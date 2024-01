Il Napoli batte 3-0 la Fiorentina e vola in finale di Supercoppa Italiana

Il Napoli di Walter Mazzarri batte per 3-0 la Fiorentina di Vincenzo Italiano con i gol del Cholito Simeone e la doppietta realizzata da Alessio Zerbin, alle prime gioie con la maglia azzurra, e vola così in finale di Supercoppa italiana. Il match disputato all'Al-Awal Park di Riad, a dire il vero con una cornice di pubblico piuttosto scarna, ha visto trionfare i campioni d'Italia in carica che hanno piegato, con fatica nonostante il punteggio finale, la viola finalista della passata edizione della Coppa Italia. Dopo il successo sofferto nel derby contro la Salernitana, altra vittoria pesante per i partenopei che staccano dunque il pass per l'atto finale in programma lunedì 22 gennaio alle ore 20 italiane.

Ora, per i ragazzi di Mazzarri ci sarà da attendere l'avversario per la finale che uscirà fuori dal match di domani sera, ore 20 italiane, tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Lazio di Maurizio Sarri. I nerazzurri sono i campioni uscenti della Coppa Italia e i detentori dell'ultima edizione della Supercoppa (vinta con un netto 3-0 contro il Milan di Stefano Pioli). Il Napoli ha ancora diversi problemi da risolvere e le assenze di Anguissa ed Osimhen, in Coppa d'Africa, di sicuro sono due macigni difficili da digerire anche se l'atto finale è stato raggiunto, con la possibilità di vincere questo trofeo per la terza volta nella sua storia. Ma attenzione ad Inter e Lazio che hanno vinto il trofeo rispettivamente sette e quattro volte: la finale sarà sicuramente una bella battaglia per conquistare il primo trofeo stagionale.

La cronaca della partita

Dopo 5' di equilibrio la prima occasione per colpire è della Fiorentina al minuto numero 8 con Ikoné che si trova tutto solo davanti a Gollini: grande intervento di Simeone in ripiegamento. Un minuto dopo è Politano a scaldare le mani a Terracciano che si rifugia in angolo. Al 22' ecco il vnataggio del Napoli con il grande ex della partita, il Cholito Simeone: gli azzurri ripartono velocemente palla al piede con Kvaratskhelia che fa sponda per Juan Jesus, l'ex Inter serve l'argentino che di destro a incrociare batte Terracciano. Al 28' la Fiorentina pareggia con Beltran, su assist di Bonaventura, dopo il palo colpito da Martinez Quarta ma l'arbitro annulla per offside di Bonaventura. Al 43' Ikoné riesce a passare tra due avversari in area di rigore con Mario Rui che lo atterra: dal dischetto però Ikoné la spara alta sopra la traversa. Si va così al riposo sul risultato di 1-0 per il Napoli.

Nella ripresa la Fiorentina entra in campo determinata per ribaltarla e il primo tentativo è di Beltran che ci prova con un destro insidioso al 50' ben controllato da Gollini. I viola continunano a premere con gli azzurri che contengono e con Mazzarri che al 72' decide di coprirsi inserendo un difensore puro come Ostigard e un centrocampista come Zielinski per Politano e Mario Rui. Al 76' bel pezzo di bravura di Bonaventura che controlla con il petto in area e va poi al tiro: murato dalla difesa partenopea. All'84' nel momento di massima spinta per la Fiorentina, il Napoli trova il 2-0 con Zerbin che corregge in rete una sponda aerea di Di Lorenzo. In occasione del gol, però, lo stesso Zerbin, al primo gol con la maglia partenopea, si fa male sbattendo la testa contro il palo. Dopo attimi di paura, però, il giocatore si riprende e appena rientrato in campo, prende palla, si invola verso la porta e scarica un destro che batte per la terza volta Terracciano.

Il tabellino

Napoli (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (81' Zerbin), Cajuste (77' Gaetano), Lobotka, Mario Rui (72' Ostigard); Politano (72' Zielinski), Kvaratskhelia (72' Lindstrom); Simeone. Allenatore: Walter Mazzarri



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta (88' Faraoni), Biraghi (68' Parisi); Arthur, Duncan; Ikoné (58' Nzola), Bonaventura (88' Barak), Brekalo (58' Sottil); Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano

Marcatori: 22' Simeone (N), 84' e 86' Zerbin (N)

Ammoniti: Biraghi (F)

Note: Ikoné (F) fallisce un calcio di rigore al 43'

Arbitro: Federico La Penna (Roma)