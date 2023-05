Le pagelle di Roma-Leverkusen, i migliori e i peggiori della partita

La Roma vince la semifinale di andata di Europa League prevalendo su un Bayer Leverkusen alquanto sterile. All'"Olimpico" la decide Bove su una respinta di Hradecky. Tedeschi mai pericolosi dalle parti di Rui Patricio. La reazione dopo il gol non basta: Mourinho conferma il suo flirt con le coppe europee.

ROMA

Rui Patricio 6 – Primo tempo da spettatore non pagante, risponde presente nei primi minuti con una facile presa. Rischia di vanificare il vantaggio della squadra con un’uscita imperfetta negli ultimi minuti ma viene graziato dal fuorigioco.

Mancini 5,5 – L’azione più pericolosa dei tedeschi nasce dalla sua mancata chiusura su Wirtz lasciato libero di dialogare nello stretto con i compagni. È il difensore più in difficoltà fra le fila giallorosse, motivo per il quale i tedeschi decidono di sviluppare la maggioranza delle azioni offensive sulla sua corsia.

Cristante 6,5 – Tocca diversi palloni anche se non è preciso. Accompagna bene l’azione difensiva dei compagni arrivando anche al tiro. Sull’uscita imperfetta del suo portiere salva la propria porta.

Ibanez 6,5 – È sua l’occasione più importante nei primi 45’ minuti per i padroni di casa. Partita ordinata in fase difensiva in cui ha contenuto la velocità di Frimpong e di Diaby. Nella ripresa è attento su ogni azione offensiva dei tedeschi.

Celik 6 – Poche volte nel vivo dell’azione. Si propone diverse volte in fase offensiva ma la Roma gioca principalmente sulla fascia di Spinazzola. Dall’ingresso di Bakker arretra il suo baricentro per aiutare Mancini per limitare gli inserimenti offensivi dell’olandese.

Bove 7,5 – Diversi errori in fase di impostazione ma la rete del vantaggio è tutta sua. Nasce da una azione personale, scarica su Abraham e dopo la riprende con voglia e caparbietà. Se la Roma arriva in Germania in vantaggio è merito suo e bisogna rendergliene atto. (Dal 76’ Wijnaldum 6) – Trotterella aumentando la qualità ma commette anche leggerezze.

Matic 6,5 – Ottima prima frazione per il serbo che svolge come meglio non potrebbe fare il suo compito. Crea spesso situazioni pericolose sulla fascia sinistra grazie al suo apporto alle continue sovrapposizioni di Spinazzola. Cala nel secondo tempo.

Pellegrini 6,5 – Crea una grande occasione ad inizio partita servendo un ottimo assist ad Ibanez. Ha spesso cercato di lanciare Abraham e Spinazzola. Fondamentale il suo contributo nel secondo tempo quando le squadre si allungano.

Spinazzola 6,5 – Attacca sempre cercando di saltare sempre il suo marcatore e di creare non pochi pericoli alla difesa avversaria. Nel finale di partita arriva in ritardo in alcune occasioni sugli scatti dell’esterno avversario. Durante il primo tempo contiene bene Frimpong.

Belotti 6 – Primo tempo buono per il bomber ex Torino, che fa tanto movimento, cercando di liberare gli spazi. Prima del gol di Bove prova a sfruttare gli spazi lasciati aperti dalla difesa avversaria, mette in difficoltà il portiere avversario e lotta su ogni pallone, sufficienza ampiamente meritata. (dal 76’ Dybala 6) – Fa movimento. Entra quando Bove ha già segnato. Adesso deve essere decisivo in Germania.

Abraham 6,5 – Se nel primo tempo prova in tutti i modi ad inserirsi cercando di sorprendere alle spalle la difesa avversaria, nel secondo tempo si rende più mobile e si smarca bene in occasione del vantaggio dei suoi, girandosi rapidamente.

All. Mourinho 7,5 – Dodicesima semifinale europea per lui, vede la sesta finale ad un passo. Monumentale nella gestione dell’emergenza. Nel primo tempo aspetta il Bayer e lo fa giocare male, nella ripresa lo punisce alla prima occasione

BAYER LEVERKUSEN

Hradecky 7 – Miracoloso al 18’ quando salva la propria porta con una grandissima parata su Ibanez. Bravo anche in occasione del gol giallorosso, para su Abraham ma non può nulla sul tiro di Bove.

