 7 - Protagonista inatteso, segna il gol del raddoppio sbattendo contro il palo. Si riprende subito e sigla il raddoppio con un bel diagonale.

Stanislav LOBOTKA 6.5 - Nel centrocampo a due cambiano un po' i suoi compiti. Sempre molto diligente.

Jens CAJUSTE 6 - Si conferma un grande lottatore, non mancano le sortite offensive. A volte un po' impreciso. Dal 77' Gianluca GAETANO SV

Mario RUI 6 - Giocando più avanzato deve preoccuparsi meno di difendere. Di sicuro è la posizione che predilige. Dal 72' Leo Ostigard 6 - Rinforza la difesa per respingere l'assalto viola

Matteo POLITANO 6.5 - Nel primo tempo è il più attivo degli azzurri. Si spegne un po' nella ripresa ma è sempre prezioso nelle coperture. Dal 72' Jesper Lindstrom 6 - Qualche buona iniziativa, sembra in ripresa.

Giovanni SIMEONE 7 - Segna un gol da bomber di razza. Con lui in campo aumenta il peso dell'attacco, utilissimo anche in copertura. Il ruolo di vice Osimhen è tutto suo.

Kvhicha KVARATSKHELIA 6.5 - Sul gol di Simeone c'è anche il suo zampino. Marcatissimo dagli avversari. Gioca tanto per la squadra. Dal 72' Piotr ZIELINSKI 6 - Dà il suo contributo in mezzo al campo.

Allenatore: Walter MAZZARRI 6.5- Con il cambio modulo la squadra è più ordinata e soffre meno in fase difensiva. L'impostazione preparata gli dà ragione. Nella ripresa pensa a chiudere gli spazi. Poi ci pensa Zerbin a chiudere il match. Vittoria che dà grande fiducia. Farà bene a continuare su questa squadra.

Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 5.5 - Incolpevole sul gol di Simeone. Da rivedere sul terzo gol di Zerbin.

Michael KAYODE 5.5 - Meno brillante di altre volte soprattutto quando si propone.

Nikola MILENKOVIC 5 - Qualche sbavatura di troppo negli appoggi. Beffato da Kvaratskhelia in occasione del primo gol.

Lucas MARTINEZ QUARTA 5.5 - È il più sicuro della coppia centrale. Sempre preciso quando imposta da dietro con le sue sventagliate. Alla fine affonda insieme agli altri. Dall'88' Antonin BARAK SV

Cristiano BIRAGHI 5 - Ha di fronte Politano che lo mette in difficoltà e non spinge come al solito. Ammonito lascia il campo. Dal 68' Fabiano PARISI 5.5 - Si perde Zerbin sul secondo palo, è il gol che chiude la partita.

ARTHUR 6 - L'azione parte sempre dai suoi piedi. Gli manca il tiro e qualche gol per diventare un centrocampista totale.

Alfred DUNCAN 6.5 - Si combina alla perfezione con Arhur. Regala anche giocate di ottima qualità.

Jonathan IKONÈ 5 - Sprinta sulla destra, con tante iniziative. Si conquista il calcio di rigore che poi tira alto. Un errore che pesa tantissimo. Dal 57' M'bala NZOLA 6 - Qualche buona iniziativa sugli esterni, prova a ravvivare la partita.

Giacomo BONAVENTURA 5.5 - Gioca tra le linee, tocca a lui dare imprevedibilità al gioco viola. In calo rispetto all'inizio della stagione. Dall'88' Davide FARAONI SV

Josip BREKALO 4.5 - Non si vede praticamente mai, assente ingiustificato. Dal 57' Riccardo SOTTIL 6 - Almeno ci mette un po' di voglia.

Lucas BELTRAN - Si dà un gran da fare al centro dell'attacco. Alla prima palla buona trova il gol, annullato per fuorigioco. Conferma i progressi degli ultimi tempi. Meriterebbe maggiore assistenza.

Allenatore: Vincenzo ITALIANO 5 - La squadra gioca con coraggio, peccando come spesso capita nelle conclusioni. Altro errore dal dischetto dopo quello di Sassuolo, forse andrebbero riviste le gerarchie dei rigoristi. Il passivo è un po' troppo pesante ma la delusione dopo una partita c'è tutta.

Arbitro: Federico LA PENNA (Roma 1) 6.5 - Partita senza episodi controversi, una piacevole novità visti gli ultimi tempi. Dirige con tranqullità una partita corretta.