Le pagelle di Napoli-Juventus: ecco i promossi e i bocciati

Il Napoli vince 2-1 il big match della 27esima giornata contro la Juventus di Allegri. Tra le fila degli azzurri molto bene Kvaratskhelia e Raspadori che segna il gol della vittoria. Osimhen sbaglia il rigore ed è insufficiente. Tra le fila dei bianconeri, invece, ottima la prestazione di Chiesa, Vlahovic invece sbaglia troppo. Szczesny para il rigore ma non è preciso sul gol di Kvaratskhelia. Nonge sciagurato: entra e provoca il rigore per il Napoli che condanna la Vecchia Signora alla sconfitta. Ecco le pagelle del Maradona.

Le pagelle del Napoli

Alex Meret 6,5: Bravo in un paio di occasioni, fortunato sul palo di Vlahovic e sul colpo di testa del serbo che esce di un soffio alla sua sinistra.

Giovanni Di Lorenzo 6,5: Il capitano come sempre gioca una gara attenta in fase difensiva e propositiva in fase di spinta.

Juan Jesus 6: Dopo il brutto errore contro il Cagliari qualcuno aveva rumoreggiato. Il brasiliano, però, contro la Juventus gioca una partita solida e porta a casa la pagnotta.

Amir Rrhamani 6,5: L'albanese è il leader della difesa campana. Vlahovic e Chiesa sono due ossi duri ma lui si fa valere alla grande. (dal 65' Leo Ostigard 6: Entra al posto dell'infortunato compagno di squadra e cerca di di non strafare)

Mathias Olivera 5,5: Nel primo tempo rischia di combinare la frittata in un paio di occasioni e sembra in affanno. Nella ripresa cresce

André Zambo Anguissa 6,5: Muscoli e inserimenti per il centrocampista del Camerun che è il vero equilibratore del centrocampo degli azzurri. Sfiora il gol ma Szczesny lo anticipa prima che possa fare il tap-in vincente.

Stanislas Lobotka 6,5: Catalizzatore di gioco e di quasi tutti i palloni che passano per la linea mediana. Stantuffo prezioso.

Hamed Traoré 5,5: Messo in quella posizione da mezzala soffre e a momenti non regala il gol del vantaggio alla Juventus facendosi scippare il pallone da Locatelli (dal 65' Piotr Zielinski 6: Sicuramente più avvezzo a giocare in quella posizione del campo. Entra per far girare il pallone e dare serenità al centrocampo)

Kvicha Kvaratskhelia 6,5: Segna un gol meraviglioso con un bel destro al volo, deviato, che non lascia scampo ad un incerto Szczesny. Non è più il funambolo della passata stagione ma oggi è uno dei migliori in campo (dal 93' Jesper Lindstrom sv)

Victor Osimhen 5,5: Fa a sportellata con Bremer ma non riesce quasi mai ad avere il guizzo giusto. Si procura ma sbaglia il calcio di rigore ma viene salvato dal tap-in di Raspadori. Prestazione negativa del nigeriano

Matteo Politano 6: E' sempre nel vivo del gioco e tenta di farsi vedere con qualche giocata delle sue sull'out di destra. Impegna Szczesny su punizione nel primo tempo e gioca una gara tutto sommato sufficiente. (dal 65' Giacomo Raspadori 7: Si batte e prova a rendersi pericoloso in più di una circostanza. Sul rigore fallito da Osimhen si avventa come un falco sul pallone e regala tre punti d'oro al Napoli. Decisivo)

Allenatore Francesco Calzona 7: Dopo il 6-1 al Sassuolo, ecco la vittoria importante contro una big, la seconda della classe. Il suo Napoli può ancora alimentare le speranze Champions ma non sarà facile visto che davanti le altre corrono

Le pagelle della Juventus

Wojciech Szczesny 6: Incerto sul gol del Napoli, visto che prende il gol sul suo palo, ma la deviazione di Cambiaso rende il pallone calciato dal georgiano ancora più veloce ed insidioso. Para il rigore a Osimhen ma non basta visto che Raspadori lo fredda.

Daniele Rugani 5,5: Contro il Frosinone ha regalato i tre punti con un gol da attaccante vero al 95'. Oggi al 92' la manda alta incredibilmente.

Gleison Bremer 6,5: In difesa giganteggia come al solito con l'anticipo e mettendoci il fisico. Tecnicamente non è sempre pulito con i piedi ma è il pilastro difensivo della Juventus.

Alex Sandro 5,5: Falloso e spesso a disagio in quella posizione che non è la sua ma che ormai è diventato il suo nuovo ruolo. Rivedibile

Andrea Cambiaso 5,5: Il giallo lo condiziona pesantemente ma non è ficcante ed efficace come al solito. (dal 65' Timoty Weah 5,5: Entra per dar fiato al compagno ma non dà niente di più)

Fabio Miretti 6: Prova a metterci qualità e a tratti riesce anche a fare qualcosa di buono. Non gioca una partita indimenticabile ma non sfigura. (dal 76' Joseph Nonge 5: Entra e fa fallo da rigore su Osimhen. Sciagurato (dal 90' Danilo sv)

Manuel Locatelli 6: A centrocampo è l'ultimo a mollare ma sente la mancanza ai suoi lati di Rabiot e McKennie.

Carlos Alcaraz 5,5: Al momento è ancora un corpo estraneo di questa squadra. Da rivedere (dal 90' Arkadiusz Milik sv)

Iling junior 5: Non riesce mai a rendersi pericoloso. Partita tutt altro che positiva per il giovane esterno bianconero (dal 76' Kenan Yldiz 5,5: Entra per dare vivacità ma non riesce a dare la scossa)

Dusan Vlahovic 5: Si divora un gol di testa e uno di piede su un regalone di Traorè. Sfortunato sul palo a Meret battuto. Si sbatte e si muovo tanto ma non basta. Per tutte queste ragioni la sua prestazione non può essere considerata positiva.

Federico Chiesa 7: Ci prova in ogni maniera, è vivo e guizzante e segna il gol del definitivo pareggio con un gran destro che finisce all'angolino alla destra di Meret.

Allenatore Massimiliano Allegri 5,5: La sua Juventus perde e ora il Milan è più vicino e Inter, probabilmente, sempre più lontana.

Arbitro Maurizio Mariani (Aprilia) 5,5: Dirige bene una partita senza episodi fino al minuto 84' quando non vede il fallo di Nonge su Osimhen e viene salvato dal Var.