Le pagelle di Roma-Juventus: Lukuku e Bremer sono i top

Finisce 1-1 il big match tra la Roma di Daniele De Rossi e la Juventus di Massimiliano Allegri. Succede tutto nel primo tempo con le reti di Romelu Lukaku al minuto 15' e quella del pareggio di Gleison Bremer al minuto 31. La sfida dell'Olimpico è stata bella ed equilibrata dall'inizio alla fine con il risultato finale che rispecchia ampiamente quanto visto in campo.

Pagelle Roma

Svilar 6,5: incolpevole sul gol di Bremer, il portiere pupillo di De Rossi fa il suo dovere e risponde presente quando viene chiamato in causa dagli avversari. Bella la parata salva risultato su Locatelli.

Angelino 6: il terzino sa giocare meglio in fase offensiva che in quella difensiva. Le sue sovrapposizioni sono importanti.

Llorente 5,5: lo spagnolo non convince più di tanto ed entra per sua sfortuna nel gol subito dai giallorossi.

Ndicka 6: il nigeriano cresce partita dopo partita e anche contro Vlahovic fa la sua buona figura. Difensore di stazza, fa il totem in assenza di Mancini e Smalling.

Kristensen 5,5: colpisce una traversa che fa rumore, ma in difesa lascia qualche spazio di troppo. Sul gol di Bremer è colpevole insieme al compagno di reparto spagnolo.

Pellegrini 6: solita prestazione determinata del capitano romanista, che canta e porta la croce. Qualche errore di troppo in fase di interdizione, qualche duello perso con Chiesa, ma in avanti è sempre una spina nel fianco. (78' Bove SV).

Paredes 6,5: serata di livello per l'ex di giornata che offre grande copertura e imposta il gioco dei giallorossi, che transita soprattutto dai suoi piedi.

Cristante 6: uomo d'ordine ed equilibrio, Cristante fa sentire il suo peso nella zona mediana anche contro clienti di livello come Rabiot e soci. Ha la bussola per tutti quanti.

Baldanzi 6: il giovane fantasista arrivato nel mercato di gennaio si dà un sacco da fare e fraseggia bene con Dybala alle spalle del centroboa Lukaku. (69' Azmoun SV).

Dybala 6,5: la Joya brilla al cospetto della sua ex squadra. Dai suoi piedi si innesca la magia, ed è anche grazie a una sua intuizione che la Roma passa in vantaggio. La sua prestazione però dura soltanto un tempo. (46' Zalewski 6: la differenza qualitativa con l'argentino si vede, ma dà il suo contributo).

Lukaku 7: il belga spaventa la Vecchia Signora con un gol di tempismo e furbizia. Fa reparto da solo e prova a impressionare con fisico e forza. (Abraham 68' 5,5: non si vede mai).

All. De Rossi 6: chiude da imbattuto la sua prima sfida da allenatore contro la Juventus. Un pareggio che può accontentarlo.

Pagelle Juventus

Szczesny 6: altro ex di serata, il portiere polacco è una certezza anche se stasera è costretto a raccogliere un pallone dentro al sacco. In ogni caso, sempre preciso e dà sicurezza al reparto.

Gatti 5,5: prestazione maldestra del difensore italiano, che diventa decisivo - suo malgrado - con la deviazione nel gol del vantaggio firmato da Lukaku.

Bremer 7: non impeccabile in fase difensiva, ma grande tempismo e movimento senza spazio nel gol che vale il pareggio all'Olimpico. Il brasiliano segna ancora, e non è più una notizia.

Danilo 6,5: il brasiliano ci mette esperienza e la solita determinazione. Una prestazione granitica.

Weah 5,5: l'americano viene rispolverato in un match di cartello ma non convince più di tanto. Pesante il giallo dopo pochi minuti. (60' Kostic 5,5: anonimo sulla corsia).

McKennie 5,5: il centrocampista è un tipo dinamico che sa abbinare bene le due fasi, ma stasera non spicca il volo e resta timido.

Locatelli 5,5: nella ripresa calcia bene verso la porta di Svilar, ma il portiere dice di no al gol della raddoppio. Il regista italiano però è troppo impreciso e la manovra ne risente.

Rabiot 6: prestazione a tutto tondo del francese, che lotta e cerca di sfondare, anche se non centra il bersaglio grande. In ripresa.

Cambiaso 6: buona prestazione per Cambiaso che in questa stagione si è conquistato la fiducia di tutti. Buona prestazione anche a Roma. (84' Alcaraz SV).

Chiesa 7: prestazione caparbia ed elettrica per l'ex Viola, che disegna anche l'assist perfetto per la testa del sorprendente Bremer. Scatti e sgasate come ai bei tempi. Palo dopo un bel destro secco. (76' Kean SV).

Vlahovic 5,5: tanti errori sotto porta per l'attaccante serbo, che lotta e si rende vivace ma manca il colpo decisivo. Altro big match steccato. (76' Milik SV)

All. : solito calcio sparagnino che serve alla Juventus a fare un altro passo verso la Champions League.