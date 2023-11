Le pagelle di Real Madrid-Napoli: i migliori e i peggiori della partita

Il Napoli perde 4-2 contro il Real Madrid nella sfida valida del Gruppo C per la penultima giornata di Champions League. Gli azzurri passano in vantaggio con Simeone poi subiscono il pareggio immediato di Rodrygo e il gol del vantaggio di Bellingham. Nella ripresa gli azzurri pareggiano i conti con Anguissa ma nel finale Nico Paz e Joselu fissano il risultato sul 4-2.

Real Madrid

Andriy LUNIN 6 - Si fa cogliere di sorpresa sul gol di Simeone, forse avrebbe potuto fare di più. Sul gol di Anguissa avrebbe potuto chiudere meglio l'angolo

Daniel CARVAJAL 6.5 - Ancelotti ne ha chiesto la conferma fino al 2030. Appoggia l'azione offensiva e tiene bene su Kvara.

David ALABA 7 - Pennella un gran palla per Bellingham. Piedi da centrocampista prestato alla difesa. Giocatore totale

Antonio RUDIGER 5 - L'ex Roma commette qualche sbavatura all'inizio. Sempre pericoloso sulle palle alte. Dà vita ad un bel duello tutto fisico quando entra Osimhen. Bruttissima l'entrata su Zielinski.

Ferland MENDY 5.5 - Spinge poco sulla sinistra, si limita a mantenere la posizione e soffre tantissimo Di Lorenzo. NACHO FERNANDEZ SV

Federico VALVERDE 6 - Sottotono rispetto al solito. Dà un contributo più di sostanza

Toni KROOS 6.5 - Il faro del centrocampo madrileno anche se l'età si fa sentire.

Dani CEBALLOS 5.5 - Aiuta Kroos nel palleggio. Grande precisione nel breve. Meno incisivo negli inserimenti. Perde qualche palla sanguinosa di troppo. JOSELU 6 - Sbaglia tanto sottoporta poi si fa perdonare con il gol del 4-2.

Jude BELLINGHAM 8 - Da centrocampista o da attaccante aggiunto fa ancora una volta la differenza. Tante le giocate da fuoriclasse e i tifosi del real non smettono di cantare "Hey Jude".

Brahim DIAZ 6.5 - Guida la riscossa dando il via al gol del pareggio. Spreca un diagonale da ottima posizione. Nico PAZ 7 - Ingresso frizzante. Segna il gol del 3-2 aiutato dall'errore di Meret. Primo gol di una carriera che si preannuncia importante.

RODRYGO 7 - Pareggia subito i conti con un gol meraviglioso. Si muove su tutto il fronte d'attacco. Lucas VAZQUEZ SV

Carlo ANCELOTTI 6.5 - Paga le tante assenze in squadra. È il solito Real pericolosissimo in avanti ma che concede qualcosa dietro. Condanna la sua ex squadra proprio come all'andata.

Napoli

Alex MERET 5 - Non può nulla sull'eurogol di Rodrygo e sull'incornata di Bellingham. Salva il risultato nel secondo tempo con un paio di interventi. Miracoloso quello di piede su Bellingham. Grave l'indecisione sul gol di Nico Paz.

Giovanni DI LORENZO 6 - Inizio coraggioso. Suo l'assist sul gol di Simeone

Amir RRAHMANI 5.5 - Guida la difesa con autorità poi affonda nel finale.

NATAN 5- Si perde l'inserimento di Bellingham. Poi prende fiducia e tiene bene la posizione. Soffre tanto nel finale col neo etrato Joselu.

JUAN JESUS 6 - Non gli si può chiedere di spingere viste le sue caratteristiche. Si aiuta con l'esperienza. Alessandro ZANOLI SV

Zambo ANGUISSA 7 - Solito lottatore, segna uno splendido gol che dà soltanto l'illusione della qualificazione.

Stanislas LOBOTKA 6 - Il metronomo del Napoli soffre la qualità del centrocampo del Real Madrid. Resta sempre uno dei più lucidi della squadra. Giacomo RASPADORI SV

Piotr ZIELINSKI 5 - In ombra. Si vede pochissimo, non trova mai lo spunto. A metà ripresa lascia il campo per il bruttissimo fallo di Rudiger. Elijf ELMAS 6 - Il suo ingresso non è fortunato come spesso gli capita.

Matteo POLITANO 5 - Appoggia poco l'azione, soffre l'impatto del Bernabeu, anche se l-impegno non è mai in discussione. Jens CAJUSTE SV

Giovanni SIMEONE 6.5 - Prontissimo a centro area quando segna il gol del vantaggio. Esce a fine primo tempo. Victor OSIMHEN 6 - Lotta come un leone. Il suo ingresso rinvigorisce l'attacco azzurro. Anche se non trova lo spunto.

Kvhicha KVARATSKHELIA 5.5 - Si accende ad intermittenza. Grave l'errore quando serve Osimhen invece di concludere.

Walter MAZZARRI 6.5 - Il Napoli è rinato ed è tutto merito suo. Consapevole di dover soffrire al Bernabeu gioca con grande coraggio senza rinunciare mai a giocare. Peccato per il risultato pesante.

Arbitro: Francoise LETEXIER 6 - Dirige con buona autorità gestendo bene i cartellini. La correttezza della partita lo aiuta nelle scelte. Ha sempre la partita in pugno.