Kossounou 6 – Buoni 35’ minuti per lui come per i compagni di reparto. La Roma spinge principalmente dal suo lato ma si fa trovare sempre pronto, venendo aiutato costantemente da Frimpong. Costretto al 36’ a lasciare il campo per problemi muscolari. (Dal 36’ Bakker 6) - Entra in campo improvvisamente a causa di un problema muscolare del compagno. Spinge bene in fase offensiva.

Tapsoba 6 – È il migliore dei suoi nel primo tempo, riuscendo ad impostare ed essendo anche capace di creare superiorità numerica. All’uscita di Kossounou viene spostato a destra dove è meno preciso negli interventi. In occasione del gol della Roma è lento in copertura.

Tah 6,5 – Ottimo primo tempo del centrale che non concede nulla agli avversari. Utile in fase di impostazione e anche sui lanci lunghi. Nei secondi 45’ è spesso bersaglio dell’attacco giallorosso ma ha sempre la meglio.

Frimpong 6 – Si comporta bene in fase difensiva e non si fa mai saltare da Spinazzola. Non incide in fase offensiva, merito soprattutto di Ibanez.

Palacios 6,5 – Ottima, in particolare, prima frazione per l’argentino che vince tutti i duelli a centrocampo. È colui che tocca più palloni e collega bene la difesa con l’attacco, offrendo palloni interessanti a trequartisti e attaccanti.

Andrich 6 – Prestazione anonima rispetto a Palacios essendo meno incisivo in fase difensiva. Arriva più volte in ritardo su Pellegrini. È il primo ammonito della partita per fallo su Abraham, il che lo costringe a forzare meno gli interventi. (Dal 92' Amiri s.v.).

Hincapie 6 – Crea la prima occasione sulla fascia sinistra. Viene richiamato poco in fase difensiva visti i pochi inserimenti di Bove e Celik. Da quanto Bakker si sposta nei tre di difesa.

Diaby 5,5 – Nel primo tempo si fa vedere poco o nulla, le maggiori occasioni per i tedeschi arrivano dall’altra fascia. Nelle poche occasioni in cui decide di puntare, viene sempre fermato. Nella seconda frazione prova a spingere di più, sovrapponendosi e spostandosi di fascia ma la sostanza non cambia. A referto per un giallo un fallo su Pellegrini. (dal 72’ Adli 6) – Tocca pocchi palloni ma li tocca bene. Quei pochi che tocca creano diversi problemi alla difesa romanista, lasciando diversi spazi alle sovrapposizioni dei compagni.

Wirtz 6,5 – L’occasione più pericolosa per i tedeschi nasce dai suoi piedi ad inizio partita. Supera Mancini resistendo al contatto fisico e arriva alla conclusione sfiorando il palo. È il giocatore più pericoloso dell’attacco della propria squadra.

Hlozek 5,5 – Pochi palloni giocati dal ventenne centravanti ceco, servito poco e male dai suoi compagni di squadra. Su ogni lancio lungo viene sovrastato dalla difesa giallorossa. Nel secondo tempo prova a rendersi più mobile, abbassandosi e cercando di giocare più palloni ma ottiene scarsi risultati. (Dal 72’ Azmoun 6) – Il suo ingresso comporta nuove soluzioni offensive nell’attacco tedesco, riuscendo a fare bene la sponda e dando ai suoi compagni la possibilità ad appoggiarsi.

All. Xabi Alonso 5,5 – Cade nella trappola di Mourinho da un ex regista come lui ci si aspetta sia capace di infondere idee diverse alla sua squadra, soprattutto in fase di palleggio. Il suo giropalla è sterile e non fa paura a nessuno.

ARBITRO OLIVER 6: Nel primo tempo sono tante le proteste della Roma nei confronti del direttore di gara inglese che decide di non sventolare il cartellino giallo nei confronti di alcuni giocatori tedeschi a seguito di alcuni interventi duri. Nel secondo tempo la gara si incattivisce un po' e lui la tiene sotto controllo attraverso i cartellini.