Le pagelle di Real Madrid-Atalanta: esordio da sogno per Mbappé

Il Real Madrid vince per 2-0 contro l'Atalanta, grazie ai gol di Valverde e Mbappé, e si porta a casa la finale di Supercoppa Europea contro. Ecco i voti della finale di Varsavia.

Le pagelle del Real Madrid

Thibaut Courtois 7: Compie una grande parata, sullo 0-0, su Pasalic, ad avvio ripresa e salva il Real. Nel primo tempo viene salvato dalla traversa sul tiro-cross di de Roon, deviato da un difensore delle merengues, per il resto non vive una serata particolarmente agitata.

Dani Carvajal 7: Il capitano è sempre sul pezzo e fa bene entrambe le fasi. Grande motivatore, "allenatore" in campo e braccio destro di Ancelotti in campo. Vincente (Dall'88' Lucas Vazquez sv)

Eder Militão 6,5: Con il compagno di reparto compone una linea difensiva di tutto rispetto. Grinta, velocità, anticipi e quasi zero rischi.

Antonio Rüdiger 6,5: Solita prestazione solida del centrale tedesco che tiene sempre alto il livello di concentrazione anche se poco sollecitato

Ferland Mendy 6: Recupera lui il pallone sul rilancio di Musso che porta poi al gol dell'1-0 per il Real Madrid ma non gioca una partita particolarmente brillante. In fase difensiva si arrangia, a fatica alcune volte, e in fase di spinta è timido

Federico Valverde 7,5: Stantuffo instancabile del centrocampo merengues. Qualità e quantità al servizio della squadra. Segna il gol del vantaggio del Real Madrid e gioca una partita incredibile in tutte e due le fasi. Imprescindibile

Aurelien Tchouameni 6,5: Ogni tanto cala di concentrazione e perde in lucidità ma il suo peso specifico a centrocampo si fa sentire.

Jude Bellingham 8: Cresce alla distanza e nel secondo tempo inizia a dipingere calcio: è sua l'apertura per Rodrygo da cui nasce il gol dell'1-0 del Real Madrid. Due minuti dopo manda in porta Vinicius con una facilità disarmante ma Musso mette in angolo. Sul due a zero va a recuperare un pallone e poi serve la sfera a Mbappé che è soo da spingere in rete. Giocatore di qualità superiore (dall'88' Dani Ceballos sv)

Rodrygo 7: Nel primo tempo si vede poco ma in pieno recupero viene innescato da Vinicius jr e in un fazzoletto calcia colpendo la traversa. Nella ripresa è bravo e lucido a servire a Valverde l'assist che sblocca la finale di Supercoppa Europea. (dal 76' Luka Modric 6: Entra per addormentare la partita e per gestire la palla a centrocampo. Missione compiuta

Kilyan Mbappé 7,5: Segna il gol del 2-0 che chiude la finale di Supercoppa Europea. Il fuoriclasse francese esordisce nel migliore dei modi con la maglia delle merengues, segnando e portandosi a casa il primo titolo europeo della sua carriera. (dall'83' Brahim Diaz sv)

Vinicius jr 7,5: Altro calciatore dalle qualità superiori alla media. Con i suoi dribbling, le sue giocate e la sua velocità crea diversi grattacapi alla difesa dell'Atalanta. Musso gli nega il gol, ma avrebbe forse potuto fare di più calciando basso quel pallone. Tirando le somme, però, gioca una partita di alto livello (dall'88' Arda Guler sv)

Allenatore Carlo Ancelotti 9: Ormai non fa più notizia: è l'allenatore più forte, o uno dei più forti, di tutti i tempi. Quinta Supercoppa Europea conquistata in carriera, nessuno come lui, tra Milan (2) e Real Madrid (3). Fenomeno.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan Musso 6,5: Incolpevole sui due gol del Real Madrid, compie una parata pazzesca su Vinicius e tiene in piedi l'Atalanta, o almeno fa il possibile.

Berat Djimsiti 5,5: Anche lui spesso in difficoltà con quel quartetto di fuoco. L'esperienza a volte non basta

Isak Hien 6: Parte malino con quattro falli nel giro di 5 minuti, senza essere ammonito, con il direttore di gara che gli mostra il cronometro per fargli vedere quanto fosse passato da inizio partita. Pian piano prende le misure a Mbappé e si concede anche il lusso di qualche chiusura in anticipo in bello stile. Salva un gol, quasi fatto, dello stesso Mbappé. (dal 90' Marco Palestra sv)

Sead Kolasinac 5,5: Soffre terribilmente la velocità e la vivacità degli attaccanti del Real Madrid. Non la solita gagliarda prestazione da parte del difensore bosniaco (dal 71' Mitchell Bakker)

Davide Zappacosta 6: Nel primo tempo è uno dei più attivi e vivaci e mette al centro un paio di palle interessanti non capitalizzate dai compagni. (dal 63' Ben Godfrey 6: Esordio in maglia nerazzurra contro un avversario e in una condizione di punteggio non favorevole. Si rende pericoloso in area da rigore ma la difesa del Real spazza. Da rivedere

Marten de Roon 6: Solita gagliarda prestazione del capitano che mette pezze ovunque e prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Questa volta per

Ederson 6: Come sempre corre per tre ed è uno degli ultimi a mollare. Il cartellino giallo rimediato ad inizio primo tempo lo condiziona e non poco.

Matteo Ruggeri 6: Spinge poco a sinistra e soffre la velocità degli attaccanti del Real Madrid ma tutto sommato porta a casa la sufficienza.

Mario Pasalic 5,5: Ad inizio secondo tempo sfiora il gol ma Courtois gli dice no con un grande intervento. Per il resto, si vede poco e non riesce quasi mai ad incidere. (dal 90' Alberto Manzoni sv)

Charles De Ketelaere 5: Un fantasma, non si vede praticamente mai. Nel primo tempo tenta qualche buono spunto ma sembra troppo lento e molle per una partita di questo calibro (dal 63' Mateo Retegui

Ademola Lookman 6: Il voto sarebbe forse leggermente più basso ma soprattutto nel primo tempo è lui uno dei più vivi della sua Atalanta. L'eroe della finale di Europa League questa volta non riesce ad incidere contro i Campioni d'Europa in carica ma almeno, in qualche circostanza, ci ha provato.

Gian Piero Gasperini 6,5: La sua Atalanta ha già compiuto un miracolo vincendo, con enormi meriti, l'Europa League. Gioca più o meno alla pari per almeno 50 minuti contro il Real Madrid e contro Carlo Ancelotti ma alla distanza vengono a galla le grandissime qualità del Real Madrid. Deve essere orgoglioso per essere arrivato fino a questo punto: la sua Atalanta ormai è una certezza in Italia e in Europa.

Arbitro: Sandro Schärer Fa correre ad inizio partita graziando Hien ma poi inizia ad essere più severo tirando fuori i classici cartellini gialli per calmare gli animi. Dirige bene con autorevolezza un match difficile. Promosso