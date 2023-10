Le pagelle di Napoli-Real Madrid

Napoli

MERET 5,5 - Un paio di parate, sul terzo gol può fare meglio.

DI LORENZO 5 - Leggerezza gravissima sull'1-1 di Vinicius.

OSTIGARD 6,5 - llusorio gol del vantaggio.

NATAN 5,5 - Entra nell'azione dell`1-0, poi arretra troppo.

OLIVERA 5,5 - Abbastanza timido, spinge poco.

ANGUISSA 5,5 - Il buco dell'1-2 nasce dalle sue parti.

LOBOTKA 6 - Tocca un sacco di palloni.

ZIELINSKI 7 - Rigore a parte, se la gioca alla pari lì in mezzo. (dal 30' st RASPADORI 5,5).

POLITANO 6 - Si dedica molto più a coprire che non ad attaccare (dal 24' st ELMAS 5,5).

OSIMHEN 6 - Elettrico, conquista il rigore ed è sempre una minaccia.

KVARATSKHELIA 5,5 - Contro la squadra per cui (si dice) fa il tifo, si vede il giusto.

All. GARCIA 6 - Sconfitta amara, tre gol sul groppone abbastanza episodici.

Real Madrid

KEPA 5 - Uscita da dimenticare sul gol di Ostigard.

CARVAJAL 6,5 - Tosto come sempre, anche su Kvara.

NACHO 4,5 - Protagonista in negativo sull'1-0 e causa il rigore.

RUDIGER 6,5 - Non stacca mai, Osimhen gli scappa poche volte.

CAMAVINGA 5,5 - Non è proprio la sua posizione, Politano lo contiene (dal 19'st MENDY 6 Cambio conservativo).

VALVERDE 7 - Risolve la partita con un missile dei suoi.

TCHOUAMENI 6 - Tiene d'occhio Lobotka, ci mette il fisico.

KROOS 6,5 - Non sbaglia un passaggio: ai suoi ritmi, impeccabile (dal 19'st MODRIC 6,5 Mezz'ora di classe)

BELLINGHAM 8 - Decisivo nell`1-1, irresistibile e «maradoniano» nel raddoppio: fuoriserie.

RODRYGO 5 - Non lo si nota granché.

VINICIUS 7 - Torna dal primo minuto dopo un'assenza di oltre un mese, implacabile.

All. ANCELOTTI 6,5 - Vittoria quasi cinica, ma azzecca i cambi.

Arbitro TURPIN 6 - Salvato dal Var sul rigore di Nacho